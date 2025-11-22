Ugye te nem ezt a mosási programot használod? Brutális rezsit csinál

Rengetegen választjuk az egyszerű és gyors megoldásokat, mert azt gondoljuk, hogy ezek általában a legtakarékosabbak is. De a mosógép esetében ez nem így van. Ez a mosási program több pénzed nyeli el, mint a többi.
Amikor sürget az idő vagy egyszerűen türelmetlenek vagyunk egy hosszabb mosási programot kivárni, csak benyomjuk a gyorsmosás gombot, és kb. 25 perc múlva már teregethetünk is. Azonban épp ez a mód az, ami a legtöbb áramot használja el, hiszen ahhoz, hogy ennyire rövid idő alatt kitisztítsa a szennyest, a gépnek hirtelen, nagy teljesítménnyel kell felfűtenie a vizet, ami sokkal több energiát igényel, mint a klasszikus, átlagos időtartamban futó mosóprogramok.
De a mindennapi tisztításhoz egyébként sem ajánlott ezt használni, mivel a gyorsmosás nem tud elbánni a makacsabb foltokkal és szennyeződésekkel. A mosószernek nincs ideje hatni, ezért a ruhák sokszor nem lesznek patyolattiszták, amikor kivesszük őket a gépből. Ilyenkor pedig jön az értetlenkedés és az újraindítás. Valamint a dupla víz- és áramfogyasztás.
Ha tényleg a spórolás a cél, az öko vagy eco programot válaszd! Hosszabb ideig tart, de cserébe akár 50%-kal kevesebb energiát fog fogyasztani a gép, mivel alacsonyabb hőfokon mos, és a vízzel is okosabban bánik. Egyenletesen melegíti fel a vizet, ezért nemcsak pénztárcabarátabb, de hatékonyabb és kíméletesebb is lesz.
Így választhatod ki a legjobb programot a mosáshoz:
Még több tippért olvas el alábbi cikkeinket is:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.