Így tartsd távol a pókokat az otthonodtól

1. Rend a lelke

A pókok szeretik a poros, elhanyagolt helyeket, ahol nyugodtan elbújhatnak anélkül, hogy bolygatnák őket. Tartsunk rendet, rendszeresen porszívózzunk és töröljük le a port a nehezen hozzáférhető helyeken is, például a sarkokban, a bútorok mögött és alatt - írja a Fanny magazin.

Fotó: unsplash.com

2. Szippantsuk fel őket!

Ha a pókok már befészkeltek a lakásba, távolítsuk el a pókhálókat. Használhatunk teleszkópos pókháló leszedőt, de ezzel csak a hálót távolítjuk el, a pók életben marad. Hatékonyabb módszer, ha porszívóval vagy akkumulátoros rovar- és pókszívóval szippantjuk fel őket. Ne felejtsük el kiüríteni a porzsákot, nehogy a pókok kimásszanak belőle.

3. Kutassuk fel a lakhelyét

Ha szeretnénk elkerülni, hogy a pókok beköltözzenek a házba, ne csak a lakáson belül szabaduljunk meg tőlük, hanem a kertben is szüntessük meg minden lehetséges búvóhelyüket. Például egy-egy farakás vagy használatlan kaspó tökéletes ideiglenes szálláshely lehet a pókoknak.

4. Tömjük be a réseket

Ügyeljünk arra, hogy az ajtók, ablakok jól záródjanak, és tömjük be a repedéseket, réseket, amelyeken keresztül bejuthatnak a lakásba. Időnként ellenőrizzük azt is, hogy a szúnyoghálókon nincs-e szakadás, mert akár egy kis lyukon keresztül is könnyen bemásznak az otthonunkba.

5. Magas frekvencián szól

Az ultrahangos pókriasztó magas frekvenciájú hangot bocsát ki, amely távol tartja a pókokat a háztól. Csatlakoztassuk egyszerűen a konnektorba, és az ultrahang elriasztja őket. Előnye, hogy nemcsak a pókokat, hanem más ízeltlábúakat is távol tart, miközben a háziállatainkra nem veszélyes.

6. Használjuk a citrom erejét!

Ha vegyszerek nélkül szeretnénk elriasztani a pókokat, készítsünk természetes pókriasztót. Egy flakonban keverjünk össze két bögre vizet 10-15 csepp citrom-, fahéj- vagy eukaliptuszolajjal, majd fújjuk be vele azokat a helyeket, ahol a leggyakrabban megbújnak. A pókok nem szeretik az illatokat, így biztosan elkerülik ezeket a területeket.

7. Nem csak vízkőre!

Az ecet illata is elriasztja őket, ezért időnként érdemes ecetes ronggyal takarítani, különösen a fürdőszobában. Egy flakonba töltsünk fele-fele arányban ecetet és vizet, majd permetezzük le vele a kádat és a csapokat. Az ecet nemcsak a pókokat tartja távol, de a vízkő ellen is kiváló.