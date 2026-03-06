Jobb, mint az Oppenheimer? Már most imádja mindenki a Peaky Blinders-filmet

A Peaky Blinders hatalmas rajongói kultuszt szerzett maga köré hat évad alatt. Több volt egy egyszerű gengsztersztorinál, az emberek rajongtak Cillian Murphy intelligens, melankolikus karakteréért, a múlt évszázad eleji Angliát hitelesen bemutató kordokumentumért, valamint a precízen megírt, stílusos párbeszédekért. A Netflix-sorozat végül le lett kerekítve, de az folytatásra való igény sokak számára azóta is maradandónak bizonyult: a történetet így elkerülhetetlenül folytatni kellett. A rajongók számára pedig jó hír, hogy a streamingszolgáltató március 20-án folytatja a történetet egy egész estés filmmel, Cillian Murphy, Stephen Graham, Tim Roth, Rebecca Ferguson és Barry Keoghan játékával

A külföldi kritikusok már láthatták a Peaky Blinders-filmet

A Birmingham bandája: A halhatatlan férfi ott veszi fel a fonalat, ahol a sorozat befejeződött. Tommy Shelby új kihívások elé kerül, miközben a múlt árnyai és a hatalomért folytatott játszmák újra veszélybe sodorják őt és családját. A film bemutatja, hogyan próbálja fenntartani befolyását a város alvilágában, miközben korábbi szövetségesek és új ellenségek bukkannak fel, próbára téve a családi kötelékeket. A rajongók már nagyon várják a filmet, hiszen a napokban sokan tértek vissza az eredeti sorozathoz. A hivatalos debütálás előtt a külföldi sajtó képviselői már láthatta a filmet. Ennek megfelelően az első értékelések is befutottak.

A kritikai konszenzus jobbára pozitívnak tűnik, de ez attól is függ, hogy hol nézzük: a cikk írásakor a Rotten Tomatoes-on 93 százalékkal büszkélkedhet a film (ezzel egyébként megelőzve Cillian Murphy legjobb filmjét az Oppenheimert), a Metacritic pedig picit szigorúbb, 61 százalékkal értékelte Steven Knight és Tom Harper alkotását.

A ScreenRant kritikája alapján Thomas Shelby karaktere jól működik az Eredet, Oppenheimer és 28 nappal később filmekben edzett Cillian Murphy számára. Az átállás sikeres volt:

A halhatatlan férfi egy nagyon jó tiszteletadás a TV-műsorok egyik legjobb gengszterének, mely révén Cillian Murhpy Emmy-díjat is nyert az eredeti sorozatban, Tommy Shelby karakterének időtálló örökségével. Egy szórakoztató, akciódús film, ami egy méltó visszatérés sok évnyi várakozás után.

Hasonlóképp emelte ki a főhőst a Slashfilm kritikusa, aki egy kitűnő epilógusnak értékelte a filmet:

Cillian Murphy soha nem volt ennél jobb ebben a szerepében, miképpen megviselten és legyőzötten láthatjuk. Minden arcán megjelenő ránc emlékezteti őt a múltban elkövetett bűneire, egy harcos akinek nem maradt háborúja, amiben megküzdhet.

Ezen aspektusokban a Variety, Deadline és a Collider kritikusai is egyetértenek, avagy összességében a sorozat tartja a sorozat eredeti, sötét hangulatát, a bejáratott karakterdrámával és jól megírt párbeszédekkel. A másik oldalon viszont akadt, aki szerint már-már túljáratott a recept és mostanra unalmassá vált. Ahogy erről a The Irish Times írt:

Amikor Stephen Graham megjelent, hogy adjon némi lendületet a filmbe, már az egész önmaga paródiájává alakult át. Lassított felvételek, dübörgő zene, melyektől inkább érződik egy videóklipnek, mint sem egy mozifilmnek. [...] Ami egykoron menőnek és stílusosnak érződött, ma már modorosnak és kicsit butának tűnik. Ez a penge kicsorbult.