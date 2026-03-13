Még keresi a megfelelő női horgásznagykövetet a MOHOSZ

Az elmúlt két évben bővült a horgászat nagyköveteinek a száma. Az idei évben is várható új tag?

Az elmúlt években valóban bővült a horgászat nagyköveteinek köre, legutóbb 2025-ben csatlakoztak új tagok a társasághoz. Az idei évre azonban nem tervezünk új nagyköveti kinevezést. A jelenlegi nagyköveti csapat megfelelően képviseli a horgászat ügyét, és most elsősorban a már folyamatban lévő programok és együttműködések megerősítésére összpontosítunk.

Korábban felmerült, hogy női tagja is lehet a nagyköveteknek. Erre mikor kerülhet sor, hiszen a nők körében is egyre népszerűbb a horgászat?

Jelenleg még keressük a megfelelő személyt, aki a női horgászok közösségét hitelesen és hatékonyan tudná képviselni. Fontos számunkra, hogy a kiválasztott nagykövet valódi értékeket közvetítsen és példaképként is szolgálhasson.

Olyan kiváló színészek, sportolóka horgászat nagykövetei, mint ReviczkyGábor, Cseh László vagy Besenyei Péter / Fotó: MOHOSZ

Rendkívül sikeres évet zárt 2025-ben a magyar horgászversenysport. Több kategóriában is világbajnok lett Magyarország. Hogy látja, mi a titka a magyar versenysportnak?

A siker több tényezőn múlik. A Magyar Országos Horgász Szövetség 2019 óta közfeladat-ellátás keretein belül látja el a horgászversenysport koordinációs és országos sportági szakszövetségi feladatait, a horgászsportversenyek nyilvántartását, szabályozását, a megrendezések feltételeinek biztosítását. A versenysport működését, a szabályzatokat a világszövetség elvárásaihoz alakítottuk. A versenyrendszereket egy 12 fős tapasztalt versenyzőkből álló testület, az Országos Versenyhorgász Bizottság alakítja. A MOHOSZ, a Team Hungary támogatói rendszer, a Nemzeti Versenysport Szövetség és a Honvédelmi Minisztérium Sportért Felelős Államtitkárság segítségével megteremtette a nemzetközi versenyeken való sikeres részvétel személyi, tárgyi és anyagi feltételeit. Rendkívül fontos a válogatott versenyzők felkészülése, egész éves edzés és versenymunkája. Ebben nagy szerepet vállalnak a horgászszervezetek, a különböző klubok, csapatok.

Az országos versenypálya minősítési és fejlesztési program keretein belül több nemzetközi versenypályát sikerült felújítani, kibővíteni. Ezek a fejlesztések fontos alapjai a színvonalas versenyrendezésnek. Az új és felújított pályák lehetőséget teremtettek, hogy egyre több világversenynek adjon helyet Magyarország. Minden ilyen viadal növeli az adott versenyszám népszerűségét és átlagon felüli tapasztalatokra lehet szert tenni. A fentiek összessége, a magyar versenyzők győzni akarása, ügyessége, rátermettsége eredményezte az elmúlt évek fantasztikus sikereit.