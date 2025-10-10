Leander teleltetési praktikák következnek, hogy jövő nyárra ne csak egy leveles bokor maradjon belőle, virág nélkül.

Leander teleltetés: így csináld, hogy jövőre újra virágba boruljon – Tippek, praktikák

Fotó: Michele Ursi / Shutterstock

Leander teleltetési kisokos – nem csak kezdőknek

Mikor kezdj neki a leander átteleltetésének?

A legtöbben ott rontják el, hogy elsietik. Pedig a leander kifejezetten bírja a hűvöset. Sőt, egy kis őszi csípősség kifejezetten jót tesz neki – segít elpusztítani a kártevőket, és ráhangolja a növényt a pihenőidőre.

Akkor vidd be, amikor a hőmérséklet tartósan nulla fok alá esik. Mínusz 5 °C körül viszont már nagy a fagyásveszély, de addig viszont nyugodtan maradhat kint egy védett, szélárnyékos sarokban.

Leander tárolása télen – Így válassz teleltető helyiséget

A leander akkor boldog, ha világos, de hűvös helyre kerül télire. Ideális a 2–10 °C közötti hőmérséklet – egy fűtetlen, de világos folyosó, garázs vagy lépcsőház például tökéletes lehet.

Ha ilyet nem tudsz biztosítani, és marad a fűtött lakás, készülj fel a pluszmunkára: gyakori öntözés, kártevővadászat, sűrű szellőztetés. Nem lehetetlen, de nem a legideálisabb.

Sötét, hűvös pincében is áttelelhet a növény, így kevesebb a gond, ha elég száraz a hely. Viszont tavasszal nehezebben „ébred majd fel” a leander.

Mit csinálj a leanderrel, mielőtt beviszed?

Készülj fel rá, ne csak úgy bevonszold egyik pillanatról a másikra. Először is csökkentsd az öntözést. Ne hagyd kiszáradni, de ne is locsold túl. A tápoldatozást pedig szeptemberben már felejtsd el.

Ezután jön a nagy fürdetés: mosd le a leveleket, ágakat, különösen a fonák részeket. Ha túl nagy, és nem fér el, akkor jöhet egy óvatos metszés. Csak annyit, amennyi muszáj.

A leander teleltetés egyszerűnek tűnhet, de már ott elronthatod, hogy túl hamar kezded.

Fotó: Elena_Gr / Shutterstock

Mit csinálj vele a téli hónapok alatt?

A teleltetés nem egy "bevitted, letudtad" műfaj. Figyelni kell rá. Kb. havonta locsold – ha a földje száraz, akkor kicsit hamarabb is lehet. Ne hagyd kiszáradni.

Tavaszi ébredés: így hozd vissza az életbe

Ahogy múlnak a fagyok, március végén vagy áprilisban, ki lehet tenni a leandert – de csak fokozatosan! Először árnyékos, szélvédett helyre, ne a tűző napra. Pár hét után mehet vissza a megszokott, napos pozíciójába.