„Gerinctelenek” – Szoboszlai miatt egymásnak estek a Liverpool-szurkolók

Nem a legjobb időzítéssel folytatta a Vinícius Júniorral történő nyilvános kommunikációját Szoboszlai Dominik. Miután a bajnoki címvédőként csak a Premier League ötödik helyén álló Liverpool labdarúgócsapata kedden csúnyán lebőgött a tökutolsó Wolverhapton Wanderers vendégeként, még a vele régóta összeboronált Real Madrid-szállal is provokálta az angol sztárklub szurkolóit.
Érthetően rossz érzéseket kelt bennük a kokettálás, hiszen tavaly nyáron egyik legnagyobb kedvencük, Trent Alexander-Arnold húzta ki sokaknál a gyufát azzal, hogy a PL-arany után otthagyta nevelőegyesületét a királyiak kedvéért. Erre a hónapok óta húzódó szerződéshosszabbítási tárgyalásai dején Szoboszlai rendre Real-játékosokkal kommunikál a közösségi oldalak biztosította nyilvánosság előtt. Kölcsönösen üzentek már egymásnak többek között Jude Bellinghammel (vele egykori Bundesliga-beli riválisokként is megismerték már egymást), a legközelebi liverpooli barátjává lett Alexander-Arnolddal, és újabban a brazil Vinícius Júniorral is. Nem volt elég, hogy sokan az új hajviseletébe is belekötöttek, a Wolves elleni 1-2 másnapján a magyar Pool-csillag a Vini monogramjával (VJR) díszített új futballcipőiről közölt fotót, megjelölve a képen a Real botrányhősét is.
A világ ötödik legértékesebb labdarúgójának küldött üzenetét persze azonnal felkapta a sportsajtó (különösen Angliában és Spanyolországban). Míg a Real-rajongók tömegei már a jövőbeli kedvencükként üdvözlik, a Pool-hívek egy része megkérdőjelezi Szoboszlai klubhűségét, lojalitását.
"Messziről bűzlik, hogy 2027-ben egyszerűen átmegy a Real Madridba";
"Nagy a baj: miután kikapunk a tökutolsótól, ő meg a befont hajával büszkén mutatja a Real-játékostól kapott cipőjét";
"Őt is el fogjuk veszíteni a Real miatt";
"Nagyon igyekszik bevágódni a madridi játékosoknál, riszálja feléjük a fenekét";
"Elárulhatná nekünk, hogy tanul-e már spanyolul";
"Sokkszerű lesz, ha az év végén Szoboszlai Real Madrid-játékos lesz";
"Vini ügynök túlórázik: előbb a pályán oktatja a védőket, aztán Szoboszlait csábítja a Bernabéuba"
– sorakoznak tömegével az ilyen és ezekhez hasonló hangvételű kommentek.
Sőt, miután sok Szoboszlai-rajongó meg nem talál kivetnivalót kedvence kikacsintásaiban (sőt, többen abban reménykednek, hogy ő csábítja Viníciust az Anfieldre), a Liverpool-szurkolók már egymást is kritizálják miatta:
"A rajongói is gerinctelenek, ha nem veszik észre: nagyobbnak hiszi magát a klubnál."
