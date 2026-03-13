Jönnek az adóbevallás-tervezetek: mutatjuk, mire figyelj, mielőtt elfogadod – több tízezer forint múlhat rajta

A tervezetet az Ügyfélkapu+ vagy DÁP azonosítást követően az SZJA elektronikus felületén lehet megnézni, és ott lehet elfogadni vagy módosítani is. Az SZJA-bevallás véglegesítésére május 20-ig van lehetőség, addig lehet rendelkezni az 1+1 százalékról is.
Sokan azonban automatikusan elfogadják a NAV által készített tervezetet – pedig ezzel gyakran komoly összeget hagynak bent a rendszerben.
Az egyik leggyakoribb hiba, hogy az emberek azt gondolják: ha a NAV elkészítette a bevallást, akkor az biztosan a lehető legjobb verzió. Pedig a NAV nem adóoptimalizál – csak a rendszerében lévő adatok alapján dolgozik
– mondja Molnár-Simon Tímea pénzügyi és női mentor.
A NAV a munkáltatók által beküldött adatok és a korábbi adóelőleg-nyilatkozatok alapján készíti el az SZJA-tervezetet. A rendszer azonban nem vizsgálja a családok teljes pénzügyi helyzetét.
A NAV például nem nézi össze a házastársak vagy élettársak bevallását. Így könnyen előfordulhat, hogy a családi adó- és járulékkedvezmény nem a legoptimálisabb módon kerül felhasználásra
– magyarázza a szakértő.
Ez most különösen fontos kérdés, hiszen a családi kedvezmény az elmúlt időszakban két alkalommal is emelkedett, így már jelentős összegekről beszélünk. Egy családnál akár több tízezer forint is múlhat azon, hogy hogyan osztják meg a kedvezményeket.
A szakértő szerint egy másik gyakori hiba, hogy sokan nem érvényesítik a személyi kedvezményt, pedig jogosultak lennének rá. A személyi kedvezmény azoknak jár, akik súlyos fogyatékosságnak minősülő betegséggel élnek, illetve ilyen állapot miatt jogosultak kedvezményre.
Tavaly október 1-től lépett életbe a háromgyermekes anyák SZJA-mentessége. Ha azonban az érintett édesanya nem adott le időben adóelőleg-nyilatkozatot, akkor előfordulhat, hogy néhány havi SZJA-t még levontak a fizetéséből.
Ilyenkor az adóbevallásnál lehet korrigálni a helyzetet. Ha valaki jogosult volt a mentességre, akkor a levont adót vissza tudja igényelni
– emelte ki a szakértő.
Sokaknál az is kulcskérdés, hogy az adókedvezmények után marad-e még befizetett személyi jövedelemadó, amelyből az egészségpénztári vagy nyugdíjcélú megtakarítások után járó adójóváírás érvényesíthető. Ha valaki több kedvezményt is igénybe vesz – például családi kedvezményt vagy SZJA-mentességet –, akkor előfordulhat, hogy már nem marad elegendő befizetett adó az egészségpénztári vagy nyugdíjpénztári jóváírásra.
