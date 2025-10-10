Ma van a tojás világnapja – Tények és tévhitek, amiket nem árt tudnod

Régen nagy divat volt élsportolók – főleg testépítők – gondoljunk csak Arnold Schwarzeneggerre – körében a nyers tojás fogyasztása. Hogy ez valóban egészségesebb-e mint a főtt változat? A cikkből kiderül!

Ma van a tojás világnapja – Tények és tévhitek, hogy ne szorongj tovább

Fotó: hsunny / Shutterstock

A tojás, melyet egy rosszul értelmezett kutatás évtizedekre megbélyegzett

Fél évszázados tévedés

Az 1960-as évektől kezdve a tojás – főként a sárgája – „ellenséggé” vált, mert magas koleszterintartalma miatt sokan összefüggésbe hozták a szívbetegségekkel. A híres American Heart Association 1968-ban ki is adta azt az ajánlását, amely szerint hetente három tojásnál többet nem szabadna fogyasztani. Ezt a média felkapta, az emberek pedig évtizedekre elfordultak a tojástól.

Rosszul értelmezett kutatás

A probléma az volt, hogy a kutatási eredményeket rosszul értelmezték. Ma már tudjuk: az ételek koleszterintartalma alig van hatással a vér koleszterinszintjére, sokkal inkább a telített zsírok (például zsíros húsok, feldolgozott ételek) növelik azt. Egészséges emberek számára napi 1-2 tojás bátran fogyasztható, sőt, kifejezetten jót tesz.

Miért jó a tojás? 6 érv mellette

A legújabb táplálkozástudományi ajánlások már egyértelműen a tojás mellett szólnak – íme, miért érdemes rendszeresen fogyasztani: