Meggyilkolta feleségét, majd műtrágyába rejtette a holttestet a válni nem akaró férfi

gyilkosság
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 11. 15:55
holttestválás
Válás volt az indíték. Meggyilkolta feleségét, három évig sikerült elrejtenie a holttestet.

Meggyilkolta feleségét, majd műtrágya tároló tartályba rejtette a holttestét. A férfi azután gyilkolta meg a feleségét, miután az közölte, hogy válni szeretne. 

Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Meggyilkolta feleségét, majd műtrágyába rejtette

Feleségének meggyilkolásával találtak bűnösnek egy michigani férfit azután, hogy az elhunyt nő holttestét egy műtrágyatároló tartályban találták meg. A gyilkossággal az 58 éves Dale Warnert vádolják, akit bizonyítékok manipulálása miatt is elítéltek. Az 52 éves Dee Warner 2021 áprilisában tűnt el a házaspár farmjáról, holttestét azonban 3 évvel később, 2024-ben találták meg a hatóságok egy műtrágyatároló tartályban, egy olyan ingatlan területén, amely a család tulajdonában volt.  

A boncolás során megállapították, hogy az 52 éves nő halálát fojtogatás, valamint fejét és arcát ért tompa erőbehatás okozta. Férjét március 10-én, kedden másodfokú gyilkosság és bizonyítékok manipulálása miatt találták bűnösnek — számolt be a CBS News a WXYZ és a The Detroit News, utóbbi úgy tudja, hogy a pár 2006 óta volt házas. 

Dee a halála előtti estén közölte a férjével, hogy válni szeretne, és elakarja adni a közös vállalkozásaikat — írta a WTOL. 

Készen állok arra, hogy elköltözzek és lezárjam ezt az egészet. Úgy bánsz velem, mintha semmit sem érnék. Nem fogok így élni

 — állt Dee üzeneteiben, melyet férjének küldött. 

A CBS News szerint Dale Warner ítélethirdetésére 2026. május 7-én kerül sor, és akár életfogytiglani börtönbüntetést is kaphat a gyilkos férfi — tájékoztatott a PEOPLE magazin

 

