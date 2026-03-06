Igazi világsztár csekkolt be a végzetes álomutazásra: Színészlegendával erősít A Fehér Lótusz 4. évada

Mérhetetlen szomorúság lepte el A Fehér Lótusz rajongóit, mikor az izgalmakkal és botrányos jelenetekkel telepakolt 3. évad 2025 tavaszán befejeződött. Azonban nem fog már olyan sokáig lefelé konyulni a fanatikusok szája, mert a show megálmodója, Mike White már javában készíti a következő fejezetet, ehhez pedig már a szereplőket is megtalálta. Mi több, kész sztárparádéval kecsegtet a korábban Sydney Sweeney-t, Patrick Schwarzeneggert, Jennifer Coolidge-ot, Aimee Lou Woodot vagy Walton Gogginst is foglalkoztató sorozat. Most például az európai filmipar egyik legnagyobb nevét sikerült megkaparintaniuk.

A Fehér Lótusz 3. évadától már egy éve el kellett köszönnünk, de már úton van a következő fejezet (Fotó: IMDb)

Vincent Cassel is becsekkol a francia Riviérára

Panaszra eddig sem volt igazán oka a botrányoktól nem mentes A Fehér Lótusz szerelmeseinek, hiszen a francia Riviérán játszódó negyedik felvonás szereplőgárdája eddig a Harry Potter-filmek Bellatrix Lestrange-ével, azaz Helena Bonham Carterrel, a pingvinszelídítő Steve Coogannel, valamint a Caleb Jonte Edwardsszal, Ari Graynorttal és AJ Michalkával bővült.

Hozzájuk csatlakozik egy európai mesterhármas: Corentin Fila, Nadia Tereszkiewicz és a legfontosabb mind közül, Vincent Cassel.

Vincent Cassel személyében egy európai szupersztárral bővült A Fehér Lótosz szereposztása (Fotó: JACOVIDES-MOREAU/BESTIMAGE)

Monica Bellucci élőszereplős Notre Dame-i toronyőrködésre is készülő exférje, valamint Fila és Tereszkiewicz valószínűleg az ezúttal is minden bizonnyal fényűző helyszínként szolgáló szálloda személyzetét alakíthatják majd, ám erről nem véletlen tudni ilyen keveset.

Még mindig írják A Fehér Lótusz következő fejezetét

Tudniillik A Fehér Lótusz 4. évadának történetének körmölését még mindig nem fejezte be, ami miatt főhet a rajongók feje. A forgatás emiatt biztosan nem mostanság fog elstartolni. Így az újabb felvonást még egy jó darabig hiába kereshetjük az HBO Max-sorozatok között, a legoptimistább becslések szerint is 2027 végéig kell türelmesnek lennünk, addig viszont még további világsztárok csekkolhatnak be az HBO recepcióján.