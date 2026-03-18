Mélytengeri búvárból lett filmrendező a 67 éves Luc Besson: íme a legjobb rendezései

Ma ünnepli születésnapját a furcsa filmek egyik nagy királya, Luc Besson francia filmrendező. Olyan mozik köthetőek a nevéhez, mint az örök klasszikussá vált Az ötödik elem, a Metró vagy a Léon, a profi, legutóbb pedig ismét megörvendeztetett minket egy Dracula feldolgozással. Íme a 67 éves Luc Besson legjobb rendezései!
Luc Besson nem hétköznapi módon töltötte legfiatalabb éveit. Szülei mindketten búvárok voltak, így a kis Luc is kamaszkora nagy részét víz alatt töltötte. Egészen 17 éves koráig tengerbiológus akart lenni és a delfinek tanulmányozásának szentelte volna az életét, azonban egy szerencsétlen búvárbaleset következtében nem merülhetett többé, így ez az álom szertefoszlott. Közben az is nyilvánvalóvá vált, hogy rendkívüli tehetsége van az írásban, az iskolában unalmas perceiben már egyik első fontos filmje, A nagy kékség forgatókönyv-kezdeményén dolgozott, és Az ötödik elem első vázlatai is ekkor készültek.
A francia Kontollnak is nevezhetnénk Luc Besson második nagyjátékfilmjét, mely valóságos sztárparádéval operált. A lenyűgöző szépségű Isabella Adjani, Christopher Lambert és Jean Reno is feltűnnek a főbb szerepekben. A Metró valóban az Antal Nimród rendezte Kontrollhoz hasonlóan a párizsi metró különleges világában játszódik, ahol egészen más szabályok érvényesek, mint a föld felett, a metróállomások pedig telis-tele vannak igazi különc figurákkal. A Metró képsorait Eric Serra zeneszerző alkotásai teszik felejthetetlenné, aki Luc Besson rendező számára olyan örök zenei partnerré vált, mint David Lynchnek Angelo Badalamneti, vagy Steven Spielbergnek John Williams.
A nagy kékség forgatókönyve már Luc Besson tinédzserkorában formálódni kezdett, de csak 1988-ban készült el. A két főszereplőnk, Enzo és Jacques mélytengeri profi búvárok és amellett, hogy baráti a kapcsolatuk, folyamatosan rivalizálnak egymással. Enzo szerepében Jean Renót láthattuk, Jacques-t pedig Jean-Marc Barr alakította, akiért akkoriban teljesen odavoltak a fiatal lányok. A történet erősen önéletrajzi ihletésű, a tenger mellett a delfinek is központi szerepet kapnak a filmben. A nagy kékség a ‘80-as évek francia filmgyártásának legsikeresebb bevételű filmje volt, több mint egy évig játszották a mozik.
A Léon, a profi volt Luc Besson és Jean Reno szakmai és baráti együttműködésének ötödik darabja. Emellett Besson másik kedvenc színésze, Gary Oldman is emlékezetes alakítást nyújtott a filmben, azt csinálta, amihez a legjobban ért: főgonoszt alakított. Ha ez nem lenne elég, Natalie Portman karrierjét is ez a mozi indította be, a színésznő 11 éves volt, mikor megkapta Mathilda szerepét, ráadásul 2000 másik jelentkező kislányt utasított maga mögé a castingon, köztük Cristina Riccit és Liv Tylert is. Besson maga nyilatkozta, hogy Léon karaktere kimondottan Jean Renonak készült, senki másnak, pedig Keanu Reeves és Mel Gibson is rendkívüli érdeklődést mutattak a szerep iránt.
Világjegy, Zorg, Leeloo instant sminkes kütyüje...ezek mind eszünkbe jutnak a Bruce Willis, Gary Oldman és Mila Jovovich főszereplésével készült klasszikusról, mely 1997-es megjelenése óta mélyen beleivódott popkultúránk szövetébe. A film szín- és látványvilága szokatlanul világos és derűs a sci-fi műfajhoz képest, ami a rendező kimondott szándéka volt, saját bevallása szerint már elege volt a sötét, gyéren világított űrhajókból és végtelenbe nyúló acéltengerből, ami a sci-fi műfaj alkotásaira általánosan jellemző volt. A nyelv, amit Leeloo beszél a filmben, Luc Besson saját találmánya volt, mindössze 400 szót tartalmaz. Mila Jovovich eleve négy idegen nyelven beszélt folyékonyan, így nem okozott neki különösebb problémát az “isteni nyelv” megtanulása. A rendezővel közösen alakítgatták a végleges nyelvi formákat és leveleztek is, ezzel megkönnyítve a nyelv elsajátítását.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.