Saras cipő, vizes kabát – így mentsd meg a ruházatod az elhasználódástól

A saras cipőnek és a vizes kabátnak a gondolata olykor annyira bosszantó lehet, hogy inkább ki sem dugod az orrod otthonról. Nem kell azonban, hogy így legyen, elég, ha bevetsz néhány egyszerű tudatos lépést, hogy a nedvesség ne hagyjon nyomot a padlón és a ruháid se menjenek tönkre egyetlen tél alatt.
Legyen egy kijelölt terület, ahova a saras cipők elsőként kerülnek. Ez lehet egy gumiszőnyeg vagy nagyobb műanyag tálca, így a szennyeződés nem jut tovább a lakásba. A takarítás is sokkal egyszerűbb lesz így. Ha a családban többen vagytok, egyetlen egyszerű tálca kevés lesz. Érdemes beszerezned egy cipőtálcát, amelyre több cipő is ráfér, így nem állnak majd egymás hegyén-hátán a lábbelik.
A friss sár szétkenődik és mélyebben beivódik a cipő vagy a kabát anyagába. Hagyd inkább megszáradni, majd kefével távolíts el. Ez különösen igaz bőr- és textilcipőknél.
A nedves cipők belsejébe gyűrt újság gyorsan felszívja a nedvességet. Cseréld ki néhány óránként, ha nagyon vizes lesz. Ezzel elkerülheted, hogy a cipő belseje bebüdösödjön. Ne tedd a radiátorra, mert az deformálhatja a cipőt. A lassabb szárítás kíméletesebb.
Ne tedd a vizes kabátot a szekrénybe vagy más ruhák közé. Tedd egy vállfára és akaszd ki jól szellőző helyre. Így megelőzheted a dohos szag és a penészedés kialakulását. A cipzárt hagyd nyitva a gyorsabb száradás érdekében.
A nedves ruhák és cipők gyorsan párássá teszik a levegőt. A rendszeres szellőztetés csökkenti a szagokat és a penész kialakulásának esélyét. Napi pár perc is sokat számít. Főleg olyan előszobában fontos ez, ahova könnyen beszorul a levegő.
Vízlepergető spray-vel kezeld a cipőket és kabátokat a szezon elején. Így kevésbé szívják magukba a nedvességet és a sarat. Egyetlen apró lépés, amellyel sok bosszúságot megelőzhetsz, megőrizheted a cipőd vagy csizmád épségét, sőt a tisztításuk is könnyebbé válik.
Tudtad?
Egy átlagos, saras cipőtalpon több ezer baktérium is bekerülhet a lakásba. A megfelelő előszobai rutin nemcsak tisztasági, hanem higiéniai kérdés is. Már egy egyszerű cipőtálca is jelentősen akadályozza a kórokozók továbbjutását.
Ha szeretnél a kabát mosásához is hasznos tanácsokat kapni, nézd meg az alábbi videót:
Ezek a cikkek is érdekelhetnek:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.