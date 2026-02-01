Ezekkel a különleges farsangi fánk receptekkel garantáltan mindenkit lenyűgözöl

Imádsz sütni-főzni, és otthonosan mozogsz a konyhában? Ráadásul tartod a farsangi szokásokat, viszont neked már smafu a klasszikus szalagos fánk elkészítése? A Fanny magazin jóvoltából most válogathatsz az izgalmas farsangi fánk receptek között, amiket érdemes kipróbálnod!

A kivételes farsangi fánk receptek közé tartozik a rózsafánk is / Fotó: Fanny magazin

Ha unod a sima farsagi fánkot, a Fanny magazin összegyűjtött 4 szuper, extrább fánk receptet.

A rózsafánk elkészítésében és kisütésében is eltér a hagyományos szalagos fánktól.

Az apácafánkot a csokimáz és a tejszín teszi ellenállhatatlanná, ráadásul ránézésre sem utolsó.

A drezdai töltött fánkot a benne lévő epres töltelék teszi mennyeivé.

A debreceni fonatos fánk elkészítésekor 20 centiméteres tésztarudakból készítjük el a fonatokat.

Különleges farsangi fánk receptek

Rózsafánk recept

Hozzávalók (kb. 30 darabhoz):

A tésztához:

250 g finomliszt

1,5 dl 20%-os tejföl

2 g porcukor

4 g őrölt fahéj

50 g vaj

3 tojássárgája

1 csipet só

A sütéshez:

1 l étolaj

A díszítéshez

sárgabarackdzsem

porcukor

Elkészítés:

1. Először a lisztet elmorzsoljuk a vajjal, majd hozzátesszük az összes hozzávalót, és hólyagosra dagasztjuk a tésztát. A legkönnyebb asztalon vagy deszkán gyúrni, nem tálban. Átlátszó fóliába csomagolva 15 percre hűtőbe tesszük.

2. A tésztát vékonyan lisztezett munkalapon 2-3 mm vastagra nyújtjuk. Három különböző átmérőjű, azaz 3-4-5 cm-es kiszúróval azonos számú korongot szúrunk ki belőle. A kiszúrt tésztalapokat körbe fél-egy centi mélyen bevagdossuk ollóval. A korongok közepét megkenjük tojásfehérjével, majd egymásra tesszük méret szerint úgy, hogy a bevágások ne essenek egymás fölé. A tésztákat középen az ujjunkkal nagyon erősen összenyomjuk, hogy ne tudjanak szétesni.

3. Ha mindegyiket megformáztuk, forró, 170 fokos olajban kis adagokban, egyszer forgatva készre sütjük a fánkokat. A legkisebb koronggal lefelé tesszük őket az olajba, majd ha szépen szétnyíltak, és megbarnultak, akkor megfordítjuk, és a fánkok másik felét is ropogósra sütjük.

4. A kész rózsafánkokat papírtörlővel lefedett tálcára szedjük, és még melegen alaposan megszórjuk porcukorral. A közepükbe egy-egy pötty baracklekvárt teszünk.