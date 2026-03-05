Nagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
Elszabadult a pokol a Séfek Séfe konyhájában, Vomberg Frigyes kiakadt a versenyzőjére: "Engedd el, b*zdmeg!"

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 05. 18:20
Durva jelenetek játszódtak le a TV2 népszerű gasztro-realityjének forgatásán. A Séfek Séfe legújabb adásában olyan konfliktus robbant ki, amely még a rutinos séfeket is kibillentette a nyugalmukból.

Úgy tűnik, a Séfek Séfe 2026-os évada minden eddiginél feszültebben indul. Bár a versenyzőknek korábban is komoly kihívásokkal kellett szembenézniük, a mostani szériában már az első adásokban elszabadultak az indulatok. A zsűriben is történtek változások: Wolf András helyére Tischler Petra érkezett, míg Krausz Gábor és Vomberg Frigyes továbbra is irányítják a csapatokat. A kezdeti epizódok azonban azt mutatják, hogy a versenyzők között sokkal több a feszültség, mint korábban.

Séfek Séfe műsorában Frigyes kiakadt saját versenyzőjére.
Séfek Séfe piros csapatában komoly széthúzások vannak (Fotó: TV2)

Séfek Séfe 2026 piros csapatában forrtak az indulatok

A piros csapatnál egyre több konfliktus robban ki. A nézők szerint őket jelenleg inkább a kényszer tartja össze, mint a valódi összetartozás. A feszültség pedig a legutóbbi adásban tetőzött, amikor Rita és mestere Frici között alakult ki komoly vita. Rita már korábban is nehezen találta a helyét a csapatban. Több versenyző sem fogadta be igazán, és úgy tűnik, hogy a kommunikáció sem működik zökkenőmentesen közte és a többiek között. A legutóbbi feladat azonban mindent felborított.

Vomberg Frigyes nem bírta tovább, kifakadt a versenyzőjére (Fotó: TV2)

Kifogott egy piskóta a piros csapaton 

A csapatnak piskótát kellett készítenie, ami elsőre egyszerű feladatnak tűnhet, ám a konyhában gyorsan káosz lett belőle. Rita feladata volt a piskóta elkészítése, ám Vomberg Frigyes szerint már az elején hiba csúszott a folyamatba.

A séf úgy látta, hogy Rita túlverte a habot, ezért azonnal leállította a munkát. A versenyző azonban nem értett egyet vele. „Az a probléma, hogy Frigyesnél csak a tökéletes jó. Ami nem tökéletes, az kuka” – fogalmazott Rita. A helyzet ezután tovább romlott, amikor félreértette a séf utasítását. Ahelyett, hogy a raktárból hozott volna egy üveg lekvárt, inkább nekiállt lekvárt főzni, ami jelentősen hátráltatta a csapat munkáját.

Nekem szükségem lenne a séfhez egy értelmező kéziszótárra

– mondta később a kamerák előtt.

Közben a piskóta állapota is aggodalomra adott okot. Vomberg attól tartott, hogy az édesség megég, ezért folyamatosan figyelte a sütést. Dávid és Piró próbálták nyugtatni a séfet, hogy szemmel tartják a folyamatot. Amikor azonban elkészült a piskóta, az eredmény messze elmaradt a várttól. Rita mindeközben látszólag nem vette túl komolyan a helyzetet. A versenyző inkább nevetett a kialakult káoszon. Nem baj, a sok csoki majd eltakarja” – mondta. És ez volt az a pont, amikor Vomberg Frigyesnél végleg elszakadt a cérna. 

Séfek Séfe Rita kezdi elengedni a versenyt, így nem feltétlen fogadja meg versenytársai tanácsait (Fotó: TV2)

Engedd el, b*zdmeg, engedd el, nem kell!

A séf különösen akkor akadt ki, amikor meglátta, hogy Rita vizes kézzel nyúl a porcukorral megszórt piskótatekercshez.

Vizes kézzel rakod? Vizes kézzel?” – fakadt ki. A feszültség a tálalásnál tetőzött. Rita ugyanis kézzel akarta a kanálról a tányérra helyezni az ételt, ami végképp kiborította a séfet.

Engedd el, b*zdmeg, engedd el, nem kell!

– kiáltotta.

Rita azonban továbbra sem értette a problémát.

De miért?” – kérdezett vissza.

Vomberg erre már csak ennyit mondott:
„Ki mondta, hogy vedd a kezedbe?”

A versenyző később a kamerák előtt is elmondta a véleményét. „Ami engem mélyen felháborít, az a kettős mérce. Ha én nem tudok valamit, akkor pokolba velem. Ha más csinál valamit, akkor mintha mi sem történt volna. Egy kicsit tele van a tököm” – fakadt ki.

Hogy a konfliktus végül hogyan alakul, és sikerül-e rendezni a csapaton belüli feszültséget, az a ma esti adásból derül ki 19:55-től a TV2-n.


 

 

