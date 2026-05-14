KincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
15°C Székesfehérvár

Bonifác névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Két masszív fekete lyuk uralhatja a Kalmár-galaxist – a kutatók még sosem láttak ilyen csodát

fekete lyuk
PUBLIKÁLÁS: 2026. május 14. 20:45
galaxisnaprendszercsodafelvétel
Lélegzetelállító felvételeket készített a James Webb űrtávcső a Kalmár-galaxisról, ahol a tudósok szerint akár két szupermasszív fekete lyuk is rejtőzhet.

Újabb elképesztő felfedezést tett a James Webb űrtávcső: minden eddiginél részletesebben sikerült megfigyelni a Kalmár-galaxist, amelyet M77 vagy NGC 1068 néven is ismernek a csillagászok. Döbbenetes az, amit a képeken látunk. Ennek a galaxisnak a középpontjában legalább egy fekete lyuk csücsül

Két fekete lyuk is lehet a galaxis centrumában
Két fekete lyuk is lehet a galaxis centrumában / Fotó:  Unsplash (Illusztráció)

A galaxis mintegy 35 millió fényévre található a Tejútrendszertől, és különösen fontos célpont a kutatók számára, mert közvetlenül „szemből” látjuk, így kiválóan vizsgálható az aktív galaxismag működése. A tudósokat leginkább az izgatja, hogy a galaxis középpontjában nem egy, hanem akár két szupermasszív fekete lyuk is keringhet egymás körül.

A kutatások szerint a központi objektum tömege körülbelül 13 milliószorosa lehet a Napénak, ugyanakkor egyre több jel utal arra, hogy ezt a hatalmas tömeget valójában két fekete lyuk alkothatja. A szakértők szerint a két objektum rendkívül közel lehet egymáshoz, ezért a James Webb sem képes külön-külön lefotózni őket. A teleszkóp azonban a körülöttük örvénylő gáz és por mozgásából próbál következtetni arra, mi történik pontosan a galaxis szívében.

A Kalmár-galaxis központja rendkívül poros, ezért korábban szinte lehetetlen volt belátni a belső régiókba. A James Webb infravörös műszerei viszont képesek áttörni a sűrű porfelhőkön. Az új felvételeken olyan részletek is láthatók, amelyeket optikai vagy rádióteleszkópokkal eddig nem sikerült megfigyelni.

A képeken egy hatalmas csillagokból, gázból és porból álló sáv húzódik a spirálgalaxis közepén, emellett ragyogó vörös területek is feltűnnek, ahol intenzív csillagkeletkezés zajlik. A kutatók egy úgynevezett „csillagontó gyűrűt” is megfigyeltek a galaxis központja körül. Ez egy több ezer fényév átmérőjű régió, ahol rendkívül gyors ütemben születnek új csillagok.

A tudósok szerint a galaxis szerkezete olyan módon sűríti össze a gázt és a port, hogy az kedvez a csillagok kialakulásának.

A Kalmár-galaxis azonban nemcsak a fekete lyukak és a csillagkeletkezés miatt különleges

2022-ben kutatók egy rendkívül nagy energiájú neutrínót vezettek vissza közvetlenül a galaxis központjához. Ezeket a szubatomi részecskéket rendkívül nehéz nyomon követni, ezért a felfedezés hatalmas áttörésnek számított. A szakértők úgy vélik, a galaxismag egy gigantikus részecskegyorsítóként működhet.

A számítások szerint a központi fekete lyuk – vagy fekete lyukak – évente nagyjából a Nap tömegének 0,23-szorosát „falják fel”. Az extrém gravitáció és a hatalmas súrlódás óriási energiát szabadít fel, ami magyarázatot adhat a különleges jelenségekre – írja a Science Alert.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu