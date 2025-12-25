Minden magyar hűtőjében ott van ez a népszerű étel, pedig komoly veszélyt rejt

Ha eddig úgy hitted, hogy minden étel jobb vajjal, akkor itt az ideje ezt újragondolnod. Egy tanulmány eredményei szerint rendszeres fogyasztás esetén a vaj káros hatásai összefüggésbe hozhatók a rövidebb élettel, míg a növényi olajok – például az olívaolaj vagy a repceolaj – csökkenthetik a szívbetegségek és a rákos megbetegedések kialakulásának kockázatát, sőt a hosszabb élethez is hozzájárulhatnak.
Az említett kutatásban több mint 221 ezer felnőtt étrendjét követték nyomon, akik a vizsgálat kezdetekor egészségesek voltak. Ez azt jelenti, hogy nem szenvedtek szívbetegségben, cukorbetegségben, rákban vagy neurodegeneratív betegségekben, például Alzheimer-kórban. A résztvevők négyévente részletes étrendi kérdőíveket töltöttek ki, amelyekben beszámoltak arról, mennyi vajat ettek, és mennyit fogyasztottak a különböző olajakból, mint sáfrányolajból, szójababolajból, kukoricaolajból, repceolajból és olívaolajból.
A kutatási időszak alatt 50 ezer 932 ember hunyt el, közülük 12 ezer 241-en rákban, 11 ezer 240-en pedig szívbetegségben. Az eredmények szerint azok, akik a legtöbb vajat fogyasztották, 15 százalékkal nagyobb eséllyel haltak meg idő előtt, míg azok, akik főként növényi olajokat használtak, 16 százalékkal kisebb kockázattal haltak meg a vizsgálati időszak alatt.
A kutatók figyelembe vették a résztvevők életkorát, testtömegindexét, fizikai aktivitását, dohányzási és alkoholfogyasztási szokásait, valamint a magas vérnyomás vagy magas koleszterinszint jelenlétét, így az eredmények hitelesnek tekinthetők.
A vaj legnagyobb részben telített zsírokat tartalmaz, amelyek növelhetik az LDL, vagyis a „rossz” koleszterinszintet, ez pedig hosszú távon növeli a szív- és érrendszeri betegségek kialakulásának kockázatát. Ezzel szemben a növényi olajok főként egyszeresen és többszörösen telítetlen zsírokat tartalmaznak, amelyek segíthetnek csökkenteni a koleszterinszintet, javítani a vérzsírprofilt és mérsékelni a szervezetben zajló gyulladásokat. Dr. Yikyung Park, a Washingtoni Egyetem Orvosi Karának professzora szerint:
a növényi olajok egészségesebb alternatívát jelentenek, mivel nemcsak a koleszterinszintet javítják, hanem segítenek a szervezet gyulladásos folyamatait is csökkenteni.
A kutatás szerint már napi egy evőkanál vaj (kb. 13-14 gramm) is növelheti az idő előtti halálozás kockázatát. Sőt az is kiderült, nem mindegy, hogy milyen formában fogyasztjuk a vajat. Ha sütéshez vagy főzéshez használjuk, nem magasabb a kockázat, de akik rendszeresen fogyasztják eredeti formájában, például kenyérre kenve, ők nagyobb eséllyel halnak meg idő előtt.
A kutatás szerint azok, akik napi 5 teáskanálnyi növényi olajat fogyasztottak, jelentősen kisebb kockázattal haltak meg idő előtt.
A három legkedvezőbb hatású olaj:
• az olívaolaj,
• a repceolaj,
• és a szójababolaj.
Minden plusz 10 gramm növényi olaj fogyasztása 11 százalékkal csökkentette a rák miatti korai halálozás kockázatát, és 6 százalékkal mérsékelte a szívbetegségből eredő halálozási esélyt. Ezzel szemben plusz 10 gramm vaj fogyasztása 12 százalékkal növelte a rák miatti halálozás kockázatát, a szívbetegségekkel összefüggő halálozási arányra azonban nem volt számottevő hatása.
A kutatás nem bizonyította közvetlenül, hogy a vajfogyasztás önmagában felelős az idő előtti halálozásért, vagy hogy a növényi olajok hosszabb életet garantálnak. Az is elképzelhető, hogy azok, akik növényi olajokat használnak, általában egészségesebb életmódot élnek. Dr. Penny M. Kris-Etherton, a Pennsylvaniai Állami Egyetem táplálkozástudományi professzora szerint: „Akik növényi olajokat használnak, azok általában jobb minőségű étrendet követnek, ami eleve csökkenti a szívbetegségek és a rák kialakulásának kockázatát”.
Ha szeretnéd egészségesebbé tenni az étrended, érdemes a növényi olajokat a következő módokon beépítened:
Érdemes figyelni arra is, hogyha a növényi olajok feldolgozott élelmiszerek formájában, például chipsek vagy sütemények fogyasztásával kerülnek a szervezetünkbe, már nem érvényesülnek a pozitív élettani hatásaik.
