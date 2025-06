/Borzalmas felfedezés: életveszélyes is lehet a cukormentes édességek fogyasztása

Az elmúlt években rohamosan megnőtt a cukormentes édességek utáni kereslet, hiszen a termékekről a legtöbb embernek a fittség jut először eszébe. És persze ki ne akarna egészségesebb lenni csupán úgy, hogy egy isteni édesség cukormentes verzióját kapja le a polcról? Ez az opció ugyanis jóval egyszerűbb, mint lemenni az edzőterembe vagy főzni magunknak valami táplálót.

A cukormentes édességek közel sem olyan egészségesek, mint hinnéd

Fotó: Adria Black / Shutterstock

A cukormentes édességek rohamosan növekvő népszerűsége

Több dolog is szerepet játszott abban, hogy megnőtt a „diétás” élelmiszerek utáni kereslet. Egyfelől az emberek egy része egészségtudatosabbá vált, hiszen jobban odafigyelnek testük jelzéseire és az alacsonyabb cukorbevitelre. Emellett az utóbbi évtizedekben megnőtt a cukorbetegek és inzulinrezisztenciával küzdők száma is, akik bátran fogyaszthatják ezeket a finomságokat. Továbbá felbukkantak a speciális diéták, melynek következtében sok fogyókúrázó követ keto vagy hasonló étrendet. Mindemellett pedig az sem elhanyagolható, hogy a gyártók is felfigyeltek a fokozódó igényre, melynek következtében megnőtt a cukorhelyettesítők piaca.

Sok cukormentes édesség tartalmaz eritritet

Fotó: Kabachki.photo / Shutterstock

A cukormentes édességek borzalmas egészségügyi hatása

Egy nemrég megjelent tanulmány szerint azonban többek között a fehérjeszeletekben, valamint a cukormentes energiaitalokban megtalálható népszerű édesítőszer hozzájárulhat a stroke kockázatához.

A Coloradói Egyetem kutatói az eritritet vizsgálták mélyrehatóbban, melynek során az édesítő agysejtekre gyakorolt hatását vették górcső alá. Az eredmények pedig azt mutatták, hogy a vérrögök lebontásáért felelős fehérjék mennyisége csökkent, ami hatalmas szerepet játszik a stroke megakadályozásában.

Bár az eritritolt széles körben használják a cukormentes termékekben, amelyeket egészségesebb alternatívaként forgalmaznak, további kutatásokra van szükség ahhoz, hogy teljes mértékben megértsük az érrendszeri egészségre gyakorolt hatását

– nyilatkozta Auburn Berry, a kutatás vezetője a Daily Mail Onlinenak.

Emellett megdöbbentő tény, hogy 2011 óta közel 15 százalékkal nőtt azoknak a 45 év alattiaknak a száma, akik strokeot kaptak.