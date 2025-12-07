9 hasznos tudnivaló a bőrcipő tisztítása kapcsán

A bőrcipők megfelelő karbantartása és ápolása nemcsak a megjelenés miatt lényeges. Ezekkel a gyakorlatokkal ugyanis nagy mértékben meghosszabbíthatjuk az eredeti viselet élettartamát, vagyis tovább hordhatjuk a kedvenceinket, végső soron pedig még spórolhatunk is azzal, hogy ritkábban kell újat vásárolnunk. A bőrcipő tisztítása témakör leglényegesebb lépéseit a Fanny magazin foglalta össze.

A bőrcipő tisztítása során fontos szerepet kap a szappanos, vagy egyszerű mosószeres víz

9 tudnivaló a bőrcipő tisztítása kapcsán:

Mindig készítsük elő a cipőtisztítás előtt

Az első lépés mindig a cipőfűzők eltávolítása legyen. Ezt követően tegyünk sámfát, vagy ha ilyen eszközünk nincs, összegyűrt újságpapírt tömjünk a minőségi lábbelik belsejébe. A kibéleléssel a bőrcipő tisztítása közben is megőrizhetjük az eredeti formát. Rendszeresség és óvatosság a titok

A bőr cipőket a mindennapokban puha sörtéjű cipőkefével, ecsettel vagy mikroszálas kendővel célszerű törölgetni, ezzel az általános szennyeződéseket, és a felületre lerakódott port tökéletesen eltávolíthatjuk. Figyeljünk az óvatosságra, ne nyomjuk a bőrre az eszközöket, mert könnyen megkarcolhatjuk. Dolgozzunk a nedvesség erejével

Nagyobb tisztítás esetén a portalanítást követően enyhe szappanos, mosószeres vízzel és egy lehetőleg flanel rongy segítségével törölgessük át azokat a szegleteket, ahol a legtöbb szennyeződést véljük felfedezni. Ha ez kész, tiszta vizes anyaggal távolítsuk el a szappant, majd hagyjuk a cipőt teljesen megszáradni. Ideálisabb a szobahőmérséklet

Mindenképpen kerüljük a bőrcipő hővel való szárítását. Felejtsük el a hajszárítót, és a radiátorra vagy más fűtőtestre helyezést is, ezzel ugyanis csak azt érjük el, hogy a szép anyagunk kiszárad és megreped. Speciális kiegészítőkkel tisztítsunk

Bevethetünk kifejezetten bőr lábbelik tisztítására alkalmas, főként cipőboltokban és drogériákban kapható szereket is, melyek többféle verzióban, például hab, krém, folyadék és spray formájában is kaphatók. Ezekhez hozzávaló eszközöket is kaphatunk. Megfelelő mosás a sérülések ellen

Fontos, hogy a bőrcipő vízlepergető képességét is megőrizzük, amit szintén megfelelő tisztítással és gondozással érhetünk el. Ugyanez igaz az anyag rugalmasságára is, hiszen a megkeményedett bőr egyrészt nem esztétikus, másrészt könnyen beázik és megáll rajta a piszok. Az időtállóság garantálva lesz

A bőrcipő tisztítása után nem szabad megfeledkezni az ápolásról sem, ez ugyanis a folyamat utolsó lépése, amivel egyértelműen láthatóvá válik majd, hogy felfrissítettük a lábbelit. Használjunk színtelen vagy színazonos ápolókrémet, majd finom kefével polírozzuk át a bőrt, ami magába szívja a készítményt, és hosszan sima, rugalmas marad. Zárhatjuk a sort impregnálószerrel. A lábbeli belseje is számít

Nem csak kívül kell tisztának lennie egy bőrcipőnek, hiszen belül is koszossá válhat, például azért, mert beleizzadunk. A látható szennyeződés, kellemetlen szagok és baktériumok ellen belül is törölgessük át mosószeres oldattal, majd száraz ruhával. Szellőzés minden használat után

Miután levettük, érdemes kiszedni a talpbetétet, és hagyni kiszellőzni a bőr lábbeliket egy jól szellőző helyen. Alkalmazhatunk speciális frissítőket és cipődezodorokat, de szódabikarbónát is a szagtalanításra.

