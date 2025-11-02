Így ültessük el a krizantémot

A krizantém ültetése hálás feladat, hiszen ez a csodaszép virág sokáig szépíti a kertet. Kínában már az időszámításunk előtti 15. századtól termesztették, Japánban pedig idővel nemzeti jelkép lett. Európába a 17. században érkezett, ma pedig már több ezer forma és szín közül válogathatunk. Ázsiában például étkezésre nemesített változatokat is termesztenek – írja a Fanny magazin.
A krizantém a sötétség szerelmese. Az őszirózsafélék családjába tartozik; találunk köztük egynyári, évelő és félcserje típusokat is, ezért ültetésnél figyeljünk a fajtára. Rövid nappalos növény: a bő virágzáshoz nagyjából 12 óra sötétségre van szüksége.
Ha temetőbe szeretnénk kiültetni halottak napja környékén, akkor olyan krizantémokat válasszunk, amelyek apró virágúak, korai fajták, mert azok ellenállóbbak, jobban bírják a szeles, fagyzugos helyeket.
A fóliában nevelt krizantém töveket fokozatosan szoktassuk a kinti klímához. Néhány napig csak nappal legyenek kint, éjjelre vigyük be őket, mielőtt végleges helyüket elfoglalják, és közben napról napra növeljük a kint töltött időt, lehetőleg szélvédett helyen.
A krizantém is igényli az őszi kertgondozást. Őszi ültetés esetén ássuk fel a területet, a rögöket törjük szét, hogy a gyökerek gyorsabban terjedjenek, és a víz ne álljon meg a tövek körül. Keverhetünk a gödörbe homokot vagy apró szemű kavicsot is, hogy elkerüljük a pangó vizet.
Keverjünk a talajba komposztot vagy érett istállótrágyát, tartsuk a pH-t 5,5–6,5 között. A talajjavító anyagokat egyenletesen dolgozzuk be a felső 15–20 centibe, hogy közvetlenül ne érintkezzenek a krizantém gyökérrel, a friss, nitrogéndús tápot pedig hagyjuk tavaszra.
A cserépszinttel azonos mélységben ültessük el a növényt, és alaposan iszapoljuk be. Két krizantém tő között tartsunk 30–40 centis távolságot, hogy szellősen bokrosodhassanak és nőhessenek.
Takarjuk be a krizantémok tövet 10–15 centi lombbal, kéreggel vagy szalmával. A mulcs hőszigetel, visszafogja a gyomot, és bent tartja a nedvességet is.
Az első komoly fagyok múltán vágjuk vissza a krizantémot 6–8 centire. A csonkok védik a hajtásalapokat, tavasszal innen újul meg a bokor, és ha következetesen gondozzuk, évről évre egyre több virággal hálálja meg a törődést.
Ha szeretnél többet megtudni a krizantémról, akkor nézd meg a videót!
