"Az ég ölelje át a lelkét" – 77 évesen hunyt el a magyar zenész, rengetegen búcsúznak tőle

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 06. 16:35
Nyugodjék békében!

Szomorú hírt közölt közösségi oldalán a Magyar Állami Operaház: egykori zenekari igazgatójuk, a kiváló klarinétos, Bánffy Miklós-díjjal és Magyar Érdemrend lovagkereszt polgári tagozat kitüntetésével elismert Mali István 77 éves korában elhunyt.

Mali István, az Opera korábbi zenekari igazgatója életét vesztette
Fotó: 123RF

Mali Istvánt gyászolják az operarajongók

"Hangszeres tanulmányait szülőfalujában, Pilisszántón kezdte, a Zeneakadémia elvégzése után 1974-ben lett a Magyar Állami Operaház klarinétművésze, később első klarinétosa. Operaházi tevékenysége mellett rendszeresen játszott a Budapesti Kamaraegyüttesben, a Liszt Ferenc Kamarazenekarban és a Budapesti Fesztiválzenekarban is. A Budapesti Fúvósegyüttes alapító tagja és szervezője volt. Hangszeres zenészként beutazta a világot. 1997-től az OPERA zenekari igazgatójaként, 2012-től nyugdíjazásáig pedig a Nemzeti Filharmonikusok zenekari menedzsereként tevékenykedett" – írnak Mali karrierjéről a búcsúposztban.

"Szomorú hír. Nagyon kedves és remek szakember volt. Búcsúzunk" – írta egy hozzászóló.

"Rendkívül sajnálom! Nagyon szerettem. Nyugodjék békében!" – üzent egy másik kommentelő.

Sok éven keresztül dolgoztam vele, tudásával, emberségével élen járt. Mindenki szeretetét kivívta. Isten nyugosztalja és adjon békességet a családjának 

– fogalmazta meg gondolatait Mali egyik volt munkatársa.

"Az ég ölelje át a lelkét" – írta másvalaki.

