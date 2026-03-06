A VALMAR-nak vége? Szakácsnak állhat Marics Peti: Krausz Gábor azonnal alkalmazná!

Már a Valmar dalai is lányok ezreit veszik le a lábáról, majd Marics Peti a Megasztár zsűritagjaként ismét bizonyított, az i-re pedig a Hogyan tudnék élni nélküled? film tette fel a pontot – most került egy kis hab arra a bizonyos tortára. Az énekesről ugyanis kiderült, hogy még főzni is tud, ráadásul nem is akárhogy. Ezután még Krausz Gábor is megnyalta mind a tíz ujját.

Marics Peti dalai helyett a főzésre is koncentrálhatna, Krausz Gábor szerint ugyanis van tehetsége hozzá (Fotó: Markovics Gábor)

Marics Peti elsősorban énekesként tevékenykedik, de bizony úgy tűnik, bármibe is kezd, abból kihozza a maximumot. A fiatal zenész a Sztárban Sztár után a Megasztár 8. évadában zsűrizett, ahol szintén elérte, amit csak lehetett, ugyanis az ő versenyzője, Lengyel Johanna vitte haza a fődíjat. Arról nem is beszélve, hogy a Hogyan tudnék élni nélküled? című Demjén Ferenc dalokon alapuló mozi mekkora siker lett, ami miatt a filmbeli Kuplung zenekar még teltházas arénakoncertet is adott, az idei évtől pedig az Erkel Színházban játsszák a történet színpadi változatát. Így tényleg felmerül a kérdés, hogy van, ami ennek a srácnak nem sikerül? Úgy tűnik nincs. Ugyanis még a konyhában is képes nagyot alakítani, olyat, amit Krausz Gábor is elismer.

Marics Peti saját készítésű ebéddel lepte meg Krauszt

Krausz Gábor és Marics Peti korábban a Dancing with the Stars 4. évadában versenyeztek, ahol bár végül előbbi lett a győztes, de fiatal ellenfele végig a nyomában volt, és csak egy hajszálon múlt, hogy az ezüstérmet szerezte meg. A sztárszakács és az énekes ennek ellenére nagyon jóban vannak, sőt a napokban össze is futottak egy étteremnél, ahol barátja kedvéért Marics még a konyhába is beállt.

Sose hittem volna, hogy a Marics fog egyszer nekem ebédet készíteni. Tesó, ha nem jön be a zenélgetés/színészkedés akkor is megleszel. Köszi a gyrost, brutál finom volt. Jövök neked eggyel

– osztotta meg Gábor a megdöbbentő tapasztalatot egy közös fotóval.

Ezek után Séfek Séfe sztárja biztos nem hecceli többet Petit a konyhai tudományával, mint a Dancing with the Stars alatt.