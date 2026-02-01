Ezekkel a különleges farsangi fánk receptekkel garantáltan mindenkit lenyűgözöl

Imádsz sütni-főzni, és otthonosan mozogsz a konyhában? Ráadásul tartod a farsangi szokásokat, viszont neked már smafu a klasszikus szalagos fánk elkészítése? A Fanny magazin jóvoltából most válogathatsz az izgalmas farsangi fánk receptek között, amiket érdemes kipróbálnod!
Hozzávalók (kb. 30 darabhoz):
A tésztához:
A sütéshez:
A díszítéshez
Elkészítés:
1. Először a lisztet elmorzsoljuk a vajjal, majd hozzátesszük az összes hozzávalót, és hólyagosra dagasztjuk a tésztát. A legkönnyebb asztalon vagy deszkán gyúrni, nem tálban. Átlátszó fóliába csomagolva 15 percre hűtőbe tesszük.
2. A tésztát vékonyan lisztezett munkalapon 2-3 mm vastagra nyújtjuk. Három különböző átmérőjű, azaz 3-4-5 cm-es kiszúróval azonos számú korongot szúrunk ki belőle. A kiszúrt tésztalapokat körbe fél-egy centi mélyen bevagdossuk ollóval. A korongok közepét megkenjük tojásfehérjével, majd egymásra tesszük méret szerint úgy, hogy a bevágások ne essenek egymás fölé. A tésztákat középen az ujjunkkal nagyon erősen összenyomjuk, hogy ne tudjanak szétesni.
3. Ha mindegyiket megformáztuk, forró, 170 fokos olajban kis adagokban, egyszer forgatva készre sütjük a fánkokat. A legkisebb koronggal lefelé tesszük őket az olajba, majd ha szépen szétnyíltak, és megbarnultak, akkor megfordítjuk, és a fánkok másik felét is ropogósra sütjük.
4. A kész rózsafánkokat papírtörlővel lefedett tálcára szedjük, és még melegen alaposan megszórjuk porcukorral. A közepükbe egy-egy pötty baracklekvárt teszünk.
Elkészítés idő: 45 perc Hűtés: 15 perc
Hozzávalók:
A tésztához:
A cukrászkrémhez:
A csokimázhoz:
A díszítéshez:
Elkészítés:
1. A vajat a vízzel egy nyeles edényben addig melegítjük, amíg az összes vaj el nem olvad. Amikor gyöngyözni kezd, beleszórjuk a sót és a cukrot, majd hozzáöntjük az összes lisztet, és fakanállal csomómentesre keverjük egészen addig, míg a tészta egy golyóvá össze nem áll. Ezután még egy-két percig kevergetve sütjük, majd átrakjuk egy nagyobb tálba, hogy kissé lehűljön.
2. Egyesével hozzáadjuk az egész tojásokat, és kézi robotgéppel alaposan összedolgozzuk a tésztával. Mindig csak akkor adjuk hozzá a következő tojást, ha az előzőt már teljesen egyenletesen elkevertük. A végén a fakanálról lassan lefolyó masszát kell kapnunk.
3. A fánksütés előtt a tésztát habzsákba töltjük, és két sütőpapírral bélelt tepsire gömböcskéket nyomkodunk belőle. Az egyik tepsire kisebb, a másikra nagyobb gömböket nyomunk. Közöttük 2-3 centi helyet hagyunk, mert sütés közben nagyon meg fognak nőni. A tésztacsúcsokat vizes kézzel elegyengetjük. Kis vízzel lespricceljük a nyers tésztát, hogy gőzös sütőben süljenek.
4. 200 fokra előkészített sütőbe toljuk 15 percre. Utána 150 fokra csökkentjük a hőmérsékletet, és még 20 perc alatt készre sütjük. Ha kész, melegen megszúrjuk a fánkokat egy fakanál végével, hogy a keletkezett gőz távozhasson.
5. Elkészítjük a krémet. A tejet és a tejszínt egy lábasba öntjük, hozzáadjuk a vaníliaőrleményt is, és alacsony lángon forrásig melegítjük. Mielőtt felforrna, lehúzzuk az edényt a tűzről.
6. Az egész tojásokat és a tojássárgákat kihabosítjuk a cukorral, majd két részletben hozzáadjuk a keményítőt is, és csomómentesre keverjük. Folyamatos keverés közben a tojásos keverékhez öntjük a vaníliás tejet, és simára keverjük.
7. Az egészet visszaöntjük a lábasba, és visszatesszük a tűzhelyre. Lassú tűzön folyamatosan kevergetve sűrűre főzzük. Átlátszó fóliát nyomunk a krém tetejére, hogy ne bőrösödjék be, kihűtjük, majd egy kis lyukú sima csöves habzsákba töltjük. Ha a fánkok is kihűltek, a habzsákból megtöltjük krémmel a kisebb és a nagyobb fánkokat egyaránt.
8. A csokit apró darabokra törjük/vágjuk. A tejszínt felforrósítjuk, és a csokidarabokra öntjük. Addig kevergetjük, míg sima selymes krémet kapunk. A fánkokat egyenként belemártjuk a csokimázba, és egy kicsit hagyjuk lecsöpögni. A nagyobb fánkokkal kezdjük, majd a kicsiket is bemártjuk, és azonnal rányomjuk a nagyok tetejére. Fél órára hűtőbe tesszük pihenni az összeragasztott fánkokat.
9. Tálalás előtt a tejszínt kemény habbá verjük. Csillagcsöves habzsákba töltjük, és a fánkok illesztéséhez kis habrózsákat nyomunk.
Elkészítés: 120 perc
Hozzávalók:
A fánkhoz:
Az epres-málnás töltelékhez:
Elkészítés:
1. Meglangyosítunk 1,5 dl tejet, egy evőkanál cukorral és az élesztővel elkeverjük, langyos helyre tesszük.
2. A lisztet átszitáljuk, elkeverjük a porcukorral és egy csipet sóval a dagasztógép táljában. A közepébe mélyedést készítünk, beleütjük a tojássárgákat, hozzáöntjük a rumot és a felfutott élesztőt, a langyos tejet és a langyos vajat. Rugalmas tésztává dolgozzuk 10 perc alatt. Nagyon lágy, hólyagos tészta lesz. Kilisztezett kelesztőtálba tesszük, és letakarva, meleg helyen egy órát kelesztjük.
3. Lisztezett deszkára borítjuk, átgyúrjuk, 2 cm vastagra nyújtjuk, kiszúrjuk 2 cm átmérőjű pogácsaszaggatóval. A maradék tésztát újra kinyújtjuk és szaggatjuk. A kis pogácsákat hagyjuk ismét 30 percet kelni.
4. Bő, közepesen forró olajban kisütjük, lecsepegtetjük, és még melegen kristálycukorba hempergetjük.
5. Az epres-málnás töltelékhez karamellizáljuk a cukrot, rádobjuk az epret és/vagy a málnát, hozzáfacsarjuk a citrom levét, végül leturmixoljuk. Ha málna is volt benne, akkor átnyomjuk egy szitán, hogy a magoktól megszabaduljunk.
6. A kihűlt gyümölcsragut krémesre keverjük a mascarponéval. Habzsákba rakjuk, és megtöltjük ezzel a fánkokat. ez lesz az apácák gallérja. Díszítésképp mindegyik tetejére is nyomunk egy-egy kis habcsillagot.
Elkészítés: 60 perc + kelesztés
Hozzávalók:
Elkészítés:
1. Egy pohárba morzsoljuk a friss élesztőt, rászórunk egy nagy csipetnyi cukrot. Öntünk rá langyos tejet, összekeverjük, és hagyjuk felfutni.
2. Közben egy nagy tálba szitáljuk a lisztet, elkavarjuk a maradék cukorral és a sóval. A lisztre öntjük a felhabosodott élesztőt, ráöntünk 2 dl langyos tejet, és elkezdjük dagasztani. Se nem túl lágy, se nem túl kemény tésztát szeretnénk kapni, ha szükséges, pici tejet adhatunk hozzá.
3. Ha már szép fényes a tészta, és elválik az edény falától, beledagasztjuk a szobahőmérsékletű, puha vajat is. Végül cipót formázunk belőle, tiszta abrosszal letakarjuk, és hagyjuk kelni.
4. Ha a duplájára nőtt a tészta, lisztezett deszkára borítjuk. Körülbelül 20 cm hosszú rudakat sodrunk belőle. Egyik részéből pereceket hajlítunk, a másik feléből dupla karikákat: kettőt-kettőt összefonunk, kör alakba összehajtjuk, a végeket összecsippentjük. Egy deszkára rakjuk, könnyű konyharuhával letakarjuk, és huzatmentes helyen ismét hagyjuk kelni körülbelül fél órát.
5. Végül bő olajat forrósítunk egy nagy serpenyőben, és fedő nélkül szép pirosra sütjük a fonatosokat. Ha kicsit hűlt, vaníliás porcukorral megszórjuk.
Elkészítés: 45 perc + kelesztés
1 adag: 130 kcal
