Fidesz-kongresszusHavazásTisza-AdóGolden Globe 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
-2°C Székesfehérvár

Veronika névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Saras cipő, vizes kabát – így mentsd meg a ruházatod az elhasználódástól

tipp
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 13. 09:15
tisztaságkabátsárcipő
Egy esős vagy havas séta után pillanatok alatt káosz alakulhat ki az előszobában. A saras cipő, vizes kabát velejárója a télnek, de cseppet sem mindegy, hogy mit kezdesz ezekkel, amikor hazaérsz, hiszen könnyen tönkreteheted a kedvenc darabjaid.
Bata Kata
A szerző cikkei
  • A saras cipő és a vizes kabát miatt könnyen összepiszkolhatjuk a lakást, ha nem vigyázunk.
  • Egyszerű megoldásokkal gyorsabban száríthatók az átnedvesedett ruhaneműk és lábbelik.
  • Praktikus tárolási trükkökkel sokat tehetünk a ruházatunk és a lakásunk épségéért.

A saras cipőnek és a vizes kabátnak a gondolata olykor annyira bosszantó lehet, hogy inkább ki sem dugod az orrod otthonról. Nem kell azonban, hogy így legyen, elég, ha bevetsz néhány egyszerű tudatos lépést, hogy a nedvesség ne hagyjon nyomot a padlón és a ruháid se menjenek tönkre egyetlen tél alatt.

Saras cipő és csizma a lakás előszobájában
Saras cipő, vizes kabát - Ne hagyd, hogy a káosz eluralkodjon / Fotó: Pixel-Shot / shutterstock

Saras cipő tisztítása, vizes kabát megóvása: így ápold a ruházatod télen

1. Saras cipő, vizes kabát – a pufferzónában van a helyük 

Legyen egy kijelölt terület, ahova a saras cipők elsőként kerülnek. Ez lehet egy gumiszőnyeg vagy nagyobb műanyag tálca, így a szennyeződés nem jut tovább a lakásba. A takarítás is sokkal egyszerűbb lesz így. Ha a családban többen vagytok, egyetlen egyszerű tálca kevés lesz. Érdemes beszerezned egy cipőtálcát, amelyre több cipő is ráfér, így nem állnak majd egymás hegyén-hátán a lábbelik.

2. Te is azonnal lemosod a sarat? Inkább ne tedd

A friss sár szétkenődik és mélyebben beivódik a cipő vagy a kabát anyagába. Hagyd inkább megszáradni, majd kefével távolíts el. Ez különösen igaz bőr- és textilcipőknél.

3. Van otthon újságpapír? 

A nedves cipők belsejébe gyűrt újság gyorsan felszívja a nedvességet. Cseréld ki néhány óránként, ha nagyon vizes lesz. Ezzel elkerülheted, hogy a cipő belseje bebüdösödjön. Ne tedd a radiátorra, mert az deformálhatja a cipőt. A lassabb szárítás kíméletesebb.

4. A kabátot mindig külön kell szárítani

Ne tedd a vizes kabátot a szekrénybe vagy más ruhák közé. Tedd egy vállfára és akaszd ki jól szellőző helyre. Így megelőzheted a dohos szag és a penészedés kialakulását. A cipzárt hagyd nyitva a gyorsabb száradás érdekében.

5. Szellőzteted az előszobát?

A nedves ruhák és cipők gyorsan párássá teszik a levegőt. A rendszeres szellőztetés csökkenti a szagokat és a penész kialakulásának esélyét. Napi pár perc is sokat számít. Főleg olyan előszobában fontos ez, ahova könnyen beszorul a levegő.

6. Meg is előzheted a piszkolódást

Vízlepergető spray-vel kezeld a cipőket és kabátokat a szezon elején. Így kevésbé szívják magukba a nedvességet és a sarat. Egyetlen apró lépés, amellyel sok bosszúságot megelőzhetsz, megőrizheted a cipőd vagy csizmád épségét, sőt a tisztításuk is könnyebbé válik.

Tudtad? 

Egy átlagos, saras cipőtalpon több ezer baktérium is bekerülhet a lakásba. A megfelelő előszobai rutin nemcsak tisztasági, hanem higiéniai kérdés is. Már egy egyszerű cipőtálca is jelentősen akadályozza a kórokozók továbbjutását.

Ha szeretnél a kabát mosásához is hasznos tanácsokat kapni, nézd meg az alábbi videót:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu