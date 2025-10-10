Ázsia ExpresszKrasznahorkai LászlóMegasztárOtthon Start Program
Ma van a tojás világnapja – Tények és tévhitek, amiket nem árt tudnod

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 10. 12:15
tükörtojásegészségtojásdietetikus
Sokáig féltették, ma újra dicsérik. A tojás az egyik legtáplálóbb, mégis leginkább félreértett élelmiszerünk. Október második péntekje a tojás világnapja – és ez jó alkalom arra, hogy végre elfelejtsük a régi, téves hiedelmeket, és újra helyet adjunk neki a mindennapi étrendünkben.
Kelemen Dorina
Régen nagy divat volt élsportolók – főleg testépítők – gondoljunk csak Arnold Schwarzeneggerre  – körében a nyers tojás fogyasztása. Hogy ez valóban egészségesebb-e mint a főtt változat? A cikkből kiderül!

A képen látható lágy tojás és kemén ytojás valamint kenyér egy tányéron .
Ma van a tojás világnapja – Tények és tévhitek, hogy ne szorongj tovább
Fotó: hsunny /  Shutterstock 

A tojás, melyet egy rosszul értelmezett kutatás évtizedekre megbélyegzett

Fél évszázados tévedés

Az 1960-as évektől kezdve a tojás – főként a sárgája – „ellenséggé” vált, mert magas koleszterintartalma miatt sokan összefüggésbe hozták a szívbetegségekkel. A híres American Heart Association 1968-ban ki is adta azt az ajánlását, amely szerint hetente három tojásnál többet nem szabadna fogyasztani. Ezt a média felkapta, az emberek pedig évtizedekre elfordultak a tojástól.

Rosszul értelmezett kutatás

A probléma az volt, hogy a kutatási eredményeket rosszul értelmezték. Ma már tudjuk: az ételek koleszterintartalma alig van hatással a vér koleszterinszintjére, sokkal inkább a telített zsírok (például zsíros húsok, feldolgozott ételek) növelik azt. Egészséges emberek számára napi 1-2 tojás bátran fogyasztható, sőt, kifejezetten jót tesz.

Miért jó a tojás? 6 érv mellette

A legújabb táplálkozástudományi ajánlások már egyértelműen a tojás mellett szólnak – íme, miért érdemes rendszeresen fogyasztani:

  1. Kiváló fehérjeforrás – az egyik legjobb minőségű természetes fehérjét tartalmazza, ami az izmok, szövetek és az immunrendszer működéséhez is fontos.
  2. Vitaminbomba – A-, D-, E-, B2-vitamin, kolin, vas, cink, szelén… egy tojásban szinte minden benne van, amire a szervezetnek szüksége lehet.
  3. Kolinforrás – a kolin nélkülözhetetlen az agy működéséhez, a sejtek kommunikációjához, és a magzati fejlődéshez is. Hiánya májproblémákat, idegrendszeri zavarokat, sőt meddőséget is okozhat.
  4. Alacsony kalória, magas tápérték – Egy tojás csak kb. 70 kalória, mégis gyorsan teltségérzetet ad, így segíthet a fogyásban is.
  5. Jót tesz a szívnek – a tojásban található omega-3 zsírsavak csökkenthetik a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát.
  6. Egyszerűen elkészíthető – főzve, rántottaként, tükörtojásként vagy akár egy finom omlettben: a tojás gyors, olcsó és sokoldalú alapanyag.
Tojások egy fonott kosárban és körülötte csirkék a háttérben.
A tojás egy diétás étrendbe is belefér, hiszen tele van vitaminokkal és laktató is.
Fotó: Nitr /  Shutterstock 

A tojás sárgáját se dobd ki!

Sokan ma is csak a tojásfehérjét eszik meg, főleg, mert fogyóznak, pedig a legtöbb fontos tápanyag – például a kolin, lutein, zeaxantin – épp a sárgájában található. Ezek a vegyületek segítenek megelőzni a szembetegségeket (pl. szürkehályog, makuladegeneráció), és csökkenthetik egyes daganatok vagy az érelmeszesedés kockázatát is.

Mit mondanak ma a szakértők?

2002-ben az AHA (American Heart Association) már visszavonta korábbi korlátozó ajánlását, 2012 óta pedig egyértelmű: az étkezési koleszterin és a vér koleszterinszintje között egészséges embereknél nincs közvetlen kapcsolat. Egyedül azoknak kell odafigyelniük a tojásfogyasztásra, akik örökletesen magas koleszterinszinttel élnek (familiáris hiperkoleszterinémia).

A tojás olcsó, elérhető és rendkívül értékes élelmiszer, amit semmiképp sem lenne szabad kihagyni az étrendből – különösen gyerekek, idősek, várandósok és aktív életet élők esetében. Mint minden ételnél, itt is fontos a mértékletesség – de a napi egy-két tojás nemcsak megengedett, hanem ajánlott is. 

A cikk tartalma nem helyettesíti a professzionális orvosi tanácsot, diagnózist vagy kezelést. Mindig kérd ki szakképzett egészségügyi szolgáltatók tanácsát az egészségügyi állapotokkal kapcsolatos kérdéseiddel. 

