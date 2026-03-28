Ne mondj le róla – Ezzel a módszerrel még megmentheted a diófát

Akárcsak a többi fánál, ebben az esetben is nagyon fontos a tavaszi lemosó permetezés. A rezes vagy kénes oldattal való kezelés elpusztítja a fatörzsön és az ágakon áttelelő kártevők petéit és a kórokozókat is. A diófa megmentése érdekében rügypattanás előtt végezzük el a műveletet, lehetőleg szélcsendes, csapadékmentes napon. Ugyanakkor nem ez az egyetlen lépés: a megfelelő gondozással, rendszeres ellenőrzéssel és időben elvégzett beavatkozásokkal sokat tehetünk azért, hogy a fa újra egészséges legyen. A Fanny magazin most összeszedte azokat a bevált tippeket, amelyekkel akár még a pusztuló diófába is új életet lehelhetünk.

A diófa megmentése sokszor az időben elkezdett gondozással lehetséges.

Ezek a leggyakoribb okok, amitől pusztulni kezd a diófa.

A diófa megmentése a pontos ismeretekkel és megelőző lépésekkel kezdődik.

Így ismerheted fel időben a betegségeket és a kártevőket.

Praktikus lépések, amelyekkel még időben megmentheted a fát.

A diófa megmentése: hogyan védekezhetünk dióburok-fúrólégy ellen?

Pótoljuk a tápanyagot

Egy erős, egészséges fa sokkal jobban ellenáll a kártevőknek, kórokozóknak. Rügyfakadás előtt, vagy közvetlenül utána a fa koronacsurgójába, vagyis a lombkorona szélével egy vonalba juttassunk ki nitrogéntartalmú műtrágyát, érett istállótrágyát vagy komposztot.

Csalogassuk a kertbe a madarakat

A kora tavasz a legjobb időpont madárodúk kihelyezésére, hiszen hamarosan megkezdődik a fészkelési időszak. Az énekesmadarak hasznos szövetségesek a kertben, rengeteg áttelelő rovart és petét esznek le a diófa kérgéről. Az odúk mellett helyezzünk ki nekik vizet, télen pedig érdemes rendszeresen etetni őket.

Ismerjük fel az ellenséget

A dióburok-fúrólegyet senkinek nem kell bemutatni: a rovar a termés zöld burkát támadja meg, ami feketedni kezd, és a dió ehetetlenné válik. A védekezés alapja a rajzás idejének a pontos megfigyelése, ami július elejétől szeptemberig tarthat, attól függően, milyen az időjárás.

Vonzza őket a sárga szín

Helyezzünk ki sárga ragacsos lapot a lombkorona felső harmadába. Ez nemcsak gyéríti a rovarok számát, de abból, hogy milyen gyorsan telnek be a lapok, láthatóvá válik a rajzás kezdete; ebből tudni fogjuk, mikor kell beavatkozni. Ha kisebb diófánk van, akkor rovarölő permetszerrel tudunk védekezni, de a nagyobbak lombkoronájába nem tudjuk feljuttatni a szert.