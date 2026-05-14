Két masszív fekete lyuk uralhatja a Kalmár-galaxist – a kutatók még sosem láttak ilyen csodát

Újabb elképesztő felfedezést tett a James Webb űrtávcső: minden eddiginél részletesebben sikerült megfigyelni a Kalmár-galaxist, amelyet M77 vagy NGC 1068 néven is ismernek a csillagászok. Döbbenetes az, amit a képeken látunk. Ennek a galaxisnak a középpontjában legalább egy fekete lyuk csücsül

A galaxis mintegy 35 millió fényévre található a Tejútrendszertől, és különösen fontos célpont a kutatók számára, mert közvetlenül „szemből” látjuk, így kiválóan vizsgálható az aktív galaxismag működése. A tudósokat leginkább az izgatja, hogy a galaxis középpontjában nem egy, hanem akár két szupermasszív fekete lyuk is keringhet egymás körül.

A kutatások szerint a központi objektum tömege körülbelül 13 milliószorosa lehet a Napénak, ugyanakkor egyre több jel utal arra, hogy ezt a hatalmas tömeget valójában két fekete lyuk alkothatja. A szakértők szerint a két objektum rendkívül közel lehet egymáshoz, ezért a James Webb sem képes külön-külön lefotózni őket. A teleszkóp azonban a körülöttük örvénylő gáz és por mozgásából próbál következtetni arra, mi történik pontosan a galaxis szívében.

A Kalmár-galaxis központja rendkívül poros, ezért korábban szinte lehetetlen volt belátni a belső régiókba. A James Webb infravörös műszerei viszont képesek áttörni a sűrű porfelhőkön. Az új felvételeken olyan részletek is láthatók, amelyeket optikai vagy rádióteleszkópokkal eddig nem sikerült megfigyelni.

A képeken egy hatalmas csillagokból, gázból és porból álló sáv húzódik a spirálgalaxis közepén, emellett ragyogó vörös területek is feltűnnek, ahol intenzív csillagkeletkezés zajlik. A kutatók egy úgynevezett „csillagontó gyűrűt” is megfigyeltek a galaxis központja körül. Ez egy több ezer fényév átmérőjű régió, ahol rendkívül gyors ütemben születnek új csillagok.

A tudósok szerint a galaxis szerkezete olyan módon sűríti össze a gázt és a port, hogy az kedvez a csillagok kialakulásának.

A Kalmár-galaxis azonban nemcsak a fekete lyukak és a csillagkeletkezés miatt különleges

2022-ben kutatók egy rendkívül nagy energiájú neutrínót vezettek vissza közvetlenül a galaxis központjához. Ezeket a szubatomi részecskéket rendkívül nehéz nyomon követni, ezért a felfedezés hatalmas áttörésnek számított. A szakértők úgy vélik, a galaxismag egy gigantikus részecskegyorsítóként működhet.