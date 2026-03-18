Bilincsben vitték el az iskolaigazgatót, rettenet, mire vetemedett

Sokkoló botrány rázta meg az amerikai Cedar Rapids közösségét: zaklatás vádjával letartóztattak egy 40 éves iskolaigazgatót, aki ellen a felesége is távoltartási végzést kért.
Justin Blietzet március 14-én vették őrizetbe az iowai Linn megyében. A hatósági dokumentumok szerint a férfi egy nőnek azt mondta: elvágja a torkát, és végignézi, ahogy meghal. Egyelőre nem tisztázott, pontosan ki volt a fenyegetés célpontja.
A férfi nem akárki: az egyik alapítója és igazgatója volt egy iskolának, amely tavaly augusztusban nyílt meg a városban. Az iskola bemutatkozó oldalán korábban azt írták róla, hogy olyan környezetet teremt, ahol a diákok „biztonságban, támogatva érezhetik magukat”.
A bírósági iratok szerint a felesége már korábban is próbált védelemhez jutni: 2025 márciusában családon belüli erőszak miatt nyújtott be kérelmet ellene. Nem sokkal ezután a nő beadta a válókeresetet is.
Blietzet végül vasárnap szabadon engedték – saját felelősségére –, de az ügy korántsem ért véget. Egyelőre nem tudni, hogy beismerte-e a vádakat. Az iskola fenntartója, az Opportunity Education időközben reagált: a férfit azonnal fizetés nélküli szabadságra küldték. A People szerint a rendőrség egyelőre nem közölt további részleteket az esetről.
