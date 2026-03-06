"Azt hittem, özvegy leszek" - Terhes felesége mentette meg a férfit a szívrohamtól

Egy nő azonnal akcióba lendült, hogy újraélessze férjét, miután észrevette, hogy valami nincs rendben. Bár a férfi saját elmondása szerint teljesen egészséges és fitt volt, egy váratlan szívroham majdnem életét követelte.

Ritka betegség rejtőzött a férfi váratlan szívrohama mögött. (Képünk illusztráció) / Fotó: 123RF

Felesége először azt hitte, csak viccel, majd rájött, hogy valóban szívrohama van

Körülbelül egy évvel ezelőtt Brandon Whitfield épp répatortát evett az ágyban, és egy hokimérkőzést nézett, amikor beszélgetés közben elkezdett összeesni. Az észak-karolinai Charlotte-ból származó férfi, akkoriban mindössze 39 éves volt, és nem tudta, hogy bármilyen szívbetegsége is lenne.

Csak azért, mert fiatal, fitt és egészséges vagy, nem jelenti azt, hogy nem fordulhat elő veled szívbetegség

- mondta a történtek fényében.

Felesége, Angela Whitfield elárulta, hogy először azt hitte, viccel férje, mikor elkezdett rosszul lenni.

Körülbelül 5-10 másodpercbe telt, mire rájöttem, hogy vészhelyzetről van szó, és valahogy, őszintén szólva, Isten kegyelméből akcióba lendültem

- emlékezett vissza a nő, aki akkoriban 9 hetes terhes volt.

Abban a pillanatban lepergett a szemem előtt az életem. Azt hittem, özvegy leszek.

Azonnal mentőt hívott, és megkezdte az újraélesztést. Végül gyors reakciója megmentette Brandon életét, akinél a kórházban egy ritka szívbetegséget diagnosztizáltak.

Soha nem gondolná az ember, hogy a házastársán kell majd újraélesztést végeznie

- mondta a nő.

Férjének már sokkal elővigyázatosabbnak kell lennie azzal, hogy mit eszik, így saját elmondása szerint a mediterrán diétát követi. A váratlan szívroham után még három hónapig járt szívterápiára, de rendkívül hálás, hogy túlélte a történteket.

Ez egy csoda volt. Minden adott volt ahhoz, hogy a feleségem ott lehessen. Nem az én időm volt

- jegyezte meg Brandon.

Most arra buzdított mindenkit, hogy tegyen lépéseket a szíve egészségének védelme érdekében - írta a People.