Ezért sűrűsödik be az üvegben a méz: mutatjuk, hogyan tehetsz ellene

Amikor a méz az üvegben kikristályosodik, a legtöbben rögtön arra gondolnak, hogy valami nincs rendben vele és kidobják. Előfordul, hogy azt feltételezik, cukrot kevertek hozzá a vagy a méheket kristálycukorral etették. Valójában erről szó sincs. A méz kristályosodása teljesen természetes folyamat, és önmagában inkább arra utal, hogy valódi, kezeletlen termékről van szó.
A méz nagy része különféle cukrokból áll, emellett vizet, enzimeket és ásványi anyagokat is tartalmaz. Kémiai szempontból ez egy tömény cukoroldat. Bizonyos cukorfajták azonban egy idő után már nem tudnak oldott állapotban maradni, ezért kristályok formájában kiválnak. Ez főleg a glükózra jellemző, így azok a mézek, amelyek ebből többet tartalmaznak, gyorsabban megszilárdulnak. Ezért kristályosodik hamar például a repceméz.
Ezzel szemben azok a fajták, amelyekben magasabb a fruktóz aránya, tovább maradnak folyékonyak. Ilyen az akácméz, az édesharmatméz vagy a gesztenyeméz, amelyek akár hónapokig is megőrizhetik a lágyabb állagukat. A méz kristályosodása függ a tárolás hőmérsékletétől, illetve attól is, mennyi apró természetes részecske van a mézben, például virágpor vagy viaszmaradvány.
Az üzletek polcain gyakran találni olyan virágmézeket, amelyek szinte egyáltalán nem kristályosodnak. Ez szépen mutat, de sok esetben inkább arra utal, hogy a mézet túl magas hőmérsékleten kezelték. A túlzott melegítés viszont ronthatja a méz minőségét, mert károsítja az értékes enzimeket és más hőre érzékeny összetevőket. Éppen ezért a kikristályosodott méz nem gyengébb minőségű, sőt, gyakran épp a természetességét mutatja.
A repceméz és a napraforgóméz kifejezetten hajlamos arra, hogy már a pergetés után néhány héttel megszilárduljon. Ez azonban csak fizikai változás, a méz beltartalmi értéke ettől még nem csökken. Az apró szemcséjű, kristályos mézet egyébként sokan kedvelik, mert más az állaga, könnyebb kenni, és fogyasztás közben is kellemesebb lehet.
Mézhamisításról akkor beszélünk, ha valaki mézként ad el olyan terméket, amely valójában nem felel meg ennek a megnevezésnek. Ide tartozhat az is, ha idegen anyagot kevernek hozzá, ha rosszabb minőségű mézzel hígítják, vagy ha olyan mézet árulnak, amely cukoretetésből, éretlen állapotból vagy mesterséges beavatkozással származik. Az is előfordul, hogy nem közvetlenül valamilyen anyagot adnak a mézhez, hanem eredethamisítás történik. Ilyenkor jobb minőségű mézet gyengébb minőségűvel kevernek össze, majd úgy hozzák forgalomba, hogy a vásárló ebből semmit ne vegyen észre. A címkézés ilyenkor sokszor nem árulja el, főleg kevert mézek esetében.
A módszerek között szerepelhet különféle cukorszirupok használata, illetve az is, hogy a mézet felmelegítik, hogy egyneműbbnek és szebben folyónak látsszon. Régebben egészen egyszerű trükkökkel próbálkoztak, ma viszont jóval nehezebb kiszúrni a csalást. Az egyik gyakran emlegetett módszer az úgynevezett izocukorral vagy más cukorkeverékkel való dúsítás. Ezeket a szirupokat úgy sűríthetik be, hogy állagra a mézhez hasonlítsanak.
Ettől azonban a termék még nem lesz valódi méz, hiába néz ki első pillantásra meggyőzően. A túlzott melegítés szintén megtévesztő lehet. Ilyenkor a méz elveszítheti a természetes kristályosodásra való hajlamát, vagy legalábbis jóval később kezd megszilárdulni. Emiatt a teljesen folyékony állag nem minden esetben előny, néha inkább gyanús.
A megszilárdult mézet vízfürdőben vissza lehet lágyítani.
Mutatjuk a módszert lépésről lépésre:
A folyamat lassú, ezért érdemes türelmesen, óvatosan melegíteni, mert így a méz értékes összetevői jobban megmaradnak. Azonban nem végleges változásról van szó, számíts rá, hogy a méz egy idő után újra kikristályosodik. Hogy ez milyen gyorsan történik meg, az a méz fajtájától és a tárolás módjától is függ. Némelyik hetekig marad folyékonyabb, más hamarabb visszasűrűsödik, de ez teljesen természetes.
