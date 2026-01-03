SátoraljaújhelyTisza-Adó14. havi nyugdíj
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
1°C Székesfehérvár

Benjámin, Genovéva névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Jó spórolási tippeket követő nő, aki éppen pénzt dob be a perselyébe.

Ezekkel az egyszerű spórolási tippekkel te is meggazdagodhatsz

megtakarítás
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 03. 16:15
spórolási trükkspórolás
Szeretnél végre megtakarítani egy kis pénzt, de nem tudod, hogyan kezdj bele? Akkor ne menj sehova, ugyanis cikkünkben olyan spórolási tippeket gyűjtöttünk össze, amelyekkel rövid időn belül meggazdagodhatsz.
Szabó Eszter Sára
A szerző cikkei

Sokan úgy gondolják, hogy a gazdagok nem foglalkoznak a spórolással, hiszen bármikor megengedhetik maguknak a legdrágább dolgokat. A valóság ezzel szemben az, hogy a legtöbb vagyonos ember elképesztően tudatosan bánik a pénzzel. A következő spórolási tippek elsőre talán furcsának tűnnek, de éppen ezek révén építik fel a gazdagok a vagyonukat, vagy őrzik meg azt hosszú távon.

Megfelelő spórolási tippeket követő nő pénzt dob a perselyébe.
A következő spórolási tippekkel sokat tehetsz félre!
Fotó: Getty Images
  • Írd fel rendszeresen a kiadásaidat.
  • Próbáld elkerülni az impulzusvásárlást.
  • Ne rövid, hanem hosszú távra tervezz.
  • Tanuld meg a kiadás és a befektetés közti különbséget.
  • Nyiss megtakarítási számlát.
  • Ne a „belefér-e” elvét, hanem a „megéri-e” módszerét alkalmazd.
  • Minden forintnak legyen célja.

Hogyan takaríthatunk meg pénzt? Mutatjuk a legtutibb spórolási tippeket

1. Mindent listáznak – De máshogy, mint gondolnád 

Az igazi spórolási tippek szakértői nemcsak a bevásárlólistát írják össze, hanem a nagyobb kiadásokat is rendszeresen naplózzák – sőt, időről időre visszanézik, mire ment el a legtöbb pénz. Ezzel nemcsak a túlköltést kerülik el, de olyan felesleges tételeket is kiszűrnek, amik hónapról hónapra észrevétlenül csúsznának be.

2. Soha nem vesznek meg valamit elsőre – Még akkor sem, ha megtehetnék

A gazdag emberek gyakran 24-48 órát várnak egy-egy impulzusvásárlás előtt. Ha akkor is szükségesnek érzik, megveszik – ha nem, máris megspóroltak akár több tízezer forintot. Ez a tudatos kontroll az egyik legalapvetőbb spórolási tipp, amit érdemes ellesni tőlük.

3. A „nem olcsóbb, hanem hosszabb távra” elvet követik

A leggazdagabbak nem feltétlenül vesznek meg valamit, mert olcsó – sőt. Ők azt nézik, mi tart tovább, mi javítható, mi őrzi meg az értékét. Így nem költenek évente új cipőre vagy háztartási gépre, hanem egyszer beruháznak egy minőségi darabra, ami hosszú távon sokkal olcsóbb.

Apa és gyermeke pénzt dob a perselybe, mert jó spórolási tippeket alkalmaznak.
Hasznos lehet, ha megtakarítási számlát nyitsz.
Fotó: Shutterstock 

4. Tudják, mikor nem éri meg spórolni

Furcsa ellentmondás, de az igazán jól keresők pontosan tudják, mikor nem szabad spórolni: egészségre, oktatásra, pihenésre vagy megbízható munkaerőre mindig költenek. Mert tudják, hogy ezek nem kiadások, hanem befektetések.

5. Automatikus megtakarítás – Szigorúan külön számlára

A gazdag emberek legtöbbször automatikusan utaltatják a bevételük egy részét megtakarítási számlára, és úgy kezelik, mintha nem is lenne az övék. Ez az egyik legalapvetőbb spórolási tipp, amit bárki alkalmazhat, akár kis jövedelemből is, a lényeg a rendszeresség.

6. Minimalizálják az előfizetéseiket – Csak azt tartják meg, ami valóban használatban van

A pénzügyi tudatosság egyik legmeglepőbb eleme: a gazdagok sem fizetnek olyan dolgokért, amiket nem használnak. Ha egy streaming szolgáltatást csak havonta egyszer vesznek igénybe, máris lemondják, mert nem az a kérdés, „belefér-e”, hanem az, hogy megéri-e.

7. Minden forintnak van célja

A leggazdagabbak gyakran nem tartanak nagy összegeket „csak úgy” a számlán – a pénz mindig dolgozik. Lehet befektetve, félretéve egy célnak, vagy már eltervezve. Ez a tudatosság az, ami kiemeli őket a többség közül, és ezt bárki elkezdheti alkalmazni már holnaptól.

Ha szeretnél gazdaságosabban élni, nem biztos, hogy kevesebbet kell költened. Elég, ha úgy gondolkodsz, mint a gazdagok. A fenti spórolási tippek sokkal többet érnek, mint bármilyen pénzügyi tanfolyam, mivel ezek a gyakorlatban is működnek.

Az alábbi videóban további spórolási tippeket találsz a témával kapcsolatban:

Ezek a spórolási tippeket tartalmazó cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu