Top tippek: ezek a praktikák segíthetnek, ha hóba ragadtunk az autónkkal

A téli havazás több meglepetést is okozhat, főleg az utakon. Könnyen előfordulhat, hogy járművünkkel hóba ragadunk, és senki sincs a közelben, aki a segítségünkre sietne.

Ezt tegyünk, ha hóba ragadtunk az autónkkal

Elsőre pánik ragadhat el bennünket, ez teljesen természetes, de nem szabad hagyni, hogy eluralkodjon rajtunk. A gázpedál taposásával nem érünk el sikert: ezzel csak még mélyebbre ássuk az autó kerekeit a hóban.

Az első percek kulcsfontosságúak, ezért fontos, hogy egy mély levegővétellel kezdjünk. A hidegvér megőrzése nyugalmat teremt, így könnyebben tudunk átgondolt döntéseket hozni.

Fontos felmérni, hol ragadtunk le: parkolóban, lejtőn vagy az út mentén. Ha biztonságosan ki tudunk szállni, tegyük meg, és ellenőrizzük a kipufogócsövet. Ügyeljünk arra, hogy ne legyen hóval eltömítve, mert így a szén-monoxid visszaszivároghat az utastérbe.

Ezután lapátoljuk el a havat a kerekek mellől és alól, amennyire csak tudjuk. Sokszor már ez is elegendő a probléma megoldásához.

Ha ez sem segít, alacsony fokozatba kapcsolva próbáljuk meg finoman hintáztatni az autót előre-hátra. Állítsuk egyenesbe a kormányt, és ha továbbra sem sikerül az elindulás, tegyük meg az alábbi három dolgot:

Tegyünk a kerekek köré és alá homokot, macskaalmot vagy akár autószőnyeget a jobb tapadás érdekében!

vagy akár autószőnyeget a jobb tapadás érdekében! Kapcsoljuk ki a kipörgésgátlót!

Kérjünk segítséget a járókelőktől, hogy közösen kimozdítsuk az autót!

Fontos, hogy kerüljük a túlzott kerékpörgést, és ne öntsünk vizet a kerekekre vagy a zárakra, mert a hirtelen hőmérséklet-változás csak tovább ronthat a helyzeten.

Mindezek mellett tartsunk a csomagtartóban legalább egy pótpulóvert, telefontöltőt és némi folyadékot. Ezek nemcsak a komfortérzetünket javítják, hanem segítenek abban is, hogy fizikailag és mentálisan is legyen erőnk kiszabadítani magunkat a nehéz helyzetből - írja a Köpönyeg.