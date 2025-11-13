4 dolog az otthonodban, amiről nem is tudtad, hogy megbetegíthet

Rengeteg ember szenved szezonális allergiás tünetektől: ilyenkor a levegőben terjedő pollenek, a fák, fűfélék és gyomnövények pollenjei váltják ki a tüneteket, például az orrfolyást. Sajnos azonban előfordulhat, hogy egész évben orrdugulást, köhögést és viszkető szemeket tapasztalunk. Az egész éven át fennálló allergiás nátha egy krónikus állapot. Nem szezonális pollen váltja ki, hanem beltéri allergének, például poratkák, állati szőr, penészspórák és csótányürülék.

4 otthoni dolog, ami állandó allergiás tüneteket okozhat / Fotó: Pexels (Illusztráció)

Allergiás tünetek a lakásban? Ezek a dolgok állhatnak a háttérben

Dr. Rauno Joks, allergológus, elárulja, mely négy otthoni tárgy táplálhatja az egész éven át tartó allergiás náthát. Ideje száműzni ezeket az allergéneket, véglegesen.

1. Az ágyneműd

A poratkák mikroszkopikus élőlények, amelyek a meleg, párás környezetben élnek, például az ágyneműben, matracokban, szőnyegekben, kárpitozott bútorokon, sőt még a gyerek kedvenc plüssállatán is.

Sosem fogod őket látni, de megeszik a lehullott hámsejtjeidet, amelyeket új sejtek váltanak fel. Érdemes lehet cipzáras poratka-matrac- és párnahuzatot beszerezni, hogy védelmet biztosíts a poratkák ellen, miközben alszol, hiszen mindenkinek vannak ágyában. Érdemes lehet poratka-allergia vizsgálaton is részt venni

- mondta Dr. Joks.

A bőrpróba és vérvizsgálat segítségével kimutatható a poratka-allergia.

2. A maradék ételeid

Ha ételt és koszos edényeket hagysz az éjszakára, az vonzza a hangyákat, legyeket, és még rosszabbakat is: az allergiát okozó csótányokat és egereket. A csótány-allergén megtalálható ürülékükben, testükben és nyálukban, míg az egér-allergén főként nyálukban, vizeletükben és szőrükben van.

A csótányallergia komoly probléma a nagyvárosi területeken, orrallergiát és asztmát okozva. Az egerek a hidegebb időben behúzódnak a lakásokba, légúti allergiát és asztmát kiváltva

- nyilatkozta Dr. Joks.

Azt javasolja, hogy váljon szokássá az összes étel elrakása, a zsíros felületek áttörlése és a szemetesek rendszeres kiürítése.

3. A légkondicionálód

A beltéri levegő a nyári párás és a téli száraz időben is kedvez a penész kialakulásának.

A meleg idő túlzott páratartalma elősegíti a penész növekedését, még a szobanövényekben is

- magyarázta Dr. Joks.

A légkondicionálóval rendelkezőknél fontos a szűrők rendszeres cseréje. A eltömődött szűrő visszatartja a nedvességet, port és törmeléket, tökéletes környezetet biztosítva a penésznek.

Télen a hideg felületeken lecsapódó nedvesség is penészedést okozhat. A szakértő azt javasolja, hogy a hideg hónapokban használjunk párásítót, hogy több nedvesség kerüljön a jól fűtött helyiségekbe, javítva az orrdugulást.

Figyelj a penészre hajlamos helyekre, mint a fürdőszobák, konyhák, pincék és padlások nedves részei.