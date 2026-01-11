10 tipp, amivel egyszerűen csökkentheted a rezsit

A spórolás sokszor apró, hétköznapi döntéseken múlik.

Néhány egyszerű tipp-pel látványosan csökkentheted a rezsit.

A spórolás nemcsak a pénztárcádnak tesz jót, hanem a környezetnek is.

Az energiaárak az utóbbi időben sokunk életét megkeserítik, ezért egyre fontosabb, hogy tudatosabban bánjunk az árammal és a fűtéssel. Mutatjuk, melyek azok a spórolási trükkök, amelyekkel a legtöbb energiát megtakaríthatod otthon. Apró lépések ezek, mégis hosszú távon jól érezhető könnyebbséget hoznak a mindennapokban.

Fotó: Teknős Miklós / Magyar Nemzet

10 tipp a hatékony rezsicsökkentéshez

Zárd ki a huzatot az ablakoknál és ajtóknál

Ha a lakás nem új építésű, a meleg könnyen kiszökhet a réseken. Az ablakok, ajtók, a padló és a kémény környéke gyakran problémás. A házilagos szigetelés is sokat javíthat a helyzeten, és már az első fűtési szezonban érezhető a hatása. Hagyd pihenni a szárítógépet

A szárítógép az egyik legenergiaigényesebb háztartási eszköz. Ha időd engedi, inkább teregesd ki a ruhákat egy állványon. Kapcsold ki a készenléti üzemmódot

Sok készülék akkor is fogyaszt, amikor csak standby módban várakozik. Ha kihúzod a konnektorból, vagy kapcsolós elosztót használsz, egész évben rengeteg energiát spórolsz meg. Szigeteld a melegvíztárolót

Ha bojlered van, egy vastagabb szigetelőréteg segít hosszabban melegen tartani a benne lévő vizet. Így kevesebbet kell utófűtenie, ami közvetlenül csökkenti a fogyasztást. Csak annyi vizet forralj, amennyire szükséged van

A vízforralókban sokszor jóval több vizet forralunk fel, mint amennyit felhasználunk. Ha csak a tényleges mennyiséget töltöd bele, máris kevesebb energiát égetsz el. Moss hidegebb vízben és ritkábban

A mai mosószerek alacsonyabb hőfokon is jól dolgoznak. A 30 fokos mosás bőven elég a legtöbb ruhához, és ha heti egy programmal kevesebbet futtatsz, az is sokat számít. Csak tele mosogatógépet indíts be

Ha félig pakolod a mosogatógépet, a használata akkor is ugyanannyi energiát igényel, mint amikor tele van. Érdemes megvárnod, amíg teljesen megtelik a gép. A fürdőkád helyett válaszd a zuhanyt

Bár jólesik elmerülni egy teli kád vízben, sokkal több meleg vizet kell elhasználni hozzá, mint amennyit egy rövid zuhanyzás során. Ha hetente csak egy alkalommal a zuhany alá állsz be a kádazás helyett, már az is látható megtakarítást hozhat. Rövidítsd le a zuhanyzást

Ha te is azok közé tartozol, akik szeretik legalább fél órán át áztatni magukat a zuhany alatt, az alacsonyabb rezsiköltséged csökkentése érdekében célszerű lerövidíteni a pancsolás idejét. Már napi 4-5 perc megspórolása is látványosan csökkentheti a fogyasztást, különösen, ha bojlert használsz. Kapcsold le a villanyt, ha kimész a szobából

Apróságnak tűnik, de ha szokásoddá válik, hosszú távon sok energiát megspórolhatsz. Még jobb, ha fokozatosan LED-re cseréled az égőket.

A spórolás érdekében megéri odafigyelni

Az energiatakarékosság ma már nem csupán pénzügyi kérdés. A tudatosabb használattal kevésbé terheled a környezetet, mérsékled az energiapazarlást, és fenntarthatóbbá teheted a saját otthonod is. Nem kell egyszerre mindent megváltoztatnod; kezdd egy-két lépéssel, és meglátod, mennyire hamar rutinná válnak.

