Saras cipő, vizes kabát – így mentsd meg a ruházatod az elhasználódástól

A saras cipőnek és a vizes kabátnak a gondolata olykor annyira bosszantó lehet, hogy inkább ki sem dugod az orrod otthonról. Nem kell azonban, hogy így legyen, elég, ha bevetsz néhány egyszerű tudatos lépést, hogy a nedvesség ne hagyjon nyomot a padlón és a ruháid se menjenek tönkre egyetlen tél alatt.

Saras cipő tisztítása, vizes kabát megóvása: így ápold a ruházatod télen

1. Saras cipő, vizes kabát – a pufferzónában van a helyük

Legyen egy kijelölt terület, ahova a saras cipők elsőként kerülnek. Ez lehet egy gumiszőnyeg vagy nagyobb műanyag tálca, így a szennyeződés nem jut tovább a lakásba. A takarítás is sokkal egyszerűbb lesz így. Ha a családban többen vagytok, egyetlen egyszerű tálca kevés lesz. Érdemes beszerezned egy cipőtálcát, amelyre több cipő is ráfér, így nem állnak majd egymás hegyén-hátán a lábbelik.

2. Te is azonnal lemosod a sarat? Inkább ne tedd

A friss sár szétkenődik és mélyebben beivódik a cipő vagy a kabát anyagába. Hagyd inkább megszáradni, majd kefével távolíts el. Ez különösen igaz bőr- és textilcipőknél.

3. Van otthon újságpapír?

A nedves cipők belsejébe gyűrt újság gyorsan felszívja a nedvességet. Cseréld ki néhány óránként, ha nagyon vizes lesz. Ezzel elkerülheted, hogy a cipő belseje bebüdösödjön. Ne tedd a radiátorra, mert az deformálhatja a cipőt. A lassabb szárítás kíméletesebb.

4. A kabátot mindig külön kell szárítani

Ne tedd a vizes kabátot a szekrénybe vagy más ruhák közé. Tedd egy vállfára és akaszd ki jól szellőző helyre. Így megelőzheted a dohos szag és a penészedés kialakulását. A cipzárt hagyd nyitva a gyorsabb száradás érdekében.

5. Szellőzteted az előszobát?

A nedves ruhák és cipők gyorsan párássá teszik a levegőt. A rendszeres szellőztetés csökkenti a szagokat és a penész kialakulásának esélyét. Napi pár perc is sokat számít. Főleg olyan előszobában fontos ez, ahova könnyen beszorul a levegő.