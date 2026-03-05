„Félünk, hogy ránk dől a ház” – A 12 éves Ramóna legyőzte a daganatot, most újabb veszély leselkedik rá és családjára

A Tiszagyulaházán élő Csíki szülőknek a szívük szakadt meg, amikor az orvosok közölték velük, hogy imádott, örökké mosolygó gyermekük, Csíki Ramóna szörnyű betegséggel küzd. A 12 éves gyermeket rosszindulatú daganat támadta meg, nem is egy, hanem három helyen! Az öttagú családra most újabb megpróbáltatás vár: bármikor rájuk omolhat az otthonuk.
Pokoljárás volt az elmúlt időszak Ramónáéknak, hiszen a gyermek élete egy pillanat alatt megváltozott. Két évvel ezelőtt, 2024. február 20-án a szülők megijedtek, amikor lányuk nyakán egy rémisztő elváltozást találtak.
- Rami nyakán egy cseresznye nagyságú dudort tapintottunk ki. Rohantam vele a gyerekorvoshoz, 10 napig kezeltük egy gyógyszerrel itthon, mert ő gyulladásra gyanakodott. Nem lett jobb a kezeléstől, a dudor csak nagyobb lett. Nagyon megijedtünk! – idézte fel Horváth Henrietta a Borsnak a kezdeteket.
Nem is sejtették, hogy mi lappang a kislányuk testében. Ramóna háziorvosa végül beutalta a kislányt a debreceni kórházba.
Vizsgálatok sora következett:
mígnem az akkori, március 27-ei szövettan eredménye felfedte a szörnyű igazságot: Ramóna nyirokcsomó daganattal küzdött.
Egy világ omlott össze bennünk. Rami mindig is egészséges volt, életvidám. A diagnózis őt is megviselte, megtört. Egyszerűen nem értettem, hogy miért történik ez velünk! Féltem, hogy elveszítem a kislányom
– vallotta be az aggódó édesanya, kiemelve: sajnos tavaly nyáron Ramóna állapota rosszabbodni kezdett.
A dudor az arcán és tarkóján is kialakult. Megint vizsgálatok jöttek, Raminak a hasi ultraganggal találtak valamit a méhében… Mire eljött a november, a hasa és a dereka is fájni kezdett
– árulta el Henrietta.
Ramónának a nyakán és a petefészkében is ciszta képződött. Nem volt választás: 2026. január 7-én a műtőbe tolták, hogy eltávolítsák azokat. A másfél órás operáció ugyan sikeres volt, de sajnos a kór nyoma örökre a lánnyal marad.
- Az orvosok a műtét előtt közölték velem, hogy ezután nem biztos, hogy lehet majd a kislányomnak gyermeke. Olyan sok mindenen átment már, és aztán ez is. Nem ölelheti át a gyermekét... Ezt egy nőnek átélni a legrosszabb – mondta szomorúan Ramóna édesanyja.
A legutóbbi vizsgálatok örömhírt közöltek a szülőkkel: a daganatot sikerült a gyermeküknek legyőznie! Persze most még nem nyilvánítható gyógyultnak, de úgy tűnik, sikerült az összes daganattól megszabadítani.
Csakhogy az egyik bajt követte a másik. A házuk hátsó fala dőlni kezdett és ha megadja magát, bármikor rájuk omolhat a háztető!
- Én közmunkában dolgozom, a férjem építőipari munkás, sajnos kevés pénzből neveljük a három gyermekünket, Ramóna kontrollvizsgálatai miatt 140 kilométert ingázunk, ami szintén sokba kerül. Nincs pénzünk a ház felújítására - vallotta be szomorúan Henrietta. A család nehéz döntésre szánta el magát.
A Remény A Leukémiás Gyermekekért Alapítványon keresztül kérnek segítséget.
Az anyagi helyzetünk katasztrofális, az otthonunkat a rossz időjárás megrongálta. Nem sokat bír a hátsó fal, hamarosan ki fog dőlni, és magával rántja majd a tetőt. Félünk, hogy bajunk esik itt. Kérem, ha tudnak, segítsenek!
– kérlelte az édesanya.
