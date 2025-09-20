Sajt tárolása – Jól bevált házi praktikák, hogy sokáig friss maradjon

Sokszor tapasztaljuk, hogy miután megvettük a sajtot, pár nap után már bepenészedik, megkeményedik és még az íze is megváltozik. Ne aggódj, ennek nem kell mindig így lennie. A sajt tárolása egyszerű trükkökkel megoldható, mutatjuk hogyan.

A sajt tárolása egyszerűnek tűnhet, de apróságokon múlik, hogy friss maradjon.

Hogyan történjen a sajt tárolása hűtőben?

A sajt könnyen befülled műanyag csomagolásban, és elveszíti az aromáját, de akár be is penészedhet. Felbontás után csomagoljuk sütőpapírba, ez légáteresztő, de a kiszáradástól is megvédi. Nem árt pár naponta lecserélni, ugyanis átnedvesedik, és ez kedvez a penészgombáknak, könnyebben tönkremegy a sajt.

Mivel könnyen befülled, nem szabad légmentesen záródó dobozban tartani, bármennyire is logikusnak tűnik ez a megoldás. Válasszunk olyan dobozt, ami nem teljesen légmentesen zár, vagy hagyjuk résmentesen nyitva a tetejét, így a sajt tárolása optimálisabb lesz.

Ha túl erős a hideghatás, megváltozhat a sajt szerkezete: morzsálódós, száraz lesz, megkeményedhet a külseje még akkor is, ha nem a fagyasztóba tettük. A sajt tárolása során érdemes odafigyelni, hogy a hűtő középső polcára, vagy a zöldséges fiókjába tegyük, itt ugyanis a legtöbb készülékben 5-8 Celsius fok van, ami a kemény és a lágy sajtok számára is ideális tárolási hőmérséklet.

Senki nem szeretne hagyma- vagy citromízű sajtot enni, márpedig ez könnyen megeshet, ha nem figyelünk oda arra, hogy mi kerül a hűtőben mellé. Az erős illatú ételeket inkább pakoljuk át másik polcra, ne legyenek mellette. Ha többfélét tartunk a hűtőben, ezeket is tartsuk külön egymástól.

Tippek a különféle típusú sajtok tárolásához

A különböző típusú sajtok más-más bánásmódot igényelnek, ezért érdemes néhány egyszerű, de hatékony tárolási trükköt alkalmazni, hogy a kemény és lágy fajták is megőrizzék frissességüket.

Kemény sajtok

A kemény sajtokat érdemes még egyszer becsomagolni egy réteg sütőpapírral, vagy kilyuggatott alufóliával, de tehetjük szellőző dobozba is, hogy ne száradjanak ki, így akár három-négy hétig is frissek maradnak.

Lágy sajtok

A lágy sajtokról, mint például a mozzarelláról, a fetáról ne öntsük le a levét. Ha nem fogyasztottuk el mindet, hagyjuk a saját levükben, és fogyasszuk el őket egy-három napon belül. Fontos, hogy a kékpenészes sajtokat ne tegyük más fajtájú készítmények mellé, mert a penész könnyen átterjedhet róluk.