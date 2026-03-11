Háború a magyar sztárvilágban: az Irigy Hónaljmirigy frontembere keményen beleállt a Pamkutya párosba

A magyar szórakoztatóipar két meghatározó, ám gyökeresen eltérő korszaka feszül most egymásnak a nyilvánosság előtt. Míg az Irigy Hónaljmirigy évtizedek óta a hagyományos televíziós és színpadi paródia koronázatlan királya, addig a Pamkutya formáció a YouTube-on és a közösségi médiában épített ki megkérdőjelezhetetlen birodalmat. A konfliktus forrása a srácok első nagyszabású élő show-ja, amely láthatóan kiverte a biztosítékot a szakma idősebb képviselőinél. Most kiderül, mi áll a háttérben, és miért érzi úgy a Mirigy énekese, hogy ideje végre tiszta vizet önteni a pohárba.

MVM Dome Pamkutya koncert: rengeteg rajongó érkezik az ország minden pontjáról, hogy lássa a párost (Fotó: Kuklis István)

Veszélyben a paródia műfaja? Kitálalt a legenda a Pamkutya kapcsán

A TikTokon futótűzként terjedő videóban az énekes nem finomkodott, egyenesen a srácok tehetségét és szakmai hitelességét vonta kétségbe. Véleménye szerint a mai trendek messze állnak attól a valódi teljesítménytől, amit egy zenésznek le kellene tennie az asztalra.

Nem tudnak se énekelni, se rappelni. Meglévő alapokra írnak valami vicceset, tehát még nem is parodizálnak. Az meg, hogy életükben nem volt saját koncertjük… hát kíváncsi leszek.

A kemény szavak után a zenész azt is egyértelművé tette, hogy a technikai hiányosságok mellett a produkció mélységével is komoly problémái vannak. Úgy látja, a digitális siker nem egyenértékű a színpadi rutinnal és a valódi zenei tudással.

Ez nem zene, de még csak nem is paródia

A Bors megkeresésére az énekes korábban további részleteket árult el a koncert kapcsán érzett aggályairól, kiemelve a tapasztalatlanság kockázatait. Szerinte a virtuális térből a valódi színpadra lépni egy olyan ugrás, amire sokan nincsenek felkészülve.

Úgy, hogy előtte még soha életükben nem volt koncertjük, ez egy kicsit nagy falat, kicsit félrement ez a dolog az emberek fejében.

A veterán zenész Sipos Péter úgy véli, a közönség elvárásai és a valóság között óriási szakadék tátonghat a fellépés napján. Szerinte a hirtelen jött népszerűség gyakran elhomályosítja a szakmai ítélőképességet.

♬ eredeti hang - Hajógyár @hajogyar "Nem tudnak se énekelni, se rappelni" 😬 Paródiazenekar-e a történelmi 7(!) nagykoncertre készülő @Pamkutya?👀 Sipos Péter, a @mirigyek oszlopos tagja szerint a válasz: nem.⛔️ A 108-as raktárban el is mondta, hogy miért gondolja így. Nézd meg a teljes beszélgetést a csatornánkon, link a bióban! 🔗 #hajógyár

Nem csak a Pamkutyáról van szó

A kritika azonban itt nem állt meg, a zenész ugyanis a teljes mai zenei közízlést és a feltörekvő generáció stílusát is célkeresztbe vette. Különösen zavarja a trágárság és az, hogy a minőség helyett a látvány és a telefonos videózás vált elsődlegessé.

Azt gondolom, hogy zavar van a fejekben, amikor ilyen Mollywoodot, meg nem tudom, milyen Tomikát hallgatnak, akiknek az égvilágon semmi közük nincs ehhez a műfajhoz vagy ehhez a zenéhez, tehát ordibálnak és trágálkodnak a színpadon. Felháborítónak tartom, amit művelnek, és az, hogy az emberek ezt kamerázzák, és élvezik, és több tízezreket fizetnek ezért, hát... majd megjön az eszük.

Ez a markáns vélemény rávilágít a generációs szakadékra, ahol a régi iskola képviselői értetlenül állnak a modern, sokszor nyers megnyilvánulások sikere előtt. Az énekes láthatóan félti a szakma becsületét a szerinte értéktelen produkcióktól.