Ne csak a teádba tedd a mézet, a bőröddel is csodákat tesz

A méz régóta ismert alapanyag a bőrápolásban.

Táplál, segít megkötni a nedvességet, és kíméletes a bőrhöz.

Otthon is könnyen beilleszthető az arcápolási rutinba, akár egy egyszerű arcpakolással.

A mézet régóta különleges alapanyagként tartják számon. Széles körű gyógyhatása ismert: gyulladáscsökkentő, antioxidáns, természetes antibakteriális hatású. Éppen ezért tesszük megfázás esetén a teánkba, vagy eszünk belőle egy kanállal, ha kapar a torkunk vagy legyengültünk. Ezúttal egy másik oldalát is megismertetjük ennek az aranyló elixírnek, amely a bőrünk hatékony jótevője lehet.

A méz régóta ismert jótékony hatásairól.

Fotó: Marcos Castillo / shutterstock

Miért különleges a méz a bőrünk szempontjából?

A méz főként fruktózból és glükózból áll, de fehérjéket, aminosavakat, vitaminokat, enzimeket és ásványi anyagokat is tartalmaz. Nem véletlen, hogy már az ókori civilizációk is használták a mézet bőrápolásra. A méz meggátolja a kórokozók elszaporodását, és enyhe fertőtlenítő hatású. Ma már orvosi minőségű méz is elérhető, amelyet sebek és égési sérülések ellátásában használnak, de szerepet kap különféle bőrproblémák kiegészítő kezelésében is. A kozmetikai ipar is felfedezte, hiszen a méz lágyítja, hidratálja, megnyugtatja a bőrt, segít megőrizni annak rugalmasságát, támogatja a természetes pH-egyensúlyt. Számos készítmény alapanyagaként használják az ajakápolóktól a hidratálókrémeken át a samponokig. A méz természetes nedvességmegkötő, vagyis a bőr természetes hidratáltságát is segít megőrizni. Mindemellett olyan összetevőket tartalmaz, amelyek támogatják a bőr védőrétegét, és hozzájárulnak az egyenletesebb bőrképhez.

Kinek lehet jó választás a méz?

A méz nem csíp, nem allergizál, ezért érzékenyebb, kiszáradásra hajlamos bőrűeknek is jó választás. A méz különösen hasznos:

száraz, vízhiányos bőrre;

fáradt, fakó arcbőrre;

érzékeny bőrűeknek.

Zsíros bőr esetén is használható, ilyenkor érdemes rövidebb hatóidővel és ritkábban beiktatni a rutinba.

Milyen mézet érdemes választani?

Bőrápolási célra mindig jó minőségű, lehetőleg adalékanyagoktól mentes, termelői mézet válassz. Ha igazán prémium megoldást keresel, szóba jöhet a manuka méz, amelynek antibakteriális hatását sokan kiemelik, és hidratálási szempontból is intenzívebb. Az ára viszont meglehetősen magas, így inkább különleges alkalmakra való. A nyers méz szintén jó alternatíva, mert minimális feldolgozáson megy keresztül, így sok természetes összetevője megmarad. Itthon ritkábban lehet hozzájutni, de ha találsz megbízható forrást, érdemes kipróbálni. Arra ugyanakkor mindig figyelj, hogy a méz állaga teljesen sima legyen. A kikristályosodott darabok felsérthetik a bőröd, ezért arcpakoláshoz csak egynemű, szemcséktől mentes mézet használj.