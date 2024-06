Hasznos tippek: ezek a hétköznapi trükkök garantáltan megkönnyítik a mosást!

A mosás ugyan nem tűnik egy túlságosan nehéz feladatnak, azonban könnyen érhetnek kellemetlen meglepetések, amennyiben nem vigyázol. Olykor pedig, a legnagyobb körültekintés ellenére is megeshet, hogy a kedvenc ruháid gyűrötten, vagy épp szöszösen kerülnek ki a mosógépből. De vajon mi segíthet? A Mindmegette cikkében megadták erre a választ!

Ezek a trükkök garantáltan megkönnyítik a mosást! / Fotó: Illusztráció/pexels

Így számolhatsz le a szöszökkel

A mikroszálas kendő segít megszabadulni a zavaró szöszöktől és állati szőröktől. Ehhez tegyél a szennyes ruhák közé egy mikroszálas kendőt, és indítsd el a mosást. A módszernek köszönhetően a pamutról és a gyapjúról leváló szöszök átkerülnek a kendőre.

Tegyél szivacsot a mosógépbe

Azért érdemes a mosogatószivacsot is a szennyes ruha közé tenni, mert mosás során megvédi a kényes anyagokat a károsodástól, emellett javítja a mosás minőségét, valamint összegyűjti a ruhákon felhalmozódó hajat, szőrszálakat.

Az alufólia is segíthet

Lehet, hogy meglepően hangzik, de az alufólia is nagy segítségünkre lehet a mosásban. Ehhez gyúrj 2-3 közepes alufóli-golyót, a labdákat egyszerűen dobd be a mosógépbe a ruhák közé, és a szokásos módon indítsd el a programot. Ennek köszönhetően kevésbé lesznek gyűröttek és szöszösek a ruhák, és abban is biztos lehetsz, hogy sem a mosópor, sem az öblítő nem hagy rajtuk foltot.

Szájvíz is kerülhet a dobba

Normál használat mellett 6 havonta érdemes a mosógépet fertőtleníteni. Erre a célra vannak speciális tisztítószerek, de használhatsz hozzá szájvizet is, ami fertőtleníti a belső teret és elűzi a dohos szagot. Egyszerűen önts fél pohárnyi szájvizet az üres dobba, majd indíts el egy rövid programot.