Jönnek az adóbevallás-tervezetek: mutatjuk, mire figyelj, mielőtt elfogadod – több tízezer forint múlhat rajta

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 13. 12:10
Hamarosan indul az adóbevallási szezon. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal minden évben elkészíti a magánszemélyek számára az úgynevezett SZJA-bevallási tervezetet, amelyet március 15-ig tesz elérhetővé. Szakértő figyelmeztet, hogy mire figyelj.
  • Ne fogadd el automatikusan a NAV által készített tervezetet, mert több tízezer forintod is múlhat rajta.
  • Az SZJA-bevallás előtt érdemes külön átnézni a családi kedvezményeket, a személyi kedvezményt és a visszaigényelhető összegeket.
  • Az adóbevallási tervezet sokat segít, de nem feltétlenül a neked legkedvezőbb verziót mutatja.

A tervezetet az Ügyfélkapu+ vagy DÁP azonosítást követően az SZJA elektronikus felületén lehet megnézni, és ott lehet elfogadni vagy módosítani is. Az SZJA-bevallás véglegesítésére május 20-ig van lehetőség, addig lehet rendelkezni az 1+1 százalékról is.

Sokan azonban automatikusan elfogadják a NAV által készített tervezetet – pedig ezzel gyakran komoly összeget hagynak bent a rendszerben.

Az egyik leggyakoribb hiba, hogy az emberek azt gondolják: ha a NAV elkészítette a bevallást, akkor az biztosan a lehető legjobb verzió. Pedig a NAV nem adóoptimalizál – csak a rendszerében lévő adatok alapján dolgozik

 – mondja Molnár-Simon Tímea pénzügyi és női mentor.

SZJA-bevallás: A NAV nem lát rá a családi helyzetekre

A NAV a munkáltatók által beküldött adatok és a korábbi adóelőleg-nyilatkozatok alapján készíti el az SZJA-tervezetet. A rendszer azonban nem vizsgálja a családok teljes pénzügyi helyzetét.

A NAV például nem nézi össze a házastársak vagy élettársak bevallását. Így könnyen előfordulhat, hogy a családi adó- és járulékkedvezmény nem a legoptimálisabb módon kerül felhasználásra

 – magyarázza a szakértő.

Ez most különösen fontos kérdés, hiszen a családi kedvezmény az elmúlt időszakban két alkalommal is emelkedett, így már jelentős összegekről beszélünk. Egy családnál akár több tízezer forint is múlhat azon, hogy hogyan osztják meg a kedvezményeket.

Sokan nem érvényesítik a személyi kedvezményt

A szakértő szerint egy másik gyakori hiba, hogy sokan nem érvényesítik a személyi kedvezményt, pedig jogosultak lennének rá. A személyi kedvezmény azoknak jár, akik súlyos fogyatékosságnak minősülő betegséggel élnek, illetve ilyen állapot miatt jogosultak kedvezményre.

Háromgyermekes anyák: itt is lehet visszaigényelni

Tavaly október 1-től lépett életbe a háromgyermekes anyák SZJA-mentessége. Ha azonban az érintett édesanya nem adott le időben adóelőleg-nyilatkozatot, akkor előfordulhat, hogy néhány havi SZJA-t még levontak a fizetéséből.

Ilyenkor az adóbevallásnál lehet korrigálni a helyzetet. Ha valaki jogosult volt a mentességre, akkor a levont adót vissza tudja igényelni

– emelte ki a szakértő.

Az egészségpénztári és nyugdíjcélú jóváírás is kérdés lehet

Sokaknál az is kulcskérdés, hogy az adókedvezmények után marad-e még befizetett személyi jövedelemadó, amelyből az egészségpénztári vagy nyugdíjcélú megtakarítások után járó adójóváírás érvényesíthető. Ha valaki több kedvezményt is igénybe vesz – például családi kedvezményt vagy SZJA-mentességet –, akkor előfordulhat, hogy már nem marad elegendő befizetett adó az egészségpénztári vagy nyugdíjpénztári jóváírásra.

