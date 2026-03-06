Ukrán aranykonvojNagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
13°C Székesfehérvár

Leonóra, Inez névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Jobb, mint az Oppenheimer? Már most imádja mindenki a Peaky Blinders-filmet

Peaky Blinders
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 06. 16:39
NetflixCillian Murphy
2022 óta nem kaptunk új tartalmat a közkedvelt, morózus hangulatvilágú történetből. A befutott első vélemények alapján a Peaky Blinders-filmtől mindenki azt kaphatja, amire számítana egy hosszabb hangvételű folytatástól.
Bodnár Dániel
A szerző cikkei

A Peaky Blinders hatalmas rajongói kultuszt szerzett maga köré hat évad alatt. Több volt egy egyszerű gengsztersztorinál, az emberek rajongtak Cillian Murphy intelligens, melankolikus karakteréért, a múlt évszázad eleji Angliát hitelesen bemutató kordokumentumért, valamint a precízen megírt, stílusos párbeszédekért. A Netflix-sorozat végül le lett kerekítve, de az folytatásra való igény sokak számára azóta is maradandónak bizonyult: a történetet így elkerülhetetlenül folytatni kellett. A rajongók számára pedig jó hír, hogy a streamingszolgáltató március 20-án folytatja a történetet egy egész estés filmmel, Cillian Murphy, Stephen Graham, Tim Roth, Rebecca Ferguson és Barry Keoghan játékával

Jelenet a Peaky Blinders filmből
Te is várod a Peaky Blinders folytatását? (Fotó: Netflix)

A külföldi kritikusok már láthatták a Peaky Blinders-filmet

A Birmingham bandája: A halhatatlan férfi ott veszi fel a fonalat, ahol a sorozat befejeződött. Tommy Shelby új kihívások elé kerül, miközben a múlt árnyai és a hatalomért folytatott játszmák újra veszélybe sodorják őt és családját. A film bemutatja, hogyan próbálja fenntartani befolyását a város alvilágában, miközben korábbi szövetségesek és új ellenségek bukkannak fel, próbára téve a családi kötelékeket. A rajongók már nagyon várják a filmet, hiszen a napokban sokan tértek vissza az eredeti sorozathoz. A hivatalos debütálás előtt a külföldi sajtó képviselői már láthatta a filmet. Ennek megfelelően az első értékelések is befutottak.

A kritikai konszenzus jobbára pozitívnak tűnik, de ez attól is függ, hogy hol nézzük: a cikk írásakor a Rotten Tomatoes-on 93 százalékkal büszkélkedhet a film (ezzel egyébként megelőzve Cillian Murphy legjobb filmjét az Oppenheimert), a Metacritic pedig picit szigorúbb, 61 százalékkal értékelte Steven Knight és Tom Harper alkotását.

A ScreenRant kritikája alapján Thomas Shelby karaktere jól működik az Eredet, Oppenheimer és 28 nappal később filmekben edzett Cillian Murphy számára. Az átállás sikeres volt:

A halhatatlan férfi egy nagyon jó tiszteletadás a TV-műsorok egyik legjobb gengszterének, mely révén Cillian Murhpy Emmy-díjat is nyert az eredeti sorozatban, Tommy Shelby karakterének időtálló örökségével. Egy szórakoztató, akciódús film, ami egy méltó visszatérés sok évnyi várakozás után.

Hasonlóképp emelte ki a főhőst a Slashfilm kritikusa, aki egy kitűnő epilógusnak értékelte a filmet:

Cillian Murphy soha nem volt ennél jobb ebben a szerepében, miképpen megviselten és legyőzötten láthatjuk. Minden arcán megjelenő ránc emlékezteti őt a múltban elkövetett bűneire, egy harcos akinek nem maradt háborúja, amiben megküzdhet.

Ezen aspektusokban a Variety, Deadline és a Collider kritikusai is egyetértenek, avagy összességében a sorozat tartja a sorozat eredeti, sötét hangulatát, a bejáratott karakterdrámával és jól megírt párbeszédekkel. A másik oldalon viszont akadt, aki szerint már-már túljáratott a recept és mostanra unalmassá vált. Ahogy erről a The Irish Times írt:

Amikor Stephen Graham megjelent, hogy adjon némi lendületet a filmbe, már az egész önmaga paródiájává alakult át. Lassított felvételek, dübörgő zene, melyektől inkább érződik egy videóklipnek, mint sem egy mozifilmnek. [...] Ami egykoron menőnek és stílusosnak érződött, ma már modorosnak és kicsit butának tűnik. Ez a penge kicsorbult.

 

Összességében a Birmingham bandája: A halhatatlan férfi méltó folytatása a sorozatnak: visszahozza Tommy Shelby sötét, stílusos világát és a családi drámát, miközben izgalmas, akciódús történettel szolgál a rajongóknak, jóllehet egyes kritikák szerint a stílus már helyenként túljáratottnak érződik. A végeredményt mi is láthatjuk március 20-án a Netflix-sorozatok kínálatában.

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu