Bőrradír és hajpakolás mézből? Négy titkos házi szépségápolási praktika

Nem véletlen, hogy a szépségiparban is igen kedvelt összetevő a méz, hiszen nagyon sokféle előnyös tulajdonsága van. Évszázadok óta ismerik a sebgyógyító hatását, mivel gyorsítja a bőr regenerálódását. Nyugtatja az irritációt, tisztító hatású, ezért gyulladásokra és problémás bőrre is ajánlott. Sőt, még az apróbb sérülések okozta hegek láthatóságát, és az aknét is csökkenti – írja a Fanny magazin. Tápanyagokban, fehérjékben és ásványi anyagokban gazdag, remek antioxidáns, ezért megőrzi az arcbőr hidratáltságát, és küzd a káros szabadgyökökkel szemben, így segíti a fiatalság megőrzését. Ráadásul még a pigmentfoltok láthatóságát is enyhíti. Mivel természetes nedvesítőszer, ezért vonzza és megőrzi a nedvességet, így hidratálja és puha tapintásúvá varázsolja a tincseket, mélyen táplálja a szálakat, és megnyugtatja az irritált fejbőrt. Vagyis érdemes tetőtől-talpig különféle mézes kozmetikumokat alkalmazni!

A méz nem csak teéba jó... Fotó: Pexels

4 kihagyhatatlan mézes szépségápolási recept

Mattító tonik

Hozzávalók: 125 ml víz * 1 teáskanál méz * 1 evőkanál citromlé * 15 csepp kamillatinktúra

Így használjuk: Oldjuk fel a mézet langyos vízben, keverjük el a többi hozzávalóval, és töltsük egy jól zárható üvegbe. Egy vattakorongra adagoljunk egy keveset a tonikból, és ezzel töröljük át a fényesedésre hajlamos bőrt.

Tápláló bőrradír

Hozzávalók: 1 evőkanál méz * 2 evőkanál őrölt mandula * ½ citrom kifacsart leve

Így használjuk: Alaposan keverjük össze a hozzávalókat, és tegyük egy műanyag vagy üveg tégelybe. Zuhanyzás után alaposan radírozzuk át a kencével a bőrünket, majd öblítsük le bő, langyos vízzel.

Selymesítő hajpakolás

Hozzávalók: 3 evőkanál méz * 10 csepp mandulaolaj

Így használjuk: Miután megmostuk a hajunkat, a törölközőszáraz tincseken oszlassuk el a keveréket. Hagyjuk legalább 20-30 percet hatni, majd öblítsük le bő vízzel.

Puhító kézápoló

Hozzávalók: 1 teáskanál méz * 1 teáskanál almaecet * 1 teáskanál kókuszolaj

Így használjuk: Keverjük össze a hozzávalókat, oszlassuk el a kézfejünkön és a körömágyunkon, dörzsöljük alaposan a bőrbe, hagyjuk hatni legalább negyed óráig, végül öblítsük le.