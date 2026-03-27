Ezért sűrűsödik be az üvegben a méz: mutatjuk, hogyan tehetsz ellene

Amikor a méz az üvegben kikristályosodik, a legtöbben rögtön arra gondolnak, hogy valami nincs rendben vele és kidobják. Előfordul, hogy azt feltételezik, cukrot kevertek hozzá a vagy a méheket kristálycukorral etették. Valójában erről szó sincs. A méz kristályosodása teljesen természetes folyamat, és önmagában inkább arra utal, hogy valódi, kezeletlen termékről van szó.

Hogyan indul el a méz kristályosodása?

A méz nagy része különféle cukrokból áll, emellett vizet, enzimeket és ásványi anyagokat is tartalmaz. Kémiai szempontból ez egy tömény cukoroldat. Bizonyos cukorfajták azonban egy idő után már nem tudnak oldott állapotban maradni, ezért kristályok formájában kiválnak. Ez főleg a glükózra jellemző, így azok a mézek, amelyek ebből többet tartalmaznak, gyorsabban megszilárdulnak. Ezért kristályosodik hamar például a repceméz.

Ezzel szemben azok a fajták, amelyekben magasabb a fruktóz aránya, tovább maradnak folyékonyak. Ilyen az akácméz, az édesharmatméz vagy a gesztenyeméz, amelyek akár hónapokig is megőrizhetik a lágyabb állagukat. A méz kristályosodása függ a tárolás hőmérsékletétől, illetve attól is, mennyi apró természetes részecske van a mézben, például virágpor vagy viaszmaradvány.

A folyékonyabb méz nem mindig jobb

Az üzletek polcain gyakran találni olyan virágmézeket, amelyek szinte egyáltalán nem kristályosodnak. Ez szépen mutat, de sok esetben inkább arra utal, hogy a mézet túl magas hőmérsékleten kezelték. A túlzott melegítés viszont ronthatja a méz minőségét, mert károsítja az értékes enzimeket és más hőre érzékeny összetevőket. Éppen ezért a kikristályosodott méz nem gyengébb minőségű, sőt, gyakran épp a természetességét mutatja.

Melyik fajta mézek kristályosodnak a leggyorsabban?

A repceméz és a napraforgóméz kifejezetten hajlamos arra, hogy már a pergetés után néhány héttel megszilárduljon. Ez azonban csak fizikai változás, a méz beltartalmi értéke ettől még nem csökken. Az apró szemcséjű, kristályos mézet egyébként sokan kedvelik, mert más az állaga, könnyebb kenni, és fogyasztás közben is kellemesebb lehet.