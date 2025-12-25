Minden magyar hűtőjében ott van ez a népszerű étel, pedig komoly veszélyt rejt

Egy kutatás szerint már napi egy evőkanál vaj is növelheti az idő előtti halálozás kockázatát.

A növényi olajok – például az olíva-, repce- és szójababolaj – bizonyítottan csökkenthetik a rák és a szívbetegségek kialakulásának esélyét.

A telített zsírokban gazdag vaj és a telítetlen zsírokat tartalmazó olajok egészségre gyakorolt hatása között jelentős különbség van.

Ha eddig úgy hitted, hogy minden étel jobb vajjal, akkor itt az ideje ezt újragondolnod. Egy tanulmány eredményei szerint rendszeres fogyasztás esetén a vaj káros hatásai összefüggésbe hozhatók a rövidebb élettel, míg a növényi olajok – például az olívaolaj vagy a repceolaj – csökkenthetik a szívbetegségek és a rákos megbetegedések kialakulásának kockázatát, sőt a hosszabb élethez is hozzájárulhatnak.

Rendszeres fogyasztás esetén a vaj káros hatásai súlyos egészségügyi kockázattal járnak, miközben a növényi olajok jótékonyan hathatnak a szervezetre

Fotó: JPC-PROD / shutterstock

Így zajlott a kutatás

Az említett kutatásban több mint 221 ezer felnőtt étrendjét követték nyomon, akik a vizsgálat kezdetekor egészségesek voltak. Ez azt jelenti, hogy nem szenvedtek szívbetegségben, cukorbetegségben, rákban vagy neurodegeneratív betegségekben, például Alzheimer-kórban. A résztvevők négyévente részletes étrendi kérdőíveket töltöttek ki, amelyekben beszámoltak arról, mennyi vajat ettek, és mennyit fogyasztottak a különböző olajakból, mint sáfrányolajból, szójababolajból, kukoricaolajból, repceolajból és olívaolajból.

A kutatási időszak alatt 50 ezer 932 ember hunyt el, közülük 12 ezer 241-en rákban, 11 ezer 240-en pedig szívbetegségben. Az eredmények szerint azok, akik a legtöbb vajat fogyasztották, 15 százalékkal nagyobb eséllyel haltak meg idő előtt, míg azok, akik főként növényi olajokat használtak, 16 százalékkal kisebb kockázattal haltak meg a vizsgálati időszak alatt.

A kutatók figyelembe vették a résztvevők életkorát, testtömegindexét, fizikai aktivitását, dohányzási és alkoholfogyasztási szokásait, valamint a magas vérnyomás vagy magas koleszterinszint jelenlétét, így az eredmények hitelesnek tekinthetők.

Miért ennyire különböző a vaj és a növényi olajok hatása?

A vaj legnagyobb részben telített zsírokat tartalmaz, amelyek növelhetik az LDL, vagyis a „rossz” koleszterinszintet, ez pedig hosszú távon növeli a szív- és érrendszeri betegségek kialakulásának kockázatát. Ezzel szemben a növényi olajok főként egyszeresen és többszörösen telítetlen zsírokat tartalmaznak, amelyek segíthetnek csökkenteni a koleszterinszintet, javítani a vérzsírprofilt és mérsékelni a szervezetben zajló gyulladásokat. Dr. Yikyung Park, a Washingtoni Egyetem Orvosi Karának professzora szerint:

a növényi olajok egészségesebb alternatívát jelentenek, mivel nemcsak a koleszterinszintet javítják, hanem segítenek a szervezet gyulladásos folyamatait is csökkenteni.

Mekkora mennyiség fogyasztásával érvényesülnek a vaj káros hatásai?

A kutatás szerint már napi egy evőkanál vaj (kb. 13-14 gramm) is növelheti az idő előtti halálozás kockázatát. Sőt az is kiderült, nem mindegy, hogy milyen formában fogyasztjuk a vajat. Ha sütéshez vagy főzéshez használjuk, nem magasabb a kockázat, de akik rendszeresen fogyasztják eredeti formájában, például kenyérre kenve, ők nagyobb eséllyel halnak meg idő előtt.