Leander teleltetés: így csináld, hogy jövőre újra virágba boruljon – Tippek, praktikák

növénygondozás
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 10. 15:15
Amikor végre kisüt a nap és az erkély vagy kert megtelik élettel, ez a növény az, ami garantáltan elviszi a show-t. Csupa virág, harsány színek, mediterrán hangulat – egy karnyújtásnyira a tengerparttól, legalább képzeletben. Mutatjuk, a leander teleltetés tuti praktikáit, hogy jövőre is gyönyörködhess benne!
Bakk Lucia
Leander teleltetési praktikák következnek, hogy jövő nyárra ne csak egy leveles bokor maradjon belőle, virág nélkül.

A leander teleltetésnek megfelelően 3 leander zsákban.
Leander teleltetés: így csináld, hogy jövőre újra virágba boruljon – Tippek, praktikák
Fotó: Michele Ursi /  Shutterstock 

Leander teleltetési kisokos – nem csak kezdőknek

Mikor kezdj neki a leander átteleltetésének?

A legtöbben ott rontják el, hogy elsietik. Pedig a leander kifejezetten bírja a hűvöset. Sőt, egy kis őszi csípősség kifejezetten jót tesz neki – segít elpusztítani a kártevőket, és ráhangolja a növényt a pihenőidőre.

Akkor vidd be, amikor a hőmérséklet tartósan nulla fok alá esik. Mínusz 5 °C körül viszont már nagy a fagyásveszély, de addig viszont nyugodtan maradhat kint egy védett, szélárnyékos sarokban.

Leander tárolása télen – Így válassz teleltető helyiséget

A leander akkor boldog, ha világos, de hűvös helyre kerül télire. Ideális a 2–10 °C közötti hőmérséklet – egy fűtetlen, de világos folyosó, garázs vagy lépcsőház például tökéletes lehet.

Ha ilyet nem tudsz biztosítani, és marad a fűtött lakás, készülj fel a pluszmunkára: gyakori öntözés, kártevővadászat, sűrű szellőztetés. Nem lehetetlen, de nem a legideálisabb.

Sötét, hűvös pincében is áttelelhet a növény, így kevesebb a gond, ha elég száraz a hely. Viszont tavasszal nehezebben „ébred majd fel” a leander.  

Mit csinálj a leanderrel, mielőtt beviszed?

Készülj fel rá, ne csak úgy bevonszold egyik pillanatról a másikra. Először is csökkentsd az öntözést. Ne hagyd kiszáradni, de ne is locsold túl. A tápoldatozást pedig szeptemberben már felejtsd el.

Ezután jön a nagy fürdetés: mosd le a leveleket, ágakat, különösen a fonák részeket. Ha túl nagy, és nem fér el, akkor jöhet egy óvatos metszés. Csak annyit, amennyi muszáj.

Leander teleltetésnek megfelelően egy leander a szobában
A leander teleltetés egyszerűnek tűnhet, de már ott elronthatod, hogy túl hamar kezded.
Fotó: Elena_Gr /  Shutterstock 

Mit csinálj vele a téli hónapok alatt?

A teleltetés nem egy "bevitted, letudtad" műfaj. Figyelni kell rá. Kb. havonta locsold – ha a földje száraz, akkor kicsit hamarabb is lehet. Ne hagyd kiszáradni.

Tavaszi ébredés: így hozd vissza az életbe

Ahogy múlnak a fagyok, március végén vagy áprilisban, ki lehet tenni a leandert – de csak fokozatosan! Először árnyékos, szélvédett helyre, ne a tűző napra. Pár hét után mehet vissza a megszokott, napos pozíciójába.

Ekkor már meg is öntözheted rendesen, és figyeld, mikor indulnak az új hajtások – ez jelzi, hogy ideje visszatérni a tápanyaghoz is. Ha szükséges, ültesd át nagyobb cserépbe. Ez segít abban, hogy ne csak túlélje a telet, hanem látványosan reagáljon a jó gondoskodásra.

Leander zsák

A leander fagyvédő zsák egy remek találmány, segít megtartani a növény körüli hőt, így akár a kertben is áttelelhet a növény. Ne feledd: amit most csinálsz, az a nyári virágzásban térül meg.

A leander nem egy kényes növény, de télen szüksége van egy kis extra törődésre. Ha ezt megkapja, cserébe olyan virágtengerrel hálálja meg, hogy a szomszédok is megirigylik majd.  

Még több infóért nézd meg az alábbi videót:

Az alábbi cikkeiket se hagyd ki:

 

