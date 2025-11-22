Ugye te nem ezt a mosási programot használod? Brutális rezsit csinál

Rengetegen választjuk az egyszerű és gyors megoldásokat, mert azt gondoljuk, hogy ezek általában a legtakarékosabbak is. De a mosógép esetében ez nem így van. Ez a mosási program több pénzed nyeli el, mint a többi.

Ezt a mosási programot inkább ne alkalmazd, ha nem szeretnél plusz költséget a villanyszámládon!

Fotó: 123RF

A gyorsmosási program valódi energianyelő

Amikor sürget az idő vagy egyszerűen türelmetlenek vagyunk egy hosszabb mosási programot kivárni, csak benyomjuk a gyorsmosás gombot, és kb. 25 perc múlva már teregethetünk is. Azonban épp ez a mód az, ami a legtöbb áramot használja el, hiszen ahhoz, hogy ennyire rövid idő alatt kitisztítsa a szennyest, a gépnek hirtelen, nagy teljesítménnyel kell felfűtenie a vizet, ami sokkal több energiát igényel, mint a klasszikus, átlagos időtartamban futó mosóprogramok.

De a mindennapi tisztításhoz egyébként sem ajánlott ezt használni, mivel a gyorsmosás nem tud elbánni a makacsabb foltokkal és szennyeződésekkel. A mosószernek nincs ideje hatni, ezért a ruhák sokszor nem lesznek patyolattiszták, amikor kivesszük őket a gépből. Ilyenkor pedig jön az értetlenkedés és az újraindítás. Valamint a dupla víz- és áramfogyasztás.

Mikor mossunk gyors mosóprogramon?

Ha enyhén szennyezettek a ruhák

Csak felfrissíteni szeretnénk egy darabot (például egy 1 órán át viselt pólót)

Melyik a legtakarékosabb mosási program?

Az eco mosási programmal lehetünk a legenergia-, víz- és pénztakarékosabbak

Fotó: 123RF

Ha tényleg a spórolás a cél, az öko vagy eco programot válaszd! Hosszabb ideig tart, de cserébe akár 50%-kal kevesebb energiát fog fogyasztani a gép, mivel alacsonyabb hőfokon mos, és a vízzel is okosabban bánik. Egyenletesen melegíti fel a vizet, ezért nemcsak pénztárcabarátabb, de hatékonyabb és kíméletesebb is lesz.

Mosási tippek: Havi egyszer moss magasabb hőfokon is! Ez nem spórolás, inkább higiéniai szempontból fontos, hogy időnként indíts egy 60 fokos mosást is, mert magasabb hőfokon a kellemetlen szagoktól és a baktériumoktól is megszabadulhatsz. Erősen szennyezett ruhákhoz nem biztos, hogy alkalmas lesz, hiszen az alacsonyabb hőmérséklet és a rövidebb mosási idő nem mindig hatékony például az olaj- vagy vérfoltok ellen. Bizonyos anyagok esetében sem ajánlott öko programon mosni. A gyapjú, selyem vagy hímzett darabok különleges ápolást igényelnek, amit ez a mosóprogram nem minden esetben tud teljesíteni. Tapasztald ki mennyi mosószerre van szükség! Mivel az energiatakarékos programok kevesebb vizet használnak, a megszokott mennyiségű mosószer lehet, hogy sok lesz.

Így választhatod ki a legjobb programot a mosáshoz:

Még több tippért olvas el alábbi cikkeinket is: