Ezekkel az egyszerű spórolási tippekkel te is meggazdagodhatsz

Sokan úgy gondolják, hogy a gazdagok nem foglalkoznak a spórolással, hiszen bármikor megengedhetik maguknak a legdrágább dolgokat. A valóság ezzel szemben az, hogy a legtöbb vagyonos ember elképesztően tudatosan bánik a pénzzel. A következő spórolási tippek elsőre talán furcsának tűnnek, de éppen ezek révén építik fel a gazdagok a vagyonukat, vagy őrzik meg azt hosszú távon.

A következő spórolási tippekkel sokat tehetsz félre!

Fotó: Getty Images

Írd fel rendszeresen a kiadásaidat.

Próbáld elkerülni az impulzusvásárlást.

Ne rövid, hanem hosszú távra tervezz.

Tanuld meg a kiadás és a befektetés közti különbséget.

Nyiss megtakarítási számlát.

Ne a „belefér-e” elvét, hanem a „megéri-e” módszerét alkalmazd.

Minden forintnak legyen célja.

Hogyan takaríthatunk meg pénzt? Mutatjuk a legtutibb spórolási tippeket

1. Mindent listáznak – De máshogy, mint gondolnád

Az igazi spórolási tippek szakértői nemcsak a bevásárlólistát írják össze, hanem a nagyobb kiadásokat is rendszeresen naplózzák – sőt, időről időre visszanézik, mire ment el a legtöbb pénz. Ezzel nemcsak a túlköltést kerülik el, de olyan felesleges tételeket is kiszűrnek, amik hónapról hónapra észrevétlenül csúsznának be.

2. Soha nem vesznek meg valamit elsőre – Még akkor sem, ha megtehetnék

A gazdag emberek gyakran 24-48 órát várnak egy-egy impulzusvásárlás előtt. Ha akkor is szükségesnek érzik, megveszik – ha nem, máris megspóroltak akár több tízezer forintot. Ez a tudatos kontroll az egyik legalapvetőbb spórolási tipp, amit érdemes ellesni tőlük.

3. A „nem olcsóbb, hanem hosszabb távra” elvet követik

A leggazdagabbak nem feltétlenül vesznek meg valamit, mert olcsó – sőt. Ők azt nézik, mi tart tovább, mi javítható, mi őrzi meg az értékét. Így nem költenek évente új cipőre vagy háztartási gépre, hanem egyszer beruháznak egy minőségi darabra, ami hosszú távon sokkal olcsóbb.

Hasznos lehet, ha megtakarítási számlát nyitsz.

Fotó: Shutterstock

4. Tudják, mikor nem éri meg spórolni

Furcsa ellentmondás, de az igazán jól keresők pontosan tudják, mikor nem szabad spórolni: egészségre, oktatásra, pihenésre vagy megbízható munkaerőre mindig költenek. Mert tudják, hogy ezek nem kiadások, hanem befektetések.