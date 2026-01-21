Laktózmentes receptek: teljes menüsor egyszerűen. Mutatjuk a legjobb fogásokat!

Egyre több ember küzd laktózérzékenységgel, ezért különösen fontos, hogy odafigyeljenek, milyen alapanyagokból készült ételeket fogyasztanak. A laktózmentes receptek segítségével elkerülhetők a kellemetlen panaszok, mint a hasmenés, hasi görcsök, puffadás, sőt súlyosabb esetekben a láz. Mutatunk három szuper laktózmentes ételt, egy levest, egy főételt és egy desszertet, amelyekkel élvezheted a jól ismert laktózmentes ételeket anélkül, hogy kínzó tünetek jelentkeznének.

Egyáltalán nem lehetetlen menüsort készíteni laktózmentes receptekből, mutatjuk, hogyan!

Fotó: Lartos_82 / Shutterstock

Menüsor laktózmentes receptekből

Recept laktózérzékenyeknek? Mutatjuk!

Mandulás hagymaleves

HOZZÁVALÓK (4 SZEMÉLYRE):

200 g hántolt mandulabél + a díszítéshez

400 g vöröshagyma

2-3 ek. olívaolaj, fontos, hogy az igazi, eredeti olívaolajat használjuk

5-6 gerezd fokhagyma

só ízlés szerint

2 ág kakukkfű

4-5 babérlevél

1 liter rizsital vagy zabital

1 csokor friss petrezselyem

ELKÉSZÍTÉS:

1. Első lépésként előző nap a mandulát áztassuk be hideg vízbe. Másnap öntsük le az áztatólevét, és a mandulát turmixoljuk simára 300-400 ml vízzel.

2. A vöröshagymát hámozzuk meg, majd karikázzuk fel. Néhány perc alatt pároljuk üvegesre a felforrósított olívaolajon.

3. Közben az immunrendszer egyik legjobb támogatóját, a fokhagymát is tisztítsuk meg, aprítsuk fel, adjuk a hagymás alaphoz. Sózzuk, csipkedjük rá a leöblített kakukkfű leveleit. Keverjük hozzá a babérlevet, majd öntsük fel a rizs- vagy zabitallal. Forraljuk néhány percen keresztül.

4. Végül dúsítsuk a levest a házi mandulaitallal. Ha szükséges, ismét sózzuk meg. Aprított petrezselyemmel és mandulaszemekkel díszítve tálaljuk.

30 perc + áztatás

1 adag 525 kcal

A laktózmentes receptek egyik legjobbja, a mandulás hagymaleves

Fotó: Fanny magazin

Zellerröszti lila hagymás mártással

HOZZÁVALÓK (4 SZEMÉLYRE):

500 g zellergumó

só

1 tojás

1-2 ek. teljes kiőrlésű liszt

1-2 ek. olívaolaj

A MÁRTÁSHOZ:

1 nagy fej lila hagyma

só

1 tk. citromlé

őrölt fehér bors

200 g szójajoghurt

ELKÉSZÍTÉS:

1. A zellert hámozzuk meg, nagy lyukú reszelőn reszeljük le. Sózzuk be alaposan, majd dolgozzuk össze a felvert tojással és annyi liszttel, hogy laza masszát kapjunk. Tegyük félre.

2. Közben a mártáshoz a lila hagymát hámozzuk meg, aprítsuk fel. Csorgassuk hozzá a citromlét, sózzuk, borsozzuk meg. Végül a fűszeres hagymát forgassuk bele a szójajoghurtba.