Ha ezt látod az arcodon, magnéziumhiány is állhat a háttérben 

A magnéziumról legtöbben az izomgörcsökre asszociálnak, pedig ennél jóval több feladata van a szervezetünkben. A magnéziumhiány tünetei az izmok mellett, az idegrendszer és a szív működésében is megjelenhetnek, hiszen ez az ásványi anyag a sejtek energiaellátásában, a szívritmus szabályozásában és a bőr állapotának fenntartásában is részt vesz. Amikor a bevitel tartósan kevés, vagy a szervezet nem tudja jól hasznosítani, az első figyelmeztető jelek gyakran enyhék, mégis visszatérően jelen vannak.

A magnéziumhiány tünetei az arcon is megjelenhetnek.

Fotó: New Africa / shutterstock

Magnéziumhiány tünetei az arcon

Az egyik leggyakoribb jel a szemhéj akaratlan rángása, amit általában a fáradtságra vagy egy stresszesebb időszakra fogunk. Ezek valóban gyakori kiváltó okok, de az is előfordulhat, hogy a háttérben alacsonyabb magnéziumszint áll. Ilyenkor az izmok és az idegek érzékenyebben reagálhatnak, ezért a szem környékén könnyebben jelentkeznek ezek az apró, zavaró összehúzódások.

A magnéziumhiány tünetei a szem alatti területen is feltűnhetnek. A sötétebb karikák, a reggeli puffadtság vagy a duzzadtabb szemkörnyék mögött sokszor egészen hétköznapi ok áll, például kevés alvás, egy sósabb vacsora vagy egy húzósabb időszak. Ha viszont ezek a jelek rendszeresen visszatérnek, és nem nagyon találni rájuk kézenfekvő magyarázatot, akkor az étrendre és a szervezet tápanyagellátottságára is érdemes figyelni.

Az arcon az is látszhat, ha az izmok nehezebben lazulnak el. Az állkapocs szorítása, a feszültebb arckifejezés, az enyhe ajakremegés vagy az a furcsa érzés, hogy estére egyszerűen elfárad az arc, mind utalhat arra, hogy az ideg-izom kapcsolat érzékenyebbé vált. Mivel a magnézium az izmok ellazulásában is fontos szerepet játszik, a hiánya ezen a területen is nyomot hagyhat.

A bőr szerkezete is megváltozhat

Nemcsak az izmok, hanem a bőr is jelezhet. A magnéziumhiány tünetei a fakóbb tónus, a szárazabb bőr, a hámlásra hajlamosabb bőrfelszín és az is, hogy a bőr lassabban regenerálódik. Ez különösen a szem és a száj környékén lehet feltűnő, mert ezeken a részeken eleve érzékenyebb a bőr.