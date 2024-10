Szinte lerobban majd a vízkő: így tisztítsd meg a vízforralódat!

Igazi életmentő berendezés a vízforraló azok számára, akik imádnak teázni, és kedvelik az instant kávét is. Egy idő után azonban vízkövessé válik, amelyet még alapos súrolással sem lehet eltávolítani. Szerencsére, létezik megoldás erre a problémára: a Mindmegette nemrég egy egyszerű, de hatékony tippet osztott meg, amely szinte lerobbantja majd a vízkövet a vízforralóról!

Így tüntetheted el a vízkövet a vízforralóról / Fotó: Pexels

Az ecet még a vízforralóval is csodákra képes

Az ecet a legmakacsabb vízkövet is képes eltávolítani, ráadásul súrolni sem kell a vízforraló belsejét. Önts a vízforraló belsejébe két-három deciliter ecetet és ugyanennyi vizet, majd hagyd állni egy órán át. Ha az idő letelt, kapcsold be a forralót és forrald fel az ecetes vizet. Mindenképp nyisd ki az ablakot a konyhában, mert a keletkező gőzök irritálhatják a nyálkahártyát. A felforrt ecetes vizet hagyd legalább fél órán át a forralóban, majd öntsd ki. A vízforraló száját (csőrét) egy szivaccsal dörzsöld át, hogy a maradék vízkődarabok is eltűnjenek.