Ne csak a teádba tedd a mézet, a bőröddel is csodákat tesz

A mézet régóta különleges alapanyagként tartják számon. Széles körű gyógyhatása ismert: gyulladáscsökkentő, antioxidáns, természetes antibakteriális hatású. Éppen ezért tesszük megfázás esetén a teánkba, vagy eszünk belőle egy kanállal, ha kapar a torkunk vagy legyengültünk. Ezúttal egy másik oldalát is megismertetjük ennek az aranyló elixírnek, amely a bőrünk hatékony jótevője lehet.
A méz főként fruktózból és glükózból áll, de fehérjéket, aminosavakat, vitaminokat, enzimeket és ásványi anyagokat is tartalmaz. Nem véletlen, hogy már az ókori civilizációk is használták a mézet bőrápolásra. A méz meggátolja a kórokozók elszaporodását, és enyhe fertőtlenítő hatású. Ma már orvosi minőségű méz is elérhető, amelyet sebek és égési sérülések ellátásában használnak, de szerepet kap különféle bőrproblémák kiegészítő kezelésében is. A kozmetikai ipar is felfedezte, hiszen a méz lágyítja, hidratálja, megnyugtatja a bőrt, segít megőrizni annak rugalmasságát, támogatja a természetes pH-egyensúlyt. Számos készítmény alapanyagaként használják az ajakápolóktól a hidratálókrémeken át a samponokig. A méz természetes nedvességmegkötő, vagyis a bőr természetes hidratáltságát is segít megőrizni. Mindemellett olyan összetevőket tartalmaz, amelyek támogatják a bőr védőrétegét, és hozzájárulnak az egyenletesebb bőrképhez.
A méz nem csíp, nem allergizál, ezért érzékenyebb, kiszáradásra hajlamos bőrűeknek is jó választás. A méz különösen hasznos:
Zsíros bőr esetén is használható, ilyenkor érdemes rövidebb hatóidővel és ritkábban beiktatni a rutinba.
Bőrápolási célra mindig jó minőségű, lehetőleg adalékanyagoktól mentes, termelői mézet válassz. Ha igazán prémium megoldást keresel, szóba jöhet a manuka méz, amelynek antibakteriális hatását sokan kiemelik, és hidratálási szempontból is intenzívebb. Az ára viszont meglehetősen magas, így inkább különleges alkalmakra való. A nyers méz szintén jó alternatíva, mert minimális feldolgozáson megy keresztül, így sok természetes összetevője megmarad. Itthon ritkábban lehet hozzájutni, de ha találsz megbízható forrást, érdemes kipróbálni. Arra ugyanakkor mindig figyelj, hogy a méz állaga teljesen sima legyen. A kikristályosodott darabok felsérthetik a bőröd, ezért arcpakoláshoz csak egynemű, szemcséktől mentes mézet használj.
Az olívaolaj kifejezetten jótékony hatású száraz bőr esetén, hiszen antioxidánsokat, köztük E-vitamint is tartalmaz. A mézzel összekeverve könnyen kenhető, tápláló állagú pakolást kapsz, amely üde érzetet hagy maga után. Keverd össze egy kis tálkában a mézet és az olívaolajat egyenlő arányban, majd cseppents hozzá néhány csepp levendula vagy bármilyen más illóolajat a kellemes illatért. A kész maszkot vidd fel egyenletesen a frissen megtisztított arcbőrödre, de a szemkörnyéket hagyd ki. Hagyd hatni körülbelül 20 percig, majd langyos vízzel alaposan öblítsd le. Ha szeretnéd, az olívaolajat más természetes olajra is lecserélheted, például jojoba- vagy argánolajra attól függően, melyik illik jobban a bőrödhöz.
