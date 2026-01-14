Dudás MikiÓnos esőHavazásTisza-Adó
Farsangi fánk konfettivel, cukorral hintve.

Mennyei diétás farsangi fánk, ami után még a mérleg sem akad ki

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 14. 12:45
Sokan szinte el sem tudják képzelni a farsangi időszakot fánk nélkül, ezért hoztunk egy fantasztikus receptet azok számára, akik diétáznak, vagy csak oda szeretnének figyelni az egészségükre. Ebben a mennyei, kalóriaszegény farsangi fánkban biztosan nem fogsz csalódni!
Kelle Fanni
Csábítanak a boltok polcain sorakozó friss, zamatos fánkok, esetleg a nagyi kalóriadús verziója? Ha nem szeretnéd megszegni a magadnak tett újévi fogadalmat, akkor készítsd el otthon ezt az isteni, diétás farsangi fánkot, ami olyan finom, hogy egy szempillantás alatt elfogy.

Szalagos farsangi fánk, cukorral hintve.
Ebben a kalóriaszegény farsangi fánkban biztosan nem fogsz csalódni! 
Fotó: GettyImages
  • Ha oda szeretnél figyelni a bevitt kalóriákra, akkor ez a fánkrecept tökéletes választás.
  • A finomság elkészítése nagyon egyszerű, és nem igényel nagyobb előkészületet.
  • Ezt nemcsak a diétázók fogják imádni, hanem a család és a vendégek is.

Diétás farsangi fánk, amit az egész család imádni fog

A tél búcsúztatása a vidámságról, a jelmezekről és persze az ízletes fánkról szól. A klasszikus, olajban sült verzió azonban sokak számára tiltólistás a magas zsír-, cukor- és kalóriatartalma miatt, különösen, ha le szeretnének adni egy kis felesleget. De vajon tényleg muszáj lemondani erről a finomságról?

Szerencsére a válasz egyértelműen nem, hiszen a modern konyhának és az egészségtudatos életmód népszerűségének köszönhetően szinte már minden édességnek van alakbarát változata, ami sokkal kevesebb kalóriát és egészségtelen zsírokat tartalmaz. Ha te sem akarsz lemondani erről a klasszikus édességről, akkor próbáld ki az alábbi pofonegyszerű, gyors receptet, és nyűgözd le vele a családot is. Élvezd végre a farsang ízeit bűntudat nélkül!

Frissen sült farsangi fánkok.
Egy fánk csupán 50 kalória körül mozog.
Fotó: Shutterstock 

Ezzel a diétás farsangi fánk recepttel még a hagyományos édességek kedvelőit is pillanatok alatt rabul ejted

Ez a recept nem igényel nagyobb előkészületet, mindemellett pedig nagyon gyors és egyszerű. Azonban mielőtt nekilátnál a farsangi fánk elkészítésének, mindenképpen szerezz be egy fánksütő formát. 

Íme tehát a recept, amiben egy fánk csupán 50 kalória körül mozog!

Hozzávalók 12 darabhoz

Tészta:

  • 80 gramm zabliszt
  • 3 teáskanál sütőpor
  • Csipet só
  • Fahéj és szerecsendió (ízlés szerint)
  • Édesítő (ízlés szerint)
  • 2 darab tojás
  • 200 gramm zsírszegény görög joghurt
  • Vaníliakivonat (ízlés szerint)

A szóráshoz:

  • Por alapú édesítő
  • Fahéj

Elkészítés:

  1. Először keverd össze a száraz hozzávalókat, azaz a lisztet, a sütőport, a sót, a fahéjat, a szerecsendiót és az édesítőt.
  2. Ezt követően add hozzá a tojásokat, a joghurtot és a vaníliakivonatot, majd dolgozd össze jól az egészet.
  3. A kikevert tésztát kanalazd bele az enyhén kiolajozott sütőformába, majd süsd 180 fokon 15 percig.
  4. Hagyd 10 percig hűlni, közben keverd össze a fahéjat a por alapú édesítővel, majd hintsd meg a fánkjaidat.

Ebben a videóban szintén egy nagyon alacsony kalóriatartalmú fánkreceptet találhatsz:

