Poloskainvázió: Három dolog, ami mindenkinek van otthon, és az illata elriasztja őket

Az emberre ugyan nem veszélyes, de így is kellemetlen látogató a lakásban, a kertekben pedig rengeteg kárt okoz. Az ellene való küzdelem igencsak kilátástalannak tűnhet, mivel hazánkban nincs természetes ellensége, valamint gyakran csak akkor szembesülünk vele, amikor már tömegesen van jelen és kártétele is megmutatkozik.

Indul a poloskainvázió! Fotó: Pexels

Vegyük fel a harcot

A védekezési módszerek a különböző növénykultúrák, termesztési viszonyok miatt eltérő hatékonyságúak lehetnek, ezért mindenképpen érdemes több alternatívát bevetni annak érdekében, hogy minél kevesebb rovar tehessen kárt az érő gyümölcsökben és zöldségekben.

A legkisebb résen is bejutnak

Lapított testüknek köszönhetően a legkisebb résen is bemásznak, így könnyedén bejutnak a lakásba. A leghatékonyabb ellenük a szúnyogháló felszerelése, de fontos, hogy rendszeresen ellenőrizzük, nincs-e rajta szakadás, valamint érdemes átnézni a nyílászárók szigetelését, valamint a redőnytokokat is.

Kapcsoljuk le a villanyt

Sok rovarhoz hasonlóan a poloskákat is vonzza a fény, ezért amikor este szellőztetünk, kapcsoljuk le a villanyt. A már a lakásba bejutott rovarokat célszerű gumikesztyűt használva, kézzel összeszedni, majd a lakáson kívül elpusztítani, amivel elkerülhetjük a kellemetlen szagokat.

A porszívó erejével

Segíthet egy alapos porszívózás is, amivel könnyedén felszippanthatjuk a betolakodókat. Nem szabad elfelejteni, hogy a porzsákot azonnal üríteni kell, ha ugyanis a túlélők kimásznak, nem sokat ért az erőfeszítésünk.

Töröljük át a bútort

A teafaolaj a rovarok ellen is hatásos, így akár rovarirtó szerként is lehet használni az otthonunkban. Keverjünk össze egy tálkában körülbelül 30-40 cseppet fél liter vízzel, majd ezzel töröljük át a bútorokat, azokat a területeket, ahol gyakrabban fordulnak elő.

Kerüljük a sárgát

A sárga szín vonzza a kártevő rovarokat, ezért kerüljük ezt a színt a lakásban. Vagy éppen ellenkezőleg, érdemes lehet például a paradicsom, paprika mellé szappanos vízzel megtöltött, sárga tálkákat helyeznünk, így ahelyett, hogy a rovar a zöldségekben tenne kárt, belerepül az edénybe, ahonnan már nem tud kimászni.

Gyűjtsük be a petéket

Hatásosabb módszer lehet, ha az ágyások fölé sűrű szövésű anyagból készült hálót kötözünk, így a kártevők nem tudnak átjutni a terméshez. Ha erre nincs lehetőségünk, megoldást jelenthet az is, ha a kertben található növényeinket rendszeresen átvizsgáljuk, és a levelek fonákjára rakott, fehér petéket eltávolítjuk.

Járjunk túl az eszén

Megoldás lehet az is, ha a megvédendő növények köré néhány szál kalász búzát ültetünk, így a poloskák a gabonát szívják a zöldségek és gyümölcsök helyett. Időnként érdemes újravetni a kalászost, mert csak a teljes érésben lévő szemek vonzzák a poloskákat. Csalinövényként lehet még próbálkozni koriander ültetésével, de a csalán is hatásos lehet.

Elriasztja az illata

A fokhagyma, a bazsalikom és a menta illata elriasztja a poloskákat, de még erősebb hatást érhetünk el, ha kombináljuk a növényeket, azaz mentával, bazsalikommal, fokhagymával öleljük körbe a paradicsomot és paprikát a kertben. Bár így is előkerülhetnek a kertben a poloskák, számuk jelentősen csökkenhet.

Vonzza a fény

Készíthetünk házilag csapdát PET palackokból, elemes LED lámpából és mosogatóléből, melyeket helyezzünk ki a kert különböző pontjaira, de ha néhány poloska betéved a lakásba, ezzel a technikával is elfoghatjuk őket. A módszer sokak szerint hatásos, a fényt látva ugyanis bemásznak vagy berepülnek a palack száján, de onnan már nem tudnak kiszabadulni.

Gyomirtás a kertben

Jó tudni, hogy kifejezetten kedvelik a gyomnövényeket, így ha esetleg van elhanyagolt terület a birtokunkon, érdemes minél előbb kitakarítani ezt a részt, így jelentős mennyiségű poloskától szabadulhatunk meg.

Permetezzünk dohánylével

Ha kertünk súlyosan rovarfertőzött, a saját készítésű nikotinos rovarirtó spray is segíthet, amit házilag cigarettacsikkből is elkészíthetünk. Ehhez gyűjtsünk egy vízzel teli befőttesüvegbe cigarettacsikkeket, hagyjuk ázni egy napig, majd ezzel a vízzel permetezzük le a növényt. Legyen rajtunk védőkesztyű, mert a folyadék felszívódhat a bőrön keresztül, ami szédülést, rosszullétet, extrém esetben akár halált is okozhat.

Beleesnek az esernyőbe

A fásszárú növények esetében a legjobb megoldás a kopogtatás, ezzel megfigyelhetjük a gyümölcsfáinkon tartózkodó rovarfajtát. Első lépésként érdemes a lombkorona alá egy esernyőt tenni, majd egy bot segítségével, határozott mozdulatokkal kopogtassuk meg a fa ágait, majd a kártevők beleesnek az esernyőbe.