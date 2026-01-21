Laktózmentes receptek: teljes menüsor egyszerűen. Mutatjuk a legjobb fogásokat!

Egyre több ember küzd laktózérzékenységgel, ezért különösen fontos, hogy odafigyeljenek, milyen alapanyagokból készült ételeket fogyasztanak. A laktózmentes receptek segítségével elkerülhetők a kellemetlen panaszok, mint a hasmenés, hasi görcsök, puffadás, sőt súlyosabb esetekben a láz. Mutatunk három szuper laktózmentes ételt, egy levest, egy főételt és egy desszertet, amelyekkel élvezheted a jól ismert laktózmentes ételeket anélkül, hogy kínzó tünetek jelentkeznének.
Recept laktózérzékenyeknek? Mutatjuk!
HOZZÁVALÓK (4 SZEMÉLYRE):
ELKÉSZÍTÉS:
1. Első lépésként előző nap a mandulát áztassuk be hideg vízbe. Másnap öntsük le az áztatólevét, és a mandulát turmixoljuk simára 300-400 ml vízzel.
2. A vöröshagymát hámozzuk meg, majd karikázzuk fel. Néhány perc alatt pároljuk üvegesre a felforrósított olívaolajon.
3. Közben az immunrendszer egyik legjobb támogatóját, a fokhagymát is tisztítsuk meg, aprítsuk fel, adjuk a hagymás alaphoz. Sózzuk, csipkedjük rá a leöblített kakukkfű leveleit. Keverjük hozzá a babérlevet, majd öntsük fel a rizs- vagy zabitallal. Forraljuk néhány percen keresztül.
4. Végül dúsítsuk a levest a házi mandulaitallal. Ha szükséges, ismét sózzuk meg. Aprított petrezselyemmel és mandulaszemekkel díszítve tálaljuk.
30 perc + áztatás
1 adag 525 kcal
HOZZÁVALÓK (4 SZEMÉLYRE):
A MÁRTÁSHOZ:
ELKÉSZÍTÉS:
1. A zellert hámozzuk meg, nagy lyukú reszelőn reszeljük le. Sózzuk be alaposan, majd dolgozzuk össze a felvert tojással és annyi liszttel, hogy laza masszát kapjunk. Tegyük félre.
2. Közben a mártáshoz a lila hagymát hámozzuk meg, aprítsuk fel. Csorgassuk hozzá a citromlét, sózzuk, borsozzuk meg. Végül a fűszeres hagymát forgassuk bele a szójajoghurtba.
3. A zelleres masszából egy evőkanállal tegyünk halmokat sütőpapírral bélelt tepsibe, és lapítsuk el őket. Kenjük át mindet olajjal, majd süssük aranyszínűre 180 fokos sütőben 30-35 perc alatt. A mártogatóssal tálaljuk a családnak.
FANNY-TIPP: Ízesíthetjük a zellert 1 meghámozott és durvára lereszelt almával is.
40 perc
1 adag 190 kcal
HOZZÁVALÓK (4 SZEMÉLYRE):
A BANÁNTURMIXHOZ:
ELKÉSZÍTÉS:
1. Dolgozzuk össze a szobahőmérsékletű vajat az agávésziruppal, a vanília kikapart belsejével, a kétféle dióval és a mandulával, valamint az áfonyával. Formázzunk diónyi golyókat a masszából, majd rendezzük el egy tálcán, és egészen tálalásig tegyük be a hűtőszekrénybe.
2. A banánt hámozzuk meg, majd karikázzuk fel. Turmixgépben pürésítsük a zabitallal és a mentalevéllel együtt.
3. Töltsük poharakba. Kínáljuk a golyók mellé.
20 perc
1 adag 775 kcal
Az alábbi videóból egy laktózmentes desszert elkészítését lesheted el:
