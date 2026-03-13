Jönnek az adóbevallás-tervezetek: mutatjuk, mire figyelj, mielőtt elfogadod – több tízezer forint múlhat rajta

Ne fogadd el automatikusan a NAV által készített tervezetet, mert több tízezer forintod is múlhat rajta.

Az SZJA-bevallás előtt érdemes külön átnézni a családi kedvezményeket, a személyi kedvezményt és a visszaigényelhető összegeket.

Az adóbevallási tervezet sokat segít, de nem feltétlenül a neked legkedvezőbb verziót mutatja.

A tervezetet az Ügyfélkapu+ vagy DÁP azonosítást követően az SZJA elektronikus felületén lehet megnézni, és ott lehet elfogadni vagy módosítani is. Az SZJA-bevallás véglegesítésére május 20-ig van lehetőség, addig lehet rendelkezni az 1+1 százalékról is.

Az SZJA-bevallás tervezetét érdemes átnézni, mielőtt elfogadod

Fotó: Világgazdaság

Sokan azonban automatikusan elfogadják a NAV által készített tervezetet – pedig ezzel gyakran komoly összeget hagynak bent a rendszerben.

Az egyik leggyakoribb hiba, hogy az emberek azt gondolják: ha a NAV elkészítette a bevallást, akkor az biztosan a lehető legjobb verzió. Pedig a NAV nem adóoptimalizál – csak a rendszerében lévő adatok alapján dolgozik

– mondja Molnár-Simon Tímea pénzügyi és női mentor.

SZJA-bevallás: A NAV nem lát rá a családi helyzetekre

A NAV a munkáltatók által beküldött adatok és a korábbi adóelőleg-nyilatkozatok alapján készíti el az SZJA-tervezetet. A rendszer azonban nem vizsgálja a családok teljes pénzügyi helyzetét.

A NAV például nem nézi össze a házastársak vagy élettársak bevallását. Így könnyen előfordulhat, hogy a családi adó- és járulékkedvezmény nem a legoptimálisabb módon kerül felhasználásra

– magyarázza a szakértő.

Ez most különösen fontos kérdés, hiszen a családi kedvezmény az elmúlt időszakban két alkalommal is emelkedett, így már jelentős összegekről beszélünk. Egy családnál akár több tízezer forint is múlhat azon, hogy hogyan osztják meg a kedvezményeket.

Sokan nem érvényesítik a személyi kedvezményt

A szakértő szerint egy másik gyakori hiba, hogy sokan nem érvényesítik a személyi kedvezményt, pedig jogosultak lennének rá. A személyi kedvezmény azoknak jár, akik súlyos fogyatékosságnak minősülő betegséggel élnek, illetve ilyen állapot miatt jogosultak kedvezményre.