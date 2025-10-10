Ma van a tojás világnapja – Tények és tévhitek, amiket nem árt tudnod

Régen nagy divat volt élsportolók – főleg testépítők – gondoljunk csak Arnold Schwarzeneggerre – körében a nyers tojás fogyasztása. Hogy ez valóban egészségesebb-e mint a főtt változat? A cikkből kiderül!
Az 1960-as évektől kezdve a tojás – főként a sárgája – „ellenséggé” vált, mert magas koleszterintartalma miatt sokan összefüggésbe hozták a szívbetegségekkel. A híres American Heart Association 1968-ban ki is adta azt az ajánlását, amely szerint hetente három tojásnál többet nem szabadna fogyasztani. Ezt a média felkapta, az emberek pedig évtizedekre elfordultak a tojástól.
A probléma az volt, hogy a kutatási eredményeket rosszul értelmezték. Ma már tudjuk: az ételek koleszterintartalma alig van hatással a vér koleszterinszintjére, sokkal inkább a telített zsírok (például zsíros húsok, feldolgozott ételek) növelik azt. Egészséges emberek számára napi 1-2 tojás bátran fogyasztható, sőt, kifejezetten jót tesz.
A legújabb táplálkozástudományi ajánlások már egyértelműen a tojás mellett szólnak – íme, miért érdemes rendszeresen fogyasztani:
Sokan ma is csak a tojásfehérjét eszik meg, főleg, mert fogyóznak, pedig a legtöbb fontos tápanyag – például a kolin, lutein, zeaxantin – épp a sárgájában található. Ezek a vegyületek segítenek megelőzni a szembetegségeket (pl. szürkehályog, makuladegeneráció), és csökkenthetik egyes daganatok vagy az érelmeszesedés kockázatát is.
2002-ben az AHA (American Heart Association) már visszavonta korábbi korlátozó ajánlását, 2012 óta pedig egyértelmű: az étkezési koleszterin és a vér koleszterinszintje között egészséges embereknél nincs közvetlen kapcsolat. Egyedül azoknak kell odafigyelniük a tojásfogyasztásra, akik örökletesen magas koleszterinszinttel élnek (familiáris hiperkoleszterinémia).
A tojás olcsó, elérhető és rendkívül értékes élelmiszer, amit semmiképp sem lenne szabad kihagyni az étrendből – különösen gyerekek, idősek, várandósok és aktív életet élők esetében. Mint minden ételnél, itt is fontos a mértékletesség – de a napi egy-két tojás nemcsak megengedett, hanem ajánlott is.
