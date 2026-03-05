Nagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
9°C Székesfehérvár

Adrián, Adorján névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Zseni vagy, ha hibátlanul ki tudod tölteni ezt a történelmi kvízt

évszám
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 05. 18:30
történelem kvízekműveltségi kvízekmagyar király
Nem mindenkinek volt a kedvenc tantárgya, pedig tele van izgalmasabbnál izgalmasabb történetekkel. Ha nem szárazon kellett bemagolni az évszámokat, rá lehetett csodálkozni a hőstettekre, a nagy csatákra, az emberi leleményességre, birodalmak születésére és bukására. Hoztunk neked egy izgalmas történelmi kvízt, amelyben próbára teheted a tudásod.
Fehér Lilla
A szerző cikkei

A történelem egy olyan szigorú tantárgy, ahol nincs helye mellébeszélésnek, még ha a ránk maradt történetek nagy része némely esetben az eseményektől távol lévő történetírók elbeszéléseiből született. Az írnokok ráadásul legtöbbször elfogultak voltak, tehát nem tudtak objektív képet alkotni az eseményekről. Viszont számtalan dokumentum, tárgyi emlék, művészeti alkotások és épületek tanúskodnak az események megtörténtéről. 

Kódex fotó a muhi csatáról, ami szerepel a történelmi kvízben is.
Tedd próbára a tudásod a történelmi kvízünkkel! 
Fotó: wikipedia

Kőkemény történelmi kvíz

Történelmi ismeretekre azért is van szükség, hogy jobban megértsük a jelenünket, tanuljunk a hibáinkból, hogy lehetőleg ne kövessük el őket újra. Ráadásul a nemzeti identitásunk miatt is kiemelten fontos, hogy ismerjük a múltunkat és a gyökereinket. Te vajon mennyire emlékszel a legfontosabb eseményekre? Hoztunk egy történelmi kvízt, amelyben próbára teheted a tudásod a híres magyar királyokról, az ókori egyiptomi Tutanhamon fáraóról, vesztes csatákról és őrült uralkodókról. 

Belevágsz? Indulhat a kvíz?

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 7
Mely uralkodók csaptak össze a muhi csatában?

Az alábbi animációs videóban megelevenedik a muhi csata:

Tedd próbára a tudásod ezekkel a történelmi kvízekkel is:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu