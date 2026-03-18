Szoboszlait lerúgták a gólja után, majd jött a kiütés a BL-ben

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 18. 22:57 / FRISSÍTÉS: 2026. március 18. 22:59
Szoboszlai Dominik ismét főszereplő volt a Bajnokok Ligájában. A Liverpool-Galatasaray meccsen nagyon simán nyert az angol csapat.

Három magyarral a pályán kezdődött a Liverpool-Galatasaray meccs a BL-ben. A Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének visszavágóján a törökországi 1-0 után Szoboszlai Dominik, Kerkez Milos, valamint Sallai Roland is ott volt kezdéstől a pályán. Közülük Szoboszlai volt a főszereplő, a 25. percben egy szöglet után bombagóllal dolgozta le a hátrányt. Szintén az első félidőben a magyar középpályást buktatták tizenhatoson belül, a megítélt tizenegyest azonban Mohamed Szalah kihagyta.

Szoboszlai Dominik gólja adta meg az alaphangot a Liverpool-Galatasaray BL-nyolcaddöntőn Fotó: Martin Rickett - PA Images

A második félidőben hamar eldőlt minden: sorrendben Hugo Ekitiké, Ryan Gravenberch és Mohamed Szalah talált be, az angolok 4-0-ra nyertek, s 4-1-es összesítéssel jutottak tovább.

Liverpool-Galatasaray: jöhet a negyeddöntő

Az angol bajnok a nyolc között a címvédő Paris Saint-Germainnel találkozik. Tavaly a francia csapat verte ki a Poolt a BL nyolcaddöntőjében.

 

