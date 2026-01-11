Fidesz-kongresszusDudás MikiHavazásTisza-Adó
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
-2°C Székesfehérvár

Ágota névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Rezsi miatt telefonáló nő, akinek fontos a spórolás

10 tipp, amivel egyszerűen csökkentheted a rezsit télen

rezsiárak
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 11. 09:15 / FRISSÍTÉS: 2026. január 11. 10:41
tippek-trükkökrezsicsökkentésspórolás
Úgy érzed, semmit sem tehetsz télen a magas számlák ellen? A spórolást apró változtatásokkal is el lehet érni. Olyan hétköznapi megoldásokat mutatunk, amelyekkel szinte észrevétlenül csökkentheted a kiadásaidat.
Szabó Szilvi
A szerző cikkei
  • A spórolás sokszor apró, hétköznapi döntéseken múlik.
  • Néhány egyszerű tipp-pel látványosan csökkentheted a rezsit télen.
  • A spórolás nemcsak a pénztárcádnak tesz jót, hanem a környezetnek is.

Télen még fontosabb, hogy tudatosabban bánjunk az árammal és a fűtéssel. Mutatjuk, melyek azok a spórolási trükkök, amelyekkel a legtöbb energiát megtakaríthatod otthon. Apró lépések ezek, mégis hosszú távon jól érezhető könnyebbséget hoznak a mindennapokban. 

Spórolás a közüzemi számlákon
A spórolás apró lépésekből áll. A rezsit már néhány egyszerű trükkel is látványosan csökkentheted.
Fotó: Teknős Miklós / Magyar Nemzet

10 tipp a hatékony rezsicsökkentéshez

  1. Zárd ki a huzatot az ablakoknál és ajtóknál
    Ha a lakás nem új építésű, a meleg könnyen kiszökhet a réseken. Az ablakok, ajtók, a padló és a kémény környéke gyakran problémás. A házilagos szigetelés is sokat javíthat a helyzeten, és már az első fűtési szezonban érezhető a hatása.
  2. Hagyd pihenni a szárítógépet
    A szárítógép az egyik legenergiaigényesebb háztartási eszköz. Ha időd engedi, inkább teregesd ki a ruhákat egy állványon.
  3. Kapcsold ki a készenléti üzemmódot
    Sok készülék akkor is fogyaszt, amikor csak standby módban várakozik. Ha kihúzod a konnektorból, vagy kapcsolós elosztót használsz, egész évben rengeteg energiát spórolsz meg.
  4. Szigeteld a melegvíztárolót
    Ha bojlered van, egy vastagabb szigetelőréteg segít hosszabban melegen tartani a benne lévő vizet. Így kevesebbet kell utófűtenie, ami közvetlenül csökkenti a fogyasztást.
  5. Csak annyi vizet forralj, amennyire szükséged van
    A vízforralókban sokszor jóval több vizet forralunk fel, mint amennyit felhasználunk. Ha csak a tényleges mennyiséget töltöd bele, máris kevesebb energiát égetsz el. 
  6. Moss hidegebb vízben és ritkábban
    A mai mosószerek alacsonyabb hőfokon is jól dolgoznak. A 30 fokos mosás bőven elég a legtöbb ruhához, és ha heti egy programmal kevesebbet futtatsz, az is sokat számít.
  7. Csak tele mosogatógépet indíts be
    Ha félig pakolod a mosogatógépet, a használata akkor is ugyanannyi energiát igényel, mint amikor tele van. Érdemes megvárnod, amíg teljesen megtelik a gép.
  8. A fürdőkád helyett válaszd a zuhanyt
    Bár jólesik elmerülni egy teli kád vízben, sokkal több meleg vizet kell elhasználni hozzá, mint amennyit egy rövid zuhanyzás során. Ha hetente csak egy alkalommal a zuhany alá állsz be a kádazás helyett, már az is látható megtakarítást hozhat.
  9. Rövidítsd le a zuhanyzást
    Ha te is azok közé tartozol, akik szeretik legalább fél órán át áztatni magukat a zuhany alatt, az alacsonyabb rezsiköltséged csökkentése érdekében célszerű lerövidíteni a pancsolás idejét. Már napi 4-5 perc megspórolása is látványosan csökkentheti a fogyasztást, különösen, ha bojlert használsz.
  10. Kapcsold le a villanyt, ha kimész a szobából
    Apróságnak tűnik, de ha szokásoddá válik, hosszú távon sok energiát megspórolhatsz. Még jobb, ha fokozatosan LED-re cseréled az égőket.

A spórolás érdekében megéri odafigyelni

Az energiatakarékosság ma már nem csupán pénzügyi kérdés. A tudatosabb használattal kevésbé terheled a környezetet, mérsékled az energiapazarlást, és fenntarthatóbbá teheted a saját otthonod is. Nem kell egyszerre mindent megváltoztatnod; kezdd egy-két lépéssel, és meglátod, mennyire hamar rutinná válnak.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu