Curtis felesége nem tagadta: ma is estig tart majd

A Nagy Duett színpadán bizonyítja azt a rapper, Curtis és felesége, Barnai Judit, avagy Judie, hogy nem csak szerelmesekként, de előadókként is megállják a helyüket együtt. Ez sikerült is nekik, miután a legutóbbi élő show-ban maximális pontot gyűjtöttek a műsorban nyújtott teljesítményükért, ráadásként ők lettek az adásgyőztesek is. Jelenleg már nagy erőkkel készülnek a következő megmérettetésre, ami miatt bizony ma is későn érnek majd haza.

Curtis és Judie újabb megmérettetés előtt áll / Fotó: Bors

Curtis és felesége már nagy erőkkel készül A Nagy Duettre

Ma is próba estig. Nagyon készülünk Székivel

- jelentette be nemrég a közösségi oldalán Judie, egy olyan fotó társaságában, amely az énekteremben, a mikrofon mögött állva készült róla.

Azt, hogy ezúttal milyen produkcióval áll színpadra a házaspár, egyelőre még nem tudni, ám annyi bizonyos, hogy ezúttal is lelkesen vetik bele magukat az újabb kihívásba.