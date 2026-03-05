„Gerinctelenek” – Szoboszlai miatt egymásnak estek a Liverpool-szurkolók

Nem a legjobb időzítéssel folytatta a Vinícius Júniorral történő nyilvános kommunikációját Szoboszlai Dominik. Miután a bajnoki címvédőként csak a Premier League ötödik helyén álló Liverpool labdarúgócsapata kedden csúnyán lebőgött a tökutolsó Wolverhapton Wanderers vendégeként, még a vele régóta összeboronált Real Madrid-szállal is provokálta az angol sztárklub szurkolóit.

A Liverpool wolverhamptoni veresége után a csalódott drukkerek érzékenyen reagáltak Szoboszlai Dominik új hajviseletére is, hát még a Real-sztárnak küldött üzenetére

Fotó: Getty Images

Érthetően rossz érzéseket kelt bennük a kokettálás, hiszen tavaly nyáron egyik legnagyobb kedvencük, Trent Alexander-Arnold húzta ki sokaknál a gyufát azzal, hogy a PL-arany után otthagyta nevelőegyesületét a királyiak kedvéért. Erre a hónapok óta húzódó szerződéshosszabbítási tárgyalásai dején Szoboszlai rendre Real-játékosokkal kommunikál a közösségi oldalak biztosította nyilvánosság előtt. Kölcsönösen üzentek már egymásnak többek között Jude Bellinghammel (vele egykori Bundesliga-beli riválisokként is megismerték már egymást), a legközelebi liverpooli barátjává lett Alexander-Arnolddal, és újabban a brazil Vinícius Júniorral is. Nem volt elég, hogy sokan az új hajviseletébe is belekötöttek, a Wolves elleni 1-2 másnapján a magyar Pool-csillag a Vini monogramjával (VJR) díszített új futballcipőiről közölt fotót, megjelölve a képen a Real botrányhősét is.

🤨 Dominik Szoboszlai posting boots sent to him by Real Madrid's Vinicius Jr. on Instagram this afternoon.



A reminder Liverpool lost to the Premier League's worst team last night. pic.twitter.com/yn2gLTszT3 — This Is Anfield (@thisisanfield) March 4, 2026

Szoboszlai Dominik közeledik a Real felé?

A világ ötödik legértékesebb labdarúgójának küldött üzenetét persze azonnal felkapta a sportsajtó (különösen Angliában és Spanyolországban). Míg a Real-rajongók tömegei már a jövőbeli kedvencükként üdvözlik, a Pool-hívek egy része megkérdőjelezi Szoboszlai klubhűségét, lojalitását.

"Messziről bűzlik, hogy 2027-ben egyszerűen átmegy a Real Madridba";

"Nagy a baj: miután kikapunk a tökutolsótól, ő meg a befont hajával büszkén mutatja a Real-játékostól kapott cipőjét";

"Őt is el fogjuk veszíteni a Real miatt";

"Nagyon igyekszik bevágódni a madridi játékosoknál, riszálja feléjük a fenekét";

"Elárulhatná nekünk, hogy tanul-e már spanyolul";

"Sokkszerű lesz, ha az év végén Szoboszlai Real Madrid-játékos lesz";

"Vini ügynök túlórázik: előbb a pályán oktatja a védőket, aztán Szoboszlait csábítja a Bernabéuba"