Próbáltad már? Ez a módszer garantáltan segít elaludni percek alatt

Számos módszer létezik, hogyan teremtsünk ideális körülményeket az otthonunkban a pihetető alvásunkhoz, de vannak időszakok, amikor semmi sem válik be, igaz? Az elmúlt években egyre gyakoribbakká váltak az alvásproblémák az éjszakába nyúló képernyőzés, stressz és az információáradat miatt, azonban van egy jó hírünk a fáradt reggelek orvosolására.

Íme, a katonai alvási módszer: ez mindig beválik!

Ez a különleges katonai alvási technika korábban is jelentős figyelmet kapott, azonban ismét aktuálissá vált ennek alkalmazása. Eredetileg harci pilóták és katonák számára fejlesztették ki, hogy embert próbáló körülmények között is tudjanak pihenni, aludni. A módszer gyakorlók állítják, hogy percek alatt mély álomba zuhannak, viszont hangsúlyozzák, hogy nem mindenkinél működik azonnal.

Ezt az alvási módszert még az 1981-ben megjelent Relax and Win: Championship Performance című könyv tette népszerűvé, melyben Lloyd Bud Winter amerikai edző részletesen bemutatta a technika lépéseit.

Lépések:

Helyezkedj el úgy, hogy a tested minden pontja kényelmesen alá legyen támasztva, és semmi ne okozzon feszültséget!

Ezután indulhat a fokozatos izomlazítás, amely a fejtetőtől halad lefelé. Először az arc izmait engedd el: lazítsd el a homlokodat, az állkapcsodat és a szem körüli területet! Ezt kövesse a nyak, majd a vállak és a karok ellazítása! A cél az, hogy a testedből teljesen eltűnjön a feszültség.

Ha ezzel megvagy, térj át a mellkas és a lábak lazítására! Közben figyelj a lassú, mély légzésre, amely segít megnyugtatni a pulzust! Képzeld el, hogy egy kellemes melegség áramlik végig rajtad, a fejedtől egészen a lábujjaidig, és teljes nyugalmat hoz!

Amikor a tested már teljesen ellazult, következik az elme megnyugtatása, ami gyakran a legnehezebb rész. Ehhez két módszer közül választhatsz: elképzelhetsz egy teljesen békés jelenetet, például egy csónakot egy sima víztükrű tavon vagy egy függőágyat egy csendes tengerparton, vagy tíz másodpercen keresztül ismételgetheted magadban: „ne gondolkodj!”

Érdemes tudni, hogy ez a módszer nem azonnal működik, sok gyakorlást és türelmet igényel a technika elmélyítése. Előfordul, hogy hetek vagy akár hónapok kellenek, hogy a test és az agy megtanulja az alvási rutint. Továbbá az életmód tudatosítása, mint a kevesebb koffeinbevitel, kevesebb képernyőzés és az alkohol elhagyása befolyásolhatják a sikert - írja a life.