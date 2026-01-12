Ezek a legveszélyesebb tévhitek a nátháról, amiket még ma is rengetegen igaznak gondolnak

Terjed, mint a nátha? A megfázás talán az a betegség, amelyről a legtöbb féligazság és tévhit él a köztudatban. Miközben sorra adjuk egymásnak a „biztos tippeket", a valós egészségügyi háttér sok esetben éppen az ellenkezője annak, amit igaznak hiszünk. Itt az ideje hát, hogy leszámoljunk a makacs hiedelmekkel: mutatjuk a náthával kapcsolatos 5 legnagyobb tévhitet.
Talán az egyik legmakacsabb elképzelés a náthával kapcsolatban, hogy kizárólag a hideg, nyirkos idő velejárója lehet. Az igazság ezzel szemben az, hogy a betegséget vírusok okozzák, amik nem csupán az alacsony hőmérséklet hatására bújnak elő. Tény, hogy ősszel és télen gyakrabban betegszünk meg, de nem azért, mert fázunk, hanem mert sokkal több időt töltünk zárt térben, sok más emberrel, szoros közelségben. Ráadásul nyáron sem vagyunk biztonságban, a légkondicionált irodák és helyiségek, hirtelen hőmérséklet-változások ugyanúgy náthát okozhatnak.
Az egyik legveszélyesebb tévhit, hogy a nátha antibiotikummal gyorsan megszüntethető. Mivel a megfázást elsősorban vírusok okozzák, ezek a gyógyszerek szinte teljesen hatástalanok ellene. Antibiotikumra kizárólag akkor van szükség, ha bakteriális felülfertőzés alakul ki, ami már egészen más történet, és mindenképp orvosi kivizsgálást igényel.
Egy másik gyakori tévhit a nátháról, pedig a megfázást vírusok okozzák, nem a jégkrém. Persze torokfájásnál nem feltétlenül jó ötlet hideggel kínozni magunkat, de önmagában nem betegít meg.
Szarvashiba, hiszen a pangó orrváladék tökéletes környezetet biztosít a kórokozóknak, illetve az alvás minőségét is rontja. A rossz alvás pedig tovább rontja a közérzetet, gyengíti a szervezetet, amitől nehezebb, hosszabb lesz a gyógyulás, és a szövődmények esélye is növekedhet.
Féligazság, hogy a megfázás a legtöbb esetben ennyi idő alatt lecseng. Ha azonban az orrváladék besűrűsödik, elszíneződik, erős fej- vagy fogfájás társul hozzá, már nem érdemes várni az orvoslátogatással. A szövődmények, például az arcüreg- vagy középfülgyulladás, hetekre is elnyújthatják a gyógyulás idejét, és igen kellemetlenek lehetnek.
A cikk tartalma nem helyettesíti a professzionális orvosi tanácsot, diagnózist vagy kezelést. Mindig kérd ki szakképzett egészségügyi szolgáltatók tanácsát az egészségügyi állapotokkal kapcsolatos kérdéseiddel.
Az alábbi videóban a torokfájás, a megfázás és az influenza helyes kezelésének módjairól hallhatsz:
