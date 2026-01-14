Mennyei diétás farsangi fánk, ami után még a mérleg sem akad ki

Csábítanak a boltok polcain sorakozó friss, zamatos fánkok, esetleg a nagyi kalóriadús verziója? Ha nem szeretnéd megszegni a magadnak tett újévi fogadalmat, akkor készítsd el otthon ezt az isteni, diétás farsangi fánkot, ami olyan finom, hogy egy szempillantás alatt elfogy.

Ebben a kalóriaszegény farsangi fánkban biztosan nem fogsz csalódni!

Ha oda szeretnél figyelni a bevitt kalóriákra, akkor ez a fánkrecept tökéletes választás.

A finomság elkészítése nagyon egyszerű, és nem igényel nagyobb előkészületet.

Ezt nemcsak a diétázók fogják imádni, hanem a család és a vendégek is.

Diétás farsangi fánk, amit az egész család imádni fog

A tél búcsúztatása a vidámságról, a jelmezekről és persze az ízletes fánkról szól. A klasszikus, olajban sült verzió azonban sokak számára tiltólistás a magas zsír-, cukor- és kalóriatartalma miatt, különösen, ha le szeretnének adni egy kis felesleget. De vajon tényleg muszáj lemondani erről a finomságról?

Szerencsére a válasz egyértelműen nem, hiszen a modern konyhának és az egészségtudatos életmód népszerűségének köszönhetően szinte már minden édességnek van alakbarát változata, ami sokkal kevesebb kalóriát és egészségtelen zsírokat tartalmaz. Ha te sem akarsz lemondani erről a klasszikus édességről, akkor próbáld ki az alábbi pofonegyszerű, gyors receptet, és nyűgözd le vele a családot is. Élvezd végre a farsang ízeit bűntudat nélkül!

Egy fánk csupán 50 kalória körül mozog.

Ezzel a diétás farsangi fánk recepttel még a hagyományos édességek kedvelőit is pillanatok alatt rabul ejted

Ez a recept nem igényel nagyobb előkészületet, mindemellett pedig nagyon gyors és egyszerű. Azonban mielőtt nekilátnál a farsangi fánk elkészítésének, mindenképpen szerezz be egy fánksütő formát.

Íme tehát a recept, amiben egy fánk csupán 50 kalória körül mozog!

Hozzávalók 12 darabhoz

Tészta:

80 gramm zabliszt

3 teáskanál sütőpor

Csipet só

Fahéj és szerecsendió (ízlés szerint)

Édesítő (ízlés szerint)

2 darab tojás

200 gramm zsírszegény görög joghurt

Vaníliakivonat (ízlés szerint)

A szóráshoz:

Por alapú édesítő

Fahéj

Elkészítés:

Először keverd össze a száraz hozzávalókat, azaz a lisztet, a sütőport, a sót, a fahéjat, a szerecsendiót és az édesítőt. Ezt követően add hozzá a tojásokat, a joghurtot és a vaníliakivonatot, majd dolgozd össze jól az egészet. A kikevert tésztát kanalazd bele az enyhén kiolajozott sütőformába, majd süsd 180 fokon 15 percig. Hagyd 10 percig hűlni, közben keverd össze a fahéjat a por alapú édesítővel, majd hintsd meg a fánkjaidat.

