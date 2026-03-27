Édesszájú vagy? Ezért nem tudsz leszokni az édességekről

Egy új tanulmány eredményei komoly kérdéseket vetnek fel az édesszájúsággal kapcsolatos, elterjedt hiedelmekkel szemben.

Édesszájúnak születtünk?

A kutatás alapján az édességek fogyasztásának csökkentése nem feltétlenül szünteti meg az édesség utáni sóvárgást, és nincs pozitív hatással az általános egészségi állapotra sem.

Holland és brit kutatók szerint azoknál a felnőtteknél, akik több hónapon át fogyasztottak édes ételeket, nem mutatkozott jelentős különbség az édes ételek iránti preferenciáikban összevetve azokkal, akiket más étrenden tartottak. Emellett a résztvevők testsúlya, valamint a cukorbetegség és a szívbetegség markerei is nagyrészt változatlanok maradtak.

Az eredmények megkérdőjelezik azt az elterjedt elképzelést is, hogy az édes ételek csökkentése „leszoktatja” a szervezetet, és idővel csökkenti az édesség iránti vágyat is.

Az emberek természetes módon szeretik az édes ízeket, ami számos egészségügyi szervezetet arra késztetett, hogy az édességek teljes csökkentését javasolják az étrendben

- mondta Katherine Appleton, a tanulmány társszerzője.

Hozzátette: eredményeik azonban nem támasztják alá ezt a tanácsot, mivel az nem veszi figyelembe, hogy az édes íz cukorból, alacsony kalóriatartalmú édesítőszerekből vagy természetes forrásokból származik-e.

A vizsgálatban 180 felnőttet követtek, akiket három csoportra osztottak: az egyik csoport édes ízű ételekben gazdag étrendet követett, a másik alacsony édességtartalmút, a harmadik pedig mérsékelt édességtartalmút. Az étrendek cukrot, természetesen édes élelmiszereket (például gyümölcsöket és tejtermékeket), valamint alacsony kalóriatartalmú édesítőszereket is tartalmaztak.

A kutatók hat hónapon keresztül vizsgálták a résztvevők ízpreferenciáit, testsúlyát, valamint a szív és érrendszeri betegségekkel és a cukorbetegséggel összefüggő markereket is. Ez idő alatt nem találtak jelentős különbséget a csoportok között egyik mérőszám esetében sem.

A résztvevők a kísérlet befejezése után hajlamosak voltak visszatérni eredeti étkezési szokásaikhoz, ami arra utal, hogy az édes íz iránti preferenciák felnőttkorban viszonylag stabilak.

Nem arról van szó, hogy kevesebb édességet kell enni az elhízás csökkentése érdekében. Az egészségügyi kockázatok elsősorban a hozzáadott cukor fogyasztásához kapcsolódnak

- mondta Appleton.