Így ültessük el a krizantémot

kertgondozás
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 02. 10:45
tippőszültetés
Az ősz egyik legszebb virága; nem véletlen, hogy halottak napja idején a temetők díszének is sokan választják. A krizantém ültetése még a talajmenti fagyok beállta előtt biztonsággal elvégezhető, és néhány apróságra figyelve könnyen át is teleltethető.

A krizantém ültetése hálás feladat, hiszen ez a csodaszép virág sokáig szépíti a kertet. Kínában már az időszámításunk előtti 15. századtól termesztették, Japánban pedig idővel nemzeti jelkép lett. Európába a 17. században érkezett, ma pedig már több ezer forma és szín közül válogathatunk. Ázsiában például étkezésre nemesített változatokat is termesztenek – írja a Fanny magazin.  

krizantém ültetése ősszel
Krizantém ültetése még a fagyok előtt
Fotó: Katerina Maksymenko /  Shutterstock 

A krizantém ültetése: szüksége van sötétségre  

A krizantém a sötétség szerelmese. Az őszirózsafélék családjába tartozik; találunk köztük egynyári, évelő és félcserje típusokat is, ezért ültetésnél figyeljünk a fajtára. Rövid nappalos növény: a bő virágzáshoz nagyjából 12 óra sötétségre van szüksége.

Válasszunk strapabíró fajtát

Ha temetőbe szeretnénk kiültetni halottak napja környékén, akkor olyan krizantémokat válasszunk, amelyek apró virágúak, korai fajták, mert azok ellenállóbbak, jobban bírják a szeles, fagyzugos helyeket.

Lépésenként szoktassuk a kinti léthez

A fóliában nevelt krizantém töveket fokozatosan szoktassuk a kinti klímához. Néhány napig csak nappal legyenek kint, éjjelre vigyük be őket, mielőtt végleges helyüket elfoglalják, és közben napról napra növeljük a kint töltött időt, lehetőleg szélvédett helyen.

a krizantém szoktatása
A krizantémot ültetés előtt fokozatosan szoktassuk a klímához
Fotó: SeventyFour /  Shutterstock 

Készítsük elő megfelelően

A krizantém is igényli az őszi kertgondozást. Őszi ültetés esetén ássuk fel a területet, a rögöket törjük szét, hogy a gyökerek gyorsabban terjedjenek, és a víz ne álljon meg a tövek körül. Keverhetünk a gödörbe homokot vagy apró szemű kavicsot is, hogy elkerüljük a pangó vizet.

Szüksége van vitaminokra

Keverjünk a talajba komposztot vagy érett istállótrágyát, tartsuk a pH-t 5,5–6,5 között. A talajjavító anyagokat egyenletesen dolgozzuk be a felső 15–20 centibe, hogy közvetlenül ne érintkezzenek a krizantém gyökérrel, a friss, nitrogéndús tápot pedig hagyjuk tavaszra.

Figyeljünk a mélységre

A cserépszinttel azonos mélységben ültessük el a növényt, és alaposan iszapoljuk be. Két krizantém tő között tartsunk 30–40 centis távolságot, hogy szellősen bokrosodhassanak és nőhessenek.

A hidegben is tartsuk melegen

Takarjuk be a krizantémok tövet 10–15 centi lombbal, kéreggel vagy szalmával. A mulcs hőszigetel, visszafogja a gyomot, és bent tartja a nedvességet is.

Fagy után vágjuk vissza 

Az első komoly fagyok múltán vágjuk vissza a krizantémot 6–8 centire. A csonkok védik a hajtásalapokat, tavasszal innen újul meg a bokor, és ha következetesen gondozzuk, évről évre egyre több virággal hálálja meg a törődést.

Ha szeretnél többet megtudni a krizantémról, akkor nézd meg a videót!

 

 

