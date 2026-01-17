Spagetti bolognese – ahogy egy olasz sosem készítené

Az olasz fogások világszerte az egyik legnépszerűbb és leginkább szerethető ételek, pedig számos „brutális bűncselekmény” történt már az olaszok kulináris hagyományai ellen a világ minden szegletében. Az olasz konyha azonban nemcsak túlélte az évszázadokat, hanem alkalmazkodni tudott a modern élethez is anélkül, hogy elveszítette volna az identitását.
2025. decemberében az olasz konyhát az UNESCO hivatalosan is a világ szellemi kulturális örökségévé nyilvánította. Ez azért különleges, mert az olasz az első konyha a világon, amely teljes egészében megkapta ezt az elismerést. Az olasz konyha a minőség, az identitás és az életöröm nemzetközi jelképe, amely most minden eddiginél nagyobb odafigyelést és védelmet kapott.
Január 17-én, az olasz konyha világnapján sokan klasszikus fogásokkal ünnepelnek. Az olasz konyha nem csupán a pizzáról vagy a tésztáról szól, hanem egy tágabb szemléletről. Az otthoni főzésről, a szezonális alapanyagok használatáról, az élelmiszerek sokféleségéről. Olaszországban a vasárnapi családi ebédek, a nagyszülőktől átvett receptek, az étel megbecsülése a nevelés része. Az olasz konyha olyan örökség, amely folyamatosan alakul, és a közös élményeken keresztül öröklődik nemzedékről nemzedékre.
A bolognai raguról azt tartják, hogy már a 16. században megjelent a nemesi családok jómódú udvaraiban. Nehéz megmondani, hogy melyik az eredeti recept, mert családonként sokféle változat él. Ne csodálkozz azonban, ha azt mondod, hogy „spagetti bolognese”, és az illető felvonja a szemöldökét. Habár a bolognai ragu valóban Bologna városából származik, spagettivel sosem tálalják.
Az eredeti ragù alla bolognese egy sűrű, húsos, lassan főzött szósz, amelyet széles, lapos tésztával, tagliatellével tálalnak.
Ennek az a praktikus oka, hogy ez a tésztafajta jobban magába szívja a szószt, így minden falatban megjelennek az ízek. A spagetti ehhez túl vékony és sima, ezért a ragu könnyen lecsúszik róla. Ami pedig a ragut illeti, eredetileg van egy nagyon fontos összetevője, amelyet mi, magyarok, rendszerint kihagyunk ebből a fogásból. Ez nem más, mint a pancetta, egy hagyományos olasz sertéshúsféle, amely leginkább a szalonnára emlékeztet.
Ha szeretnéd kipróbálni a fogást úgy, ahogyan azt Olaszországban készítik, érdemes félretenni a megszokott spagettit és az eredeti változathoz nyúlni. Alább eláruljuk, hogyan készül az eredeti olasz tagliatelle bolognai raguval. Ha marad a szószból, ne szerénykedj: kenyérrel tunkold fel – ahogy az olaszok mondják, fare la scarpetta.
