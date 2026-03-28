Ne mondj le róla – Ezzel a módszerrel még megmentheted a diófát

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 28. 11:45
Fanny Magazin
Nagyszüleink még úgy tartották, hogy ez kevés gondozást igényel, és csak nagyon ritkán támadja meg valamilyen betegség. A klímaváltozás azonban ezt hamar megcáfolta, hisz néhány évvel ezelőtt megjelent a dióburok-fúrólégy, ami nem kíméli a termést. Bár a diófa megmentése összetett feladat, nem lehetetlen, ha ezeket a lépéseket betartjuk.
Akárcsak a többi fánál, ebben az esetben is nagyon fontos a tavaszi lemosó permetezés. A rezes vagy kénes oldattal való kezelés elpusztítja a fatörzsön és az ágakon áttelelő kártevők petéit és a kórokozókat is. A diófa megmentése érdekében rügypattanás előtt végezzük el a műveletet, lehetőleg szélcsendes, csapadékmentes napon. Ugyanakkor nem ez az egyetlen lépés: a megfelelő gondozással, rendszeres ellenőrzéssel és időben elvégzett beavatkozásokkal sokat tehetünk azért, hogy a fa újra egészséges legyen. A Fanny magazin most összeszedte azokat a bevált tippeket, amelyekkel akár még a pusztuló diófába is új életet lehelhetünk.

A diófa megmentése pusztuló fa ápolásával: érett diószemek a fán.
A diófa megmentése sokszor az időben elkezdett gondozással lehetséges.
Fotó: foxychka / Shutterstock
  • Ezek a leggyakoribb okok, amitől pusztulni kezd a diófa.
  • A diófa megmentése a pontos ismeretekkel és megelőző lépésekkel kezdődik. 
  • Így ismerheted fel időben a betegségeket és a kártevőket.
  • Praktikus lépések, amelyekkel még időben megmentheted a fát.

A diófa megmentése: hogyan védekezhetünk dióburok-fúrólégy ellen?

Pótoljuk a tápanyagot

Egy erős, egészséges fa sokkal jobban ellenáll a kártevőknek, kórokozóknak. Rügyfakadás előtt, vagy közvetlenül utána a fa koronacsurgójába, vagyis a lombkorona szélével egy vonalba juttassunk ki nitrogéntartalmú műtrágyát, érett istállótrágyát vagy komposztot. 

Csalogassuk a kertbe a madarakat

A kora tavasz a legjobb időpont madárodúk kihelyezésére, hiszen hamarosan megkezdődik a fészkelési időszak. Az énekesmadarak hasznos szövetségesek a kertben, rengeteg áttelelő rovart és petét esznek le a diófa kérgéről. Az odúk mellett helyezzünk ki nekik vizet, télen pedig érdemes rendszeresen etetni őket.

Ismerjük fel az ellenséget

A dióburok-fúrólegyet senkinek nem kell bemutatni: a rovar a termés zöld burkát támadja meg, ami feketedni kezd, és a dió ehetetlenné válik. A védekezés alapja a rajzás idejének a pontos megfigyelése, ami július elejétől szeptemberig tarthat, attól függően, milyen az időjárás.

Vonzza őket a sárga szín

Helyezzünk ki sárga ragacsos lapot a lombkorona felső harmadába. Ez nemcsak gyéríti a rovarok számát, de abból, hogy milyen gyorsan telnek be a lapok, láthatóvá válik a rajzás kezdete; ebből tudni fogjuk, mikor kell beavatkozni. Ha kisebb diófánk van, akkor rovarölő permetszerrel tudunk védekezni, de a nagyobbak lombkoronájába nem tudjuk feljuttatni a szert.

Takarjuk le a talajt

A dióburok-fúrólégy lárvái a lehullott dióból a földbe fúrják magukat, és ott telelnek át. Amennyiben a nyár második felében geotextíliát vagy fóliát terítünk a fa alá, megakadályozhatjuk, hogy elérjék a talajt.

Ne hagyjuk a fa alatt

A legnagyobb hiba, amit elkövethetünk, ha ősszel a diófa alatt marad a termés. Ezzel ugyanis a fúrólégynek kedvezünk, hiszen a lárvák gyorsan távoznak a burokból. Néhány naponta szedjük össze a terméseket, és semmisítsük meg. Fontos, hogy a komposztálás nem jó ötlet, hiszen innen jövőre újra elterjedhet a fertőzés.

Biológiai védekezés

Ma már elérhetőek olyan készítmények, melyen hasznos fonálférgek vannak. Ezeket a fa alatt be kell öntözni, ahol biológiai úton pusztítják le a dióburok-fúrólégy talajban bábozódó lárvát. Ezzel a módszerrel vegyszermentesen tudjuk csökkenteni a kártevők számát.

Atka is megtámadhatja

A dió nemezes gubacsatka kártétele látványos, hiszen a leveleken apró, szemölcsszerű kidudorodások jelennek meg. Bár a fa élettartamát nem rövidíti meg, jelentősen gyengítheti az általános állapotát, ami miatt más kártevők vagy kórokozók nagyobb mértékben betegíthetik meg. Ez ellen a legjobb védekezés a tavaszi lemosó permetezés.

Idő előtt lehullik

A dió gnomóniás foltossága csapadékos tavaszokon és nyarakon nagy méretű levél- és terméskárosodást okozhat. A leveleken apró, sárgásbarna foltok jelennek meg, a dió idő előtt lehullik, a burok pedig rászárad a csonthéjra. Fertőzés esetén a leveleket meg kell semmisíteni, ez a legjobb védekezés pedig a rezes lemosó permetezés.

Védekezzünk a hernyók ellen is

Nem csak a dióburok-fúrólégy ellen kell védekezzünk, hanem a hernyók ellen is. Az amerikai fehér medvelepke hernyói akár tarra is rághatják a diófa lombját. Amennyiben fehér, szövetszerű hernyófészkeket látunk a leveleken, azokat azonnal vágjuk le és égessük el, mielőtt a kártevők szétterjednének az egész fán.

Tilos tavasszal metszeni!

A diófa nedvkeringése nagyon intenzív, amennyiben tavasszal metszenénk, a fa „elvérezne”, vagyis legyengülne, és hamar elpusztulna. Ezért kell nyár végén-ősz elején elvégezni a ritkítást, amikor már a télre készülődő növény nedvkeringése lelassul.

Fogjunk össze a szomszédokkal

Mivel a rovarok nem ismerik a telekhatárokat, a védekezés akkor a leghatékonyabb, ha a környéken mindenki figyel a diófáira. Beszéljünk a szomszédokkal, csapdázzunk együtt, és figyeljünk, hogy mindenki szedje össze a hullott diót ősszel a fa alól, így a számos diófa megmentése már közös feladat lesz.

Egész évben figyeljünk rá

A diófa ápolása nem egyszeri feladat: tavasszal a leveleket, nyáron a burkot, ősszel pedig a lehullott lombot kell figyelnünk. Ha időben észleljük a bajt, sokkal kisebb beavatkozással és kevesebb növényvédő szerrel is megmenthetjük a fánkat.

Ha érdekel a diófa metszése, ebben a videóban lépésről lépésre megismerheted, mire kell figyelned:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
