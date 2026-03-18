Mélytengeri búvárból lett filmrendező a 67 éves Luc Besson: íme a legjobb rendezései

Ma ünnepli születésnapját a furcsa filmek egyik nagy királya, Luc Besson francia filmrendező. Olyan mozik köthetőek a nevéhez, mint az örök klasszikussá vált Az ötödik elem, a Metró vagy a Léon, a profi, legutóbb pedig ismét megörvendeztetett minket egy Dracula feldolgozással. Íme a 67 éves Luc Besson legjobb rendezései!

Luc Besson búvárból lett filmrendező (Fotó: ZUMAPRESS.com)

Luc Besson karrierje

Luc Besson nem hétköznapi módon töltötte legfiatalabb éveit. Szülei mindketten búvárok voltak, így a kis Luc is kamaszkora nagy részét víz alatt töltötte. Egészen 17 éves koráig tengerbiológus akart lenni és a delfinek tanulmányozásának szentelte volna az életét, azonban egy szerencsétlen búvárbaleset következtében nem merülhetett többé, így ez az álom szertefoszlott. Közben az is nyilvánvalóvá vált, hogy rendkívüli tehetsége van az írásban, az iskolában unalmas perceiben már egyik első fontos filmje, A nagy kékség forgatókönyv-kezdeményén dolgozott, és Az ötödik elem első vázlatai is ekkor készültek.

Metró

A francia Kontollnak is nevezhetnénk Luc Besson második nagyjátékfilmjét, mely valóságos sztárparádéval operált. A lenyűgöző szépségű Isabella Adjani, Christopher Lambert és Jean Reno is feltűnnek a főbb szerepekben. A Metró valóban az Antal Nimród rendezte Kontrollhoz hasonlóan a párizsi metró különleges világában játszódik, ahol egészen más szabályok érvényesek, mint a föld felett, a metróállomások pedig telis-tele vannak igazi különc figurákkal. A Metró képsorait Eric Serra zeneszerző alkotásai teszik felejthetetlenné, aki Luc Besson rendező számára olyan örök zenei partnerré vált, mint David Lynchnek Angelo Badalamneti, vagy Steven Spielbergnek John Williams.

Jean Reno, Luc Besson és Eric Serra közös filmjeinek nem első és nem is utolsó darabja volt a Metró (Fotó: YouTube)

A nagy kékség

A nagy kékség forgatókönyve már Luc Besson tinédzserkorában formálódni kezdett, de csak 1988-ban készült el. A két főszereplőnk, Enzo és Jacques mélytengeri profi búvárok és amellett, hogy baráti a kapcsolatuk, folyamatosan rivalizálnak egymással. Enzo szerepében Jean Renót láthattuk, Jacques-t pedig Jean-Marc Barr alakította, akiért akkoriban teljesen odavoltak a fiatal lányok. A történet erősen önéletrajzi ihletésű, a tenger mellett a delfinek is központi szerepet kapnak a filmben. A nagy kékség a ‘80-as évek francia filmgyártásának legsikeresebb bevételű filmje volt, több mint egy évig játszották a mozik.