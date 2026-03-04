Nagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
13°C Székesfehérvár

Kázmér névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Curtis felesége nem tagadta: ma is estig tart majd

curtis
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 04. 15:10
barnai juditjudieA Nagy Duett
Kemény napok ezek a házaspár számára. Curtis és felesége, Judie jelenleg A Nagy Duett színpadán bizonyítanak hétről hétre.
Bors
A szerző cikkei

A Nagy Duett színpadán bizonyítja azt a rapper, Curtis és felesége, Barnai Judit, avagy Judie, hogy nem csak szerelmesekként, de előadókként is megállják a helyüket együtt. Ez sikerült is nekik, miután a legutóbbi élő show-ban maximális pontot gyűjtöttek a műsorban nyújtott teljesítményükért, ráadásként ők lettek az adásgyőztesek is. Jelenleg már nagy erőkkel készülnek a következő megmérettetésre, ami miatt bizony ma is későn érnek majd haza.

Curtis és Judie az Ázsia Expressz kihívásai után gyakorlatilag felüdülésnek élik meg az énekpróbákat (Fotó: Bors)
Curtis és Judie újabb megmérettetés előtt áll / Fotó: Bors

Curtis és felesége már nagy erőkkel készül A Nagy Duettre

Ma is próba estig. Nagyon készülünk Székivel

- jelentette be nemrég a közösségi oldalán Judie, egy olyan fotó társaságában, amely az énekteremben, a mikrofon mögött állva készült róla.

Azt, hogy ezúttal milyen produkcióval áll színpadra a házaspár, egyelőre még nem tudni, ám annyi bizonyos, hogy ezúttal is lelkesen vetik bele magukat az újabb kihívásba.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu