„Félünk, hogy ránk dől a ház” – A 12 éves Ramóna legyőzte a daganatot, most újabb veszély leselkedik rá és családjára

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 05. 18:00
A tiszagyulaházai család kétségbeesett, amikor gyermekükről kiderült, hogy rosszindulatú daganata van. Nem is egy, hanem három! A 12 éves Csíki Ramóna a súlyos kórt legyőzte, ám most az egész családja került veszélybe. A házuk bármikor rájuk omolhat. Nagy bajban vannak a daganatos kislány szülei!
Erdei Róbert Arnold
A Tiszagyulaházán élő Csíki szülőknek a szívük szakadt meg, amikor az orvosok közölték velük, hogy imádott, örökké mosolygó gyermekük, Csíki Ramóna szörnyű betegséggel küzd. A 12 éves gyermeket rosszindulatú daganat támadta meg, nem is egy, hanem három helyen! Az öttagú családra most újabb megpróbáltatás vár: bármikor rájuk omolhat az otthonuk.

A 12 éves kislány az életéért küzdött. Szerencsére legyőzte a betegséget
A 12 éves kislány az életéért küzdött. Szerencsére legyőzte a betegséget / Fotó: Beküldött fotó

Milyen daganat támadta meg Ramónát?

Pokoljárás volt az elmúlt időszak Ramónáéknak, hiszen a gyermek élete egy pillanat alatt megváltozott. Két évvel ezelőtt, 2024. február 20-án a szülők megijedtek, amikor lányuk nyakán egy rémisztő elváltozást találtak.

- Rami nyakán egy cseresznye nagyságú dudort tapintottunk ki. Rohantam vele a gyerekorvoshoz, 10 napig kezeltük egy gyógyszerrel itthon, mert ő gyulladásra gyanakodott. Nem lett jobb a kezeléstől, a dudor csak nagyobb lett. Nagyon megijedtünk! – idézte fel Horváth Henrietta a Borsnak a kezdeteket.

Nem is sejtették, hogy mi lappang a kislányuk testében. Ramóna háziorvosa végül beutalta a kislányt a debreceni kórházba.

Vizsgálatok sora következett:

  • hasi ultrahang, 
  • nyaki ultrahang,
  • röntgen,

mígnem az akkori, március 27-ei szövettan eredménye felfedte a szörnyű igazságot: Ramóna nyirokcsomó daganattal küzdött.

Egy világ omlott össze bennünk. Rami mindig is egészséges volt, életvidám. A diagnózis őt is megviselte, megtört. Egyszerűen nem értettem, hogy miért történik ez velünk! Féltem, hogy elveszítem a kislányom

vallotta be az aggódó édesanya, kiemelve: sajnos tavaly nyáron Ramóna állapota rosszabbodni kezdett.

A dudor az arcán és tarkóján is kialakult. Megint vizsgálatok jöttek, Raminak a hasi ultraganggal találtak valamit a méhében… Mire eljött a november, a hasa és a dereka is fájni kezdett

árulta el Henrietta.

Ramóna a betegsége előtt mindig életvidám, mosolygós gyermek volt, a kezelések és a kór érthetően padlóra küldte őt
Ramóna a betegsége előtt mindig életvidám, mosolygós gyermek volt, a kezelések és a kór érthetően padlóra küldte őt / Fotó: Beküldött fotó

Ramónának a nyakán és a petefészkében is ciszta képződött. Nem volt választás: 2026. január 7-én a műtőbe tolták, hogy eltávolítsák azokat. A másfél órás operáció ugyan sikeres volt, de sajnos a kór nyoma örökre a lánnyal marad.

- Az orvosok a műtét előtt közölték velem, hogy ezután nem biztos, hogy lehet majd a kislányomnak gyermeke. Olyan sok mindenen átment már, és aztán ez is. Nem ölelheti át a gyermekét... Ezt egy nőnek átélni a legrosszabb  – mondta szomorúan Ramóna édesanyja. 

Életveszélyben vannak

A legutóbbi vizsgálatok örömhírt közöltek a szülőkkel: a daganatot sikerült a gyermeküknek legyőznie! Persze most még nem nyilvánítható gyógyultnak, de úgy tűnik, sikerült az összes daganattól megszabadítani.

Csakhogy az egyik bajt követte a másik. A házuk hátsó fala dőlni kezdett és ha megadja magát, bármikor rájuk omolhat a háztető!

Így néz ki a ház hátsó fla, bármikor rájuk omolhat  Fotó: Beküldött

- Én közmunkában dolgozom, a férjem építőipari munkás, sajnos kevés pénzből neveljük a három gyermekünket, Ramóna kontrollvizsgálatai miatt 140 kilométert ingázunk, ami szintén sokba kerül. Nincs pénzünk a ház felújítására - vallotta be szomorúan Henrietta. A család nehéz döntésre szánta el magát.

A család otthona életveszélyessé vált / Fotó: Beküldött fotó

A Remény A Leukémiás Gyermekekért Alapítványon keresztül kérnek segítséget.

Az anyagi helyzetünk katasztrofális, az otthonunkat a rossz időjárás megrongálta. Nem sokat bír a hátsó fal, hamarosan ki fog dőlni, és magával rántja majd a tetőt. Félünk, hogy bajunk esik itt. Kérem, ha tudnak, segítsenek! 

– kérlelte az édesanya.

A Csíki család a házuk felújításához kérnek anyagi támogatást / Fotó: Beküldött fotó

Ha támogatni szeretnéd Csíki Ramónát és családját, akkor ITT megteheted.

A két éves, angyalarcú Hanna agydaganattal küzd. Az ő történetét a Bors videójából megismerheted:

 

