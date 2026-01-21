Háborúellenes GyűlésDudás MikiTisza-AdóJákli Mónika
Laktózmentes receptek: teljes menüsor egyszerűen. Mutatjuk a legjobb fogásokat!

egészséges életmód
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 21. 10:58
laktózmentes étrenddesszertekrecept
A leves, a főétel és a desszert is lehet laktózmentes, mégis elképesztően finom. A laktózmentes receptek nemcsak az érzékenyek számára megoldás, hanem azoknak is jó lehet, akik könnyebb, kímélőbb fogásokat keresnek. A Fanny magazin jóvoltából egy komplett menüsort mutatunk laktózmentes ételekből.
Bors
A szerző cikkei

Egyre több ember küzd laktózérzékenységgel, ezért különösen fontos, hogy odafigyeljenek, milyen alapanyagokból készült ételeket fogyasztanak. A laktózmentes receptek segítségével elkerülhetők a kellemetlen panaszok, mint a hasmenés, hasi görcsök, puffadás, sőt súlyosabb esetekben a láz. Mutatunk három szuper laktózmentes ételt, egy levest, egy főételt és egy desszertet, amelyekkel élvezheted a jól ismert laktózmentes ételeket anélkül, hogy kínzó tünetek jelentkeznének.

röszti egy tányéron, a laktózmentes receptek közül az egyik.
Egyáltalán nem lehetetlen menüsort készíteni laktózmentes receptekből, mutatjuk, hogyan! 
Fotó: Lartos_82 /  Shutterstock 

Menüsor laktózmentes receptekből

Recept laktózérzékenyeknek? Mutatjuk!

Mandulás hagymaleves

HOZZÁVALÓK (4 SZEMÉLYRE):

  • 200 g hántolt mandulabél + a díszítéshez
  • 400 g vöröshagyma
  • 2-3 ek. olívaolaj, fontos, hogy az igazi, eredeti olívaolajat használjuk
  • 5-6 gerezd fokhagyma
  • só ízlés szerint
  • 2 ág kakukkfű
  • 4-5 babérlevél
  • 1 liter rizsital vagy zabital
  • 1 csokor friss petrezselyem

ELKÉSZÍTÉS:

1. Első lépésként előző nap a mandulát áztassuk be hideg vízbe. Másnap öntsük le az áztatólevét, és a mandulát turmixoljuk simára 300-400 ml vízzel.

2. A vöröshagymát hámozzuk meg, majd karikázzuk fel. Néhány perc alatt pároljuk üvegesre a felforrósított olívaolajon.

3. Közben az immunrendszer egyik legjobb támogatóját, a fokhagymát is tisztítsuk meg, aprítsuk fel, adjuk a hagymás alaphoz. Sózzuk, csipkedjük rá a leöblített kakukkfű leveleit. Keverjük hozzá a babérlevet, majd öntsük fel a rizs- vagy zabitallal. Forraljuk néhány percen keresztül.

4. Végül dúsítsuk a levest a házi mandulaitallal. Ha szükséges, ismét sózzuk meg. Aprított petrezselyemmel és mandulaszemekkel díszítve tálaljuk.

30 perc + áztatás

1 adag 525 kcal

egy tányér leves, laktózmentes receptek egyike.
A laktózmentes receptek egyik legjobbja, a mandulás hagymaleves
Fotó: Fanny magazin

Zellerröszti lila hagymás mártással

HOZZÁVALÓK (4 SZEMÉLYRE):

  • 500 g zellergumó
  • 1 tojás
  • 1-2 ek. teljes kiőrlésű liszt
  • 1-2 ek. olívaolaj

A MÁRTÁSHOZ:

  • 1 nagy fej lila hagyma
  • 1 tk. citromlé
  • őrölt fehér bors
  • 200 g szójajoghurt

ELKÉSZÍTÉS:

1. A zellert hámozzuk meg, nagy lyukú reszelőn reszeljük le. Sózzuk be alaposan, majd dolgozzuk össze a felvert tojással és annyi liszttel, hogy laza masszát kapjunk. Tegyük félre.

2. Közben a mártáshoz a lila hagymát hámozzuk meg, aprítsuk fel. Csorgassuk hozzá a citromlét, sózzuk, borsozzuk meg. Végül a fűszeres hagymát forgassuk bele a szójajoghurtba.

3. A zelleres masszából egy evőkanállal tegyünk halmokat sütőpapírral bélelt tepsibe, és lapítsuk el őket. Kenjük át mindet olajjal, majd süssük aranyszínűre 180 fokos sütőben 30-35 perc alatt. A mártogatóssal tálaljuk a családnak.
 

FANNY-TIPP: Ízesíthetjük a zellert 1 meghámozott és durvára lereszelt almával is.

40 perc

1 adag 190 kcal

Zellerröszti lilahagymamártással, a laktózmentes receptek egyike.
A laktózmentes receptek egyike, a Zellerröszti lilahagymamártással
Fotó: Fanny magazin

Áfonyás-mandulás golyócskák

HOZZÁVALÓK (4 SZEMÉLYRE):

  • 80-100 g laktózmentes vaj vagy margarin
  • 2-3 ek. agávészirup
  • 1 vaníliarúd
  • 50 g finomra darált dióbél
  • 50 g durvára tört dióbél
  • 50 g finomra darált mandulabél
  • 50 g durvára tört mandulabél
  • 50 g aszalt vörös áfonya

A BANÁNTURMIXHOZ:

  • 2-3 banán
  • 800 ml zabital
  • 6-8 mentalevél

ELKÉSZÍTÉS:

1. Dolgozzuk össze a szobahőmérsékletű vajat az agávésziruppal, a vanília kikapart belsejével, a kétféle dióval és a mandulával, valamint az áfonyával. Formázzunk diónyi golyókat a masszából, majd rendezzük el egy tálcán, és egészen tálalásig tegyük be a hűtőszekrénybe.

2. A banánt hámozzuk meg, majd karikázzuk fel. Turmixgépben pürésítsük a zabitallal és a mentalevéllel együtt.

3. Töltsük poharakba. Kínáljuk a golyók mellé.

20 perc

1 adag 775 kcal

Laktózmentes receptekből készült citromfüves birsleves áfonyás-mandulás desszert
Laktózmentes receptekből készült desszert: citromfüves birsleves áfonyás-mandulás változatban.
Fotó: Fanny magazin

További receptek laktózérzékenyeknek a mindmegette oldalán!

Az alábbi videóból egy laktózmentes desszert elkészítését lesheted el:

Az alábbi recepteket is érdemes elkészítened:

 

