Vajon mi lehetett az ukrán aranykonvoj célja?

Mint az ismert, március 5-én Ausztriából induló és Magyarországon keresztül haladó két páncélozott pénzszállító járművet állítottak meg a Terrorelhárítási Központ (TEK) és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal munkatársai, ami után a NAV a közleményében arról tájékoztatott, hogy az autókban 40 millió dollárt, 35 millió eurót és 9 kilogramm aranyat találtak, az ügyben pedig pénzmosás gyanúja miatt indult eljárás, melynek során hét ukrán állampolgárt is elfogtak és őket végül kiutasították az országból. Az ukrán aranykonvoj története azonnal politikai üggyé vált, főleg amiért az a mai napig rengeteg kérdést vet fel. Köztük azt is, hogy valójában mi volt a végső úti célja a rengeteg készpénznek és aranynak – írja a Metropol.

Az ukrán aranykonvoj dollárt és eurót is szállított / Fotó: Facebook/Magyarország kormánya

Tarnai Richárd a Fidesz Budapest XIX. kerületének képviselőjelöltje egy videót osztott meg a közösségi oldalán, amiben arra hívta fel a követői figyelmét, hogy az aranykonvoj útvonala nem Ukrajna felé tartott, ugyanis az M5-ös autópályán mentek, annak is a Szeged felé tartó szakaszán.

Ez az M5-ös autópálya déli irányba, Szeged, a Tisza felé. Arra pedig Ukrajna található

– mutatta Tarnai Richárd a videójában, majd ezután feltette a kérdést a követőinek: "nem merült fel Önökben, hogy mit keresett az ukrán aranykonvoj megrakva valutával és arannyal ebbe az irányba, a Tisza felé?"

A Tisza párt pénze lehetett az ukrán aranykonvojban?

Magyar Péter többször beszélt arról az elmúlt időszakban, hogy legalább 20 milliárd forintra van szükség a kampányához. Emiatt a Tisza párt vezére új támogatási struktúrát dolgozott ki, aminek a lényege, hogy az egyéni választókerületekben induló képviselőjelölteket célzott módon lehet támogatni. Ezt pedig úgy működik, hogy minden jelölt saját, elkülönített alszámlával rendelkezik. A beérkező összegeket egy sávos rendszer alapján osztják szét: egy részük a jelöltnél marad, míg a fennmaradó rész a központi kasszába, illetve egy kompenzációs alapba kerül.

Mindezekre azért volt szükség, mert Magyar Péter kijelentette, hogy a Tisza pártnak nincsenek megtakarításai, viszont a párt honlapján a mai napig nem található ennek bizonyítéka, tehát a 2025-ös költségvetésnek a tavalyi év utolsó negyedévére vonatkozó adatok nem elérhetőek, miközben a Tisza előzetes bejelentése alapján ennek meg kellett volna történnie.