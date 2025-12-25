KarácsonyTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Minden magyar hűtőjében ott van ez a népszerű étel, pedig komoly veszélyt rejt

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 25. 17:15
Sokan rajonganak a vaj gazdag, krémes ízéért és valljuk be, egy friss pirítósra kenve valóban ellenállhatatlan. Egy kutatás szerint azonban jobb, ha kétszer is meggondoljuk, mennyi vajat fogyasztunk. Mutatjuk a vaj káros hatásait!
  • Egy kutatás szerint már napi egy evőkanál vaj is növelheti az idő előtti halálozás kockázatát.
  • A növényi olajok – például az olíva-, repce- és szójababolaj – bizonyítottan csökkenthetik a rák és a szívbetegségek kialakulásának esélyét.
  • A telített zsírokban gazdag vaj és a telítetlen zsírokat tartalmazó olajok egészségre gyakorolt hatása között jelentős különbség van.

Ha eddig úgy hitted, hogy minden étel jobb vajjal, akkor itt az ideje ezt újragondolnod. Egy tanulmány eredményei szerint rendszeres fogyasztás esetén a vaj káros hatásai összefüggésbe hozhatók a rövidebb élettel, míg a növényi olajok – például az olívaolaj vagy a repceolaj – csökkenthetik a szívbetegségek és a rákos megbetegedések kialakulásának kockázatát, sőt a hosszabb élethez is hozzájárulhatnak.

Vajak és a vaj káros hatásaitól mentes növényi olajok
Rendszeres fogyasztás esetén a vaj káros hatásai súlyos egészségügyi kockázattal járnak, miközben a növényi olajok jótékonyan hathatnak a szervezetre
Fotó: JPC-PROD / shutterstock

Így zajlott a kutatás

Az említett kutatásban több mint 221 ezer felnőtt étrendjét követték nyomon, akik a vizsgálat kezdetekor egészségesek voltak. Ez azt jelenti, hogy nem szenvedtek szívbetegségben, cukorbetegségben, rákban vagy neurodegeneratív betegségekben, például Alzheimer-kórban. A résztvevők négyévente részletes étrendi kérdőíveket töltöttek ki, amelyekben beszámoltak arról, mennyi vajat ettek, és mennyit fogyasztottak a különböző olajakból, mint sáfrányolajból, szójababolajból, kukoricaolajból, repceolajból és olívaolajból.

A kutatási időszak alatt 50 ezer 932 ember hunyt el, közülük 12 ezer 241-en rákban, 11 ezer 240-en pedig szívbetegségben. Az eredmények szerint azok, akik a legtöbb vajat fogyasztották, 15 százalékkal nagyobb eséllyel haltak meg idő előtt, míg azok, akik főként növényi olajokat használtak, 16 százalékkal kisebb kockázattal haltak meg a vizsgálati időszak alatt.

A kutatók figyelembe vették a résztvevők életkorát, testtömegindexét, fizikai aktivitását, dohányzási és alkoholfogyasztási szokásait, valamint a magas vérnyomás vagy magas koleszterinszint jelenlétét, így az eredmények hitelesnek tekinthetők.

Miért ennyire különböző a vaj és a növényi olajok hatása?

A vaj legnagyobb részben telített zsírokat tartalmaz, amelyek növelhetik az LDL, vagyis a „rossz” koleszterinszintet, ez pedig hosszú távon növeli a szív- és érrendszeri betegségek kialakulásának kockázatát. Ezzel szemben a növényi olajok főként egyszeresen és többszörösen telítetlen zsírokat tartalmaznak, amelyek segíthetnek csökkenteni a koleszterinszintet, javítani a vérzsírprofilt és mérsékelni a szervezetben zajló gyulladásokat. Dr. Yikyung Park, a Washingtoni Egyetem Orvosi Karának professzora szerint: 

a növényi olajok egészségesebb alternatívát jelentenek, mivel nemcsak a koleszterinszintet javítják, hanem segítenek a szervezet gyulladásos folyamatait is csökkenteni.

Mekkora mennyiség fogyasztásával érvényesülnek a vaj káros hatásai?

A kutatás szerint már napi egy evőkanál vaj (kb. 13-14 gramm) is növelheti az idő előtti halálozás kockázatát. Sőt az is kiderült, nem mindegy, hogy milyen formában fogyasztjuk a vajat. Ha sütéshez vagy főzéshez használjuk, nem magasabb a kockázat, de akik rendszeresen fogyasztják eredeti formájában, például kenyérre kenve, ők nagyobb eséllyel halnak meg idő előtt.

Mely növényi olajok segíthetnek a hosszabb élet elérésében?

A kutatás szerint azok, akik napi 5 teáskanálnyi növényi olajat fogyasztottak, jelentősen kisebb kockázattal haltak meg idő előtt.
A három legkedvezőbb hatású olaj:
   • az olívaolaj,
   • a repceolaj,
   • és a szójababolaj.
Minden plusz 10 gramm növényi olaj fogyasztása 11 százalékkal csökkentette a rák miatti korai halálozás kockázatát, és 6 százalékkal mérsékelte a szívbetegségből eredő halálozási esélyt. Ezzel szemben plusz 10 gramm vaj fogyasztása 12 százalékkal növelte a rák miatti halálozás kockázatát, a szívbetegségekkel összefüggő halálozási arányra azonban nem volt számottevő hatása.

Hogyan építsünk be több növényi olajat az étrendünkbe?

A kutatás nem bizonyította közvetlenül, hogy a vajfogyasztás önmagában felelős az idő előtti halálozásért, vagy hogy a növényi olajok hosszabb életet garantálnak. Az is elképzelhető, hogy azok, akik növényi olajokat használnak, általában egészségesebb életmódot élnek. Dr. Penny M. Kris-Etherton, a Pennsylvaniai Állami Egyetem táplálkozástudományi professzora szerint: „Akik növényi olajokat használnak, azok általában jobb minőségű étrendet követnek, ami eleve csökkenti a szívbetegségek és a rák kialakulásának kockázatát”.

Ha szeretnéd egészségesebbé tenni az étrended, érdemes a növényi olajokat a következő módokon beépítened:

  • salátákhoz: egy kevés olívaolajos öntet nagyszerű választás.
  • zöldségek sütéséhez: néhány csepp repce- vagy olívaolaj kihozza az ízeket.
  • sovány húsokhoz: baromfi vagy hal sütéséhez remek alternatíva.

Érdemes figyelni arra is, hogyha a növényi olajok feldolgozott élelmiszerek formájában, például chipsek vagy sütemények fogyasztásával kerülnek a szervezetünkbe, már nem érvényesülnek a pozitív élettani hatásaik.

