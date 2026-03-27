Próbáltad már? Ez a módszer garantáltan segít elaludni percek alatt

Számos módszer létezik, hogyan teremtsünk ideális körülményeket az otthonunkban a pihetető alvásunkhoz, de vannak időszakok, amikor semmi sem válik be, igaz? Az elmúlt években egyre gyakoribbakká váltak az alvásproblémák az éjszakába nyúló képernyőzés, stressz és az információáradat miatt, azonban van egy jó hírünk a fáradt reggelek orvosolására.
Ez a különleges katonai alvási technika korábban is jelentős figyelmet kapott, azonban ismét aktuálissá vált ennek alkalmazása. Eredetileg harci pilóták és katonák számára fejlesztették ki, hogy embert próbáló körülmények között is tudjanak pihenni, aludni. A módszer gyakorlók állítják, hogy percek alatt mély álomba zuhannak, viszont hangsúlyozzák, hogy nem mindenkinél működik azonnal.
Ezt az alvási módszert még az 1981-ben megjelent Relax and Win: Championship Performance című könyv tette népszerűvé, melyben Lloyd Bud Winter amerikai edző részletesen bemutatta a technika lépéseit.
Érdemes tudni, hogy ez a módszer nem azonnal működik, sok gyakorlást és türelmet igényel a technika elmélyítése. Előfordul, hogy hetek vagy akár hónapok kellenek, hogy a test és az agy megtanulja az alvási rutint. Továbbá az életmód tudatosítása, mint a kevesebb koffeinbevitel, kevesebb képernyőzés és az alkohol elhagyása befolyásolhatják a sikert - írja a life.
