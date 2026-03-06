Vigyázz, ha kéretlen csomagod érkezik: inkább dobd ki, mindent elveszíthetsz!

Kéretlen csomagokkal próbálják ellopni a személyes és pénzügyi adatainkat. Egy újabb módot találtak a csalók arra, hogy átverjék az ártatlan embereket.

A kéretlen csomagokra QR-kódot helyeznek a csalók, amik a beolvasás után kártékony programokat telepíthetnek az eszközökre (Képünk illusztráció)

Fotó: Unsplash.com

Kéretlen csomagon szereplő QR-kódokkal lopják az adatokat

Új csalással próbálják ellopni az emberek adatait a csalók. Az FBI hívta fel a figyelmet az új formációra: kéretlen csomagokat juttatnak el az áldozatoknak, a dobozokon pedig egy QR kódot helyeznek el. A csomagok elsőre úgy tűnnek, mintha ajándékként küldték volna, azonban adathalász-oldalak és rosszindulatú szoftverek terjesztésének az eszközei. A gyanútlan címzettek beolvassák a csomagoláson lévő QR-kódot, amely egy weboldalra tereli őket, ami végül kártékony programokat telepít az eszközökre.

A hackerek, kiberbűnözők célja persze a személyes és pénzügyi adataink ellopása. Az FBI úgy véli, hogy bár még nem igazán terjedt el a módszer, mégis komoly figyelmet érdemel, és mint ilyen, a világ bármely táján felbukkanhat - a bűnözők módszerei ugyanis csak a legritkább esetben korlátozódnak egy ország határain belülre.

A csalás sikeressége a QR-kódban rejlik, amely mára széles körben elterjedt, sokaknak pedig rutinszerű a használata. A Malwarebytes 2025-ös jelentésében megírta, hogy az emberek 66 százaléka használt már QR-kódot bevásárlásra, tehát nagy a bizalom a QR-kódok irányába. És pont ez a bizalom teszi sebezhetővé a felhasználókat, ugyanis a QR-kódok mögötti tartalom csak a beolvasás után derül ki, ezáltal a csalók könnyebben kihasználhatják az emberi kíváncsiságot.

A biztonságtechnikai szakértők épp ezért kiemelik: nem csak a kéretlen csomagos esetben, de soha, semmilyen körülmények között ne olvassunk be számunkra ismeretlen forrásból származó QR-kódot, ha pegig olyan csomagt kapunk, amit nem mi rendeltünk, vagy nem számítottunk rá, azonnal fogjunk gyanút, hogy nagy valószínűséggel átverésről van szó - olvasható Slashgear cikkében.