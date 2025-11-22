Emilio Lánya EsküvőHavazás14. havi nyugdíjMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
2°C Székesfehérvár

Cecília névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Ugye te nem ezt a mosási programot használod? Brutális rezsit csinál

házi praktika
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 22. 10:15
spórolási trükkmosógéprezsimosás
Te hogyan mosol a hétköznapokban? A mosási programok nem véletlenül léteznek; mindegyik más-más feladat elvégzésére szolgál, de jó ha tisztában vagyunk azzal is, melyik, mennyi fogyasztást jelent a háztartásnak. Főleg, mert van egy közkedvelt beállítás, ami jelentősen megnöveli a villanyszámlát. Mutatjuk melyik az!
Ripszám Boglárka
A szerző cikkei

Rengetegen választjuk az egyszerű és gyors megoldásokat, mert azt gondoljuk, hogy ezek általában a legtakarékosabbak is. De a mosógép esetében ez nem így van. Ez a mosási program több pénzed nyeli el, mint a többi.

Rossz mosási programot használó nő
Ezt a mosási programot inkább ne alkalmazd, ha nem szeretnél plusz költséget a villanyszámládon!
Fotó: 123RF

A gyorsmosási program valódi energianyelő

Amikor sürget az idő vagy egyszerűen türelmetlenek vagyunk egy hosszabb mosási programot kivárni, csak benyomjuk a gyorsmosás gombot, és kb. 25 perc múlva már teregethetünk is. Azonban épp ez a mód az, ami a legtöbb áramot használja el, hiszen ahhoz, hogy ennyire rövid idő alatt kitisztítsa a szennyest, a gépnek hirtelen, nagy teljesítménnyel kell felfűtenie a vizet, ami sokkal több energiát igényel, mint a klasszikus, átlagos időtartamban futó mosóprogramok.

De a mindennapi tisztításhoz egyébként sem ajánlott ezt használni, mivel a gyorsmosás nem tud elbánni a makacsabb foltokkal és szennyeződésekkel. A mosószernek nincs ideje hatni, ezért a ruhák sokszor nem lesznek patyolattiszták, amikor kivesszük őket a gépből. Ilyenkor pedig jön az értetlenkedés és az újraindítás. Valamint a dupla víz- és áramfogyasztás.

Mikor mossunk gyors mosóprogramon?

  • Ha enyhén szennyezettek a ruhák
  • Csak felfrissíteni szeretnénk egy darabot (például egy 1 órán át viselt pólót)

Melyik a legtakarékosabb mosási program?

Eco mosási programot indító nő
Az eco mosási programmal lehetünk a legenergia-, víz- és pénztakarékosabbak
Fotó: 123RF

Ha tényleg a spórolás a cél, az öko vagy eco programot válaszd! Hosszabb ideig tart, de cserébe akár 50%-kal kevesebb energiát fog fogyasztani a gép, mivel alacsonyabb hőfokon mos, és a vízzel is okosabban bánik. Egyenletesen melegíti fel a vizet, ezért nemcsak pénztárcabarátabb, de hatékonyabb és kíméletesebb is lesz.

Mosási tippek:

  1. Havi egyszer moss magasabb hőfokon is! Ez nem spórolás, inkább higiéniai szempontból fontos, hogy időnként indíts egy 60 fokos mosást is, mert magasabb hőfokon a kellemetlen szagoktól és a baktériumoktól is megszabadulhatsz.
  2. Erősen szennyezett ruhákhoz nem biztos, hogy alkalmas lesz, hiszen az alacsonyabb hőmérséklet és a rövidebb mosási idő nem mindig hatékony például az olaj- vagy vérfoltok ellen.
  3. Bizonyos anyagok esetében sem ajánlott öko programon mosni. A gyapjú, selyem vagy hímzett darabok különleges ápolást igényelnek, amit ez a mosóprogram nem minden esetben tud teljesíteni.
  4. Tapasztald ki mennyi mosószerre van szükség! Mivel az energiatakarékos programok kevesebb vizet használnak, a megszokott mennyiségű mosószer lehet, hogy sok lesz. 

Így választhatod ki a legjobb programot a mosáshoz:

Még több tippért olvas el alábbi cikkeinket is:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu