Mennyei diétás farsangi fánk, ami után még a mérleg sem akad ki

Csábítanak a boltok polcain sorakozó friss, zamatos fánkok, esetleg a nagyi kalóriadús verziója? Ha nem szeretnéd megszegni a magadnak tett újévi fogadalmat, akkor készítsd el otthon ezt az isteni, diétás farsangi fánkot, ami olyan finom, hogy egy szempillantás alatt elfogy.
A tél búcsúztatása a vidámságról, a jelmezekről és persze az ízletes fánkról szól. A klasszikus, olajban sült verzió azonban sokak számára tiltólistás a magas zsír-, cukor- és kalóriatartalma miatt, különösen, ha le szeretnének adni egy kis felesleget. De vajon tényleg muszáj lemondani erről a finomságról?
Szerencsére a válasz egyértelműen nem, hiszen a modern konyhának és az egészségtudatos életmód népszerűségének köszönhetően szinte már minden édességnek van alakbarát változata, ami sokkal kevesebb kalóriát és egészségtelen zsírokat tartalmaz. Ha te sem akarsz lemondani erről a klasszikus édességről, akkor próbáld ki az alábbi pofonegyszerű, gyors receptet, és nyűgözd le vele a családot is. Élvezd végre a farsang ízeit bűntudat nélkül!
Ez a recept nem igényel nagyobb előkészületet, mindemellett pedig nagyon gyors és egyszerű. Azonban mielőtt nekilátnál a farsangi fánk elkészítésének, mindenképpen szerezz be egy fánksütő formát.
Íme tehát a recept, amiben egy fánk csupán 50 kalória körül mozog!
Hozzávalók 12 darabhoz
Tészta:
A szóráshoz:
Elkészítés:
Ebben a videóban szintén egy nagyon alacsony kalóriatartalmú fánkreceptet találhatsz:
Ezek a cikkek is érdekelhetnek:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.